Τηλεθέαση: Τι νούμερα «έπιασε» η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Δευτέρας;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Τι νούμερα «έπιασε» η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 έκανε πρεμιέρα με 6,1% στο σύνολο και 4,2% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 20,8% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό την ίδια ώρα.
  • Το «Κοινωνία ώρα MEGA» διατήρησε υψηλή τηλεθέαση με 20,4% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό στο slot 06:00-10:00.
  • Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN κατέγραψε 20,3% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό.
  • Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό.
Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Ρογκάκος, με την Άννα Λιβαθυνού και τον Στέφανο Σίσκο, είπαν την πρώτη καλημέρα στο κοινό το πρωί της Δευτέρας. Η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 έκανε πρεμιέρα, χθες, ωστόσο τα ραβασάκια της Nielsen δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.

Συγκεκριμένα, χθες, στην πρώτη επίσημη, η εκπομπή έκανε 6,1% στο σύνολο και 4,2% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στο 20,8% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 15% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», κατέγραψε 10,9% και 4,4% αντίστοιχα.

Στο slot 06.00-10.00, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κράτησε παρέα στο 20,4% του συνόλου και στο 10,7% των τηλεθεατών 18-54. Η εκπομπή συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του χειμώνα, καθώς σκαρφαλώνει ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης. Με ανακοίνωση, μάλιστα, το MEGA γνωστοποίησε ότι η εκπομπή, με τον Νικήτα Κορωνάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου στην παρουσίαση, επικράτησε του ανταγωνισμού την εβδομάδα 13 έως 17 Ιουλίου με 18,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού σημείωσε μέσο όρο 19%. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε ποσοστό 27,3%.

Εντυπωσιακά είναι και τα νούμερα του μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN. Χθες η εκπομπή έφτασε το 20,3% στο σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό σημείωσε 11,5%. Όσον αφορά στο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ; Η εκπομπή έκανε 15,6% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Επίδαυρο: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

13:11ANNOUNCEMENTS

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνέβη και αυτό στη Μύκονο: Γυμνός τουρίστας φωτογραφιζόταν στο άγαλμα του Καραμανλή

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: «Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου» - Η ανάρτηση που μοιάζει σήμερα με συγκλονιστικό αποχαιρετισμό

13:02WHAT THE FACT

Εργάτες στην Ταϊλάνδη ανακάλυψαν θησαυρό 1.300 ετών κάτω από βουδιστικό ναό

12:56ΕΥ ΖΗΝ

Ξεφάντωμα με ηλεκτρονική μουσική μετά τα 40: Το νέο «μυστικό» ευεξίας για τις γυναίκες μέσης ηλικίας

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη με πρόφαση διαρροή ραδιενέργειας

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ακρωτηριασμένοι ποδοσφαιριστές στη Γάζα αναπαριστούν τον τελικό του Μουντιάλ, φορώντας φανέλες Ισπανίας και Αργεντινής σε συμβολικό αγώνα

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Το Ιράν υπέβαλε κρυφά πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία ενώ δεχόταν επιθέσεις

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Στο ΚΑΤ για επέμβαση ο άνδρας του ζεύγους των Ελληνοαμερικανών - Αμφότεροι εκτός κινδύνου, ευχαρίστησαν το προσωπικό του «Ερυθρού» για τη φροντίδα

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά 74 χλμ ανοιχτά των βρετανικών ακτών - Μήνυμα του Κρεμλίνου στον Μπέρναμ

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνι με... 3 αναβάτες, χωρίς κράνος και με υπερβολική ταχύτητα: Μπλόκο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμπάκα: Θρίλερ στον Ε65- Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα που παραδίδεται την Πέμπτη

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Το εντυπωσιακό φαινόμενο με τα σύννεφα mammatus στον ουρανό της Κομοτηνής

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα «έπιασε» η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Μπαινόβγαινε στα ψυχιατρεία ο δράστης - Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις σε 4 τάνκερ συμφερόντων Προκοπίου - Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμπάκα: Θρίλερ στον Ε65- Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα που παραδίδεται την Πέμπτη

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

09:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Μπαινόβγαινε στα ψυχιατρεία ο δράστης - Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Επίδαυρο: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις σε 4 τάνκερ συμφερόντων Προκοπίου - Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διψήφια διαφορά, δεύτερη η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

06:54LIFESTYLE

Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Η νύχτα που ο Νίκος Σεργιανόπουλος βρέθηκε νεκρός

15:06LIFESTYLE

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

10:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Ποιος ήταν ο πολυβραβευμένος συγγραφέας που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία

10:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 αλλαγές που φέρνουν άμεσα αυξήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ