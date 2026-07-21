Τηλεθέαση: Τι νούμερα «έπιασε» η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1

Snapshot Η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 έκανε πρεμιέρα με 6,1% στο σύνολο και 4,2% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 20,8% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό την ίδια ώρα.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» διατήρησε υψηλή τηλεθέαση με 20,4% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό στο slot 06:00-10:00.

Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN κατέγραψε 20,3% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Ρογκάκος, με την Άννα Λιβαθυνού και τον Στέφανο Σίσκο, είπαν την πρώτη καλημέρα στο κοινό το πρωί της Δευτέρας. Η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 έκανε πρεμιέρα, χθες, ωστόσο τα ραβασάκια της Nielsen δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.

Συγκεκριμένα, χθες, στην πρώτη επίσημη, η εκπομπή έκανε 6,1% στο σύνολο και 4,2% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στο 20,8% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 15% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», κατέγραψε 10,9% και 4,4% αντίστοιχα.

Στο slot 06.00-10.00, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κράτησε παρέα στο 20,4% του συνόλου και στο 10,7% των τηλεθεατών 18-54. Η εκπομπή συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του χειμώνα, καθώς σκαρφαλώνει ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης. Με ανακοίνωση, μάλιστα, το MEGA γνωστοποίησε ότι η εκπομπή, με τον Νικήτα Κορωνάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου στην παρουσίαση, επικράτησε του ανταγωνισμού την εβδομάδα 13 έως 17 Ιουλίου με 18,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού σημείωσε μέσο όρο 19%. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε ποσοστό 27,3%.

Εντυπωσιακά είναι και τα νούμερα του μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN. Χθες η εκπομπή έφτασε το 20,3% στο σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό σημείωσε 11,5%. Όσον αφορά στο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ; Η εκπομπή έκανε 15,6% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό.

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