Νέες ρυθμίσεις οφειλών: Πότε έρχονται 72 δόσεις, νέος εξωδικαστικός και προστασία πρώτης κατοικίας

Snapshot Μέχρι τις 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η ρύθμιση οφειλών προς την ΑΑΔΕ σε έως 72 δόσεις για χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στις 26 Ιουλίου ξεκινά η ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, που αφορά δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς.

Από 21 Σεπτεμβρίου ισχύει νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 ρυθμίσεις εξωδικαστικού, με αρχικές οφειλές 458,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις κατέγραψαν σημαντική αύξηση.

Το 12,5% των ρυθμίσεων αφορούσε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία, με 584 οφειλέτες να έχουν αποκτήσει αναστολή αναγκαστικών μέτρων. Snapshot powered by AI

Σε εφαρμογή μπαίνουν σταδιακά τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και άλλους φορείς, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου από τη Βουλή. Οι αλλαγές ανάμεσα σε άλλα αφορούν στη δυνατότητα εξόφλησης χρεών σε έως 72 δόσεις, τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και την ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Έως τις 20 Ιουλίου, αναμένεται η ενεργοποίησης της ρύθμισης οφειλών προς την ΑΑΔΕ σε έως 72 δόσεις. Αφορά σε χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στις 26 Ιουλίου, ενεργοποιείται η δυνατότητα ένταξης στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών από 5.000 ευρώ, είτε αυτές αφορούν το Δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ και το νέο πλαίσιο που προβλέπει πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία.

Η πορεία των ρυθμίσεων μέσω εξωδικαστικού

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού, κατέγραψαν ανοδική πορεία τον Ιούνιο. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, οι εκκινήσεις αιτήσεων κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση του τελευταίου εξαμήνου, ενώ σε υψηλά επίπεδα παρέμειναν και οι οριστικές υποβολές. Συγκεκριμένα, οι εκκινήσεις αιτήσεων έφτασαν τις 6.129 και οι οριστικές υποβολές τις 3.356.

Ευάλωτοι οφειλέτες

Σημαντική παραμένει η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το 12,5% των ρυθμίσεων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο αφορά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, αποκτώντας προστασία για την περιουσία και την κύρια κατοικία τους.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους χρηματοδοτικούς φορείς.