ΑΑΔΕ: Πληρώνεται η β' δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Snapshot Η ΑΑΔΕ κατέβαλε τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 24.790.488,49 ευρώ σε 88.833 παραγωγούς.

Η πληρωμή αφορά αγορές καυσίμου του δεύτερου τριμήνου του 2026 που έχουν καταχωρηθεί στις ψηφιακές εφαρμογές myDATA και esend.

Το συνολικό ποσό επιστροφών για το 2026 έχει φτάσει τα 45.473.975,65 ευρώ σε 98.941 δικαιούχους.

Από τις 22 Ιουλίου, οι παραγωγοί μπορούν να δουν αναλυτικά τα τιμολόγια και τα ποσά επιστροφής μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026» στην πλατφόρμα myBusinessSupport. Snapshot powered by AI

Στην πιστώση της δεύτερης δόσης για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου κίνησης προχωρά σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καταβάλλοντας συνολικά 24.790.488,49 ευρώ σε 88.833 δικαιούχους παραγωγούς.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά αγορές καυσίμου που πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και έχουν διαβιβαστεί στις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ (myDATA και esend). Mε τη σημερινή καταβολή, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για το 2026 ανέρχεται πλέον σε 45.473.975,65 ευρώ, καλύπτοντας συνολικά 98.941 δικαιούχους.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι από την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026» μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αναλυτικά τα στοιχεία των τιμολογίων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό, καθώς και τα ακριβή ποσά που τους καταβλήθηκαν ανά πληρωμή.

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