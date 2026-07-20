ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η εναλλακτική φορολόγηση για ξένους επενδυτές – Η διαδικασία και οι προθεσμίες

Νέες οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τους νέους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που επενδύουν στη χώρα

ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η εναλλακτική φορολόγηση για ξένους επενδυτές – Η διαδικασία και οι προθεσμίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ απλοποιεί τη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος από το εξωτερικό για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω myAADE, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού, με προθεσμίες έως 30 Σεπτεμβρίου του έτους άφιξης ή του επόμενου φορολογικού έτους.
  • Ο κατ’ αποκοπή φόρος ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ετησίως και αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο που εντάσσεται στο καθεστώς, με καταβολή έως το τέλος Δεκεμβρίου.
  • Το καθεστώς μπορεί να επεκταθεί σε συγγενικά πρόσωπα (σύζυγο, γονείς, τέκνα) κατά την αρχική αίτηση ή μεταγενέστερα.
  • Για την έγκριση απαιτείται επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα και να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν τη μεταφορά κατοικίας.
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Σημαντική απλούστευση και ξεκάθαρους κανόνες στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος από το εξωτερικό φέρνει νέα απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή (Α1147/2026). Οι αλλαγές αφορούν φυσικά πρόσωπα, νέους φορολογικούς κατοίκους, που πραγματοποιούν επενδύσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Με στόχο τη μέγιστη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων φορολογουμένων, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Ψηφιακά: Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εναλλακτική Φορολόγηση Εισοδήματος > Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – άρθρο 5Α ΚΦΕ.

Ταχυδρομικά: Με την αποστολή φυσικού φακέλου μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) απευθείας προς την αρμόδια υπηρεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr > Επικοινωνία > Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ).

Με φυσική παρουσία: Κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στο myAADE, για την απευθείας κατάθεση των εγγράφων.

Οι κρίσιμες προθεσμίες και η επέκταση σε συγγενείς

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τηρήσουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για την υποβολή της αίτησής τους. Ειδικότερα, η προθεσμία ορίζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους άφιξης, εφόσον επιθυμούν την υπαγωγή τους από το ίδιο έτος, ή έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου φορολογικού έτους.

Σημειώνεται ότι όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την υπαγωγή τους είτε για το έτος άφιξης είτε για το επόμενο. Αντίθετα, όσοι προχωρούν στη μεταφορά μετά τις 2 Ιουλίου, υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση για το επόμενο έτος. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά του φακέλου πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο φυσικό πρόσωπο να ζητήσει την επέκταση του καθεστώτος σε συγγενικά του πρόσωπα (σύζυγο, γονείς, τέκνα), είτε κατά την αρχική αίτηση είτε μεταγενέστερα.

Το ύψος του φόρου και το πεδίο εφαρμογής

Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου. Ο κατ’ αποκοπή φόρος ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο που εντάσσεται στη ρύθμιση. Η καταβολή του φόρου γίνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου και με την εξόφλησή του εξαντλείται κάθε περαιτέρω φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται άμεσα στις νέες αιτήσεις, σε όσες εκκρεμούν προς εξέταση, καθώς και στις πράξεις προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος 2026, εφόσον δεν έχει ακόμη καταβληθεί το κατ' αποκοπή ποσό κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Οι σωρευτικές προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι για την έγκριση της υπαγωγής, ο φορολογούμενος πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

  • Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν από τη μεταφορά της κατοικίας του.
  • Να πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες, μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα. Η επένδυση μπορεί να γίνει από το ίδιο το πρόσωπο, συγγενή του ή μέσω εταιρείας στην οποία κατέχει την πλειοψηφία.

Η επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από αποδεικτικό μεταφοράς του ελάχιστου ποσού των 500.000 ευρώ.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), είτε τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες 07:00-20:00) είτε ψηφιακά 24 ώρες το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας τη σχετική διαδρομή για τη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και την Εναλλακτική Φορολόγηση.

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