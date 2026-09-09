Σχεδόν 1.000 νεκροί από ιλαρά στο Μπαγκλαντές: Το χειρότερο ξέσπασμα στην ιστορία του

Snapshot Το Μπαγκλαντές κατέγραψε 999 θανάτους από ιλαρά από τον Μάρτιο, με πάνω από 166.000 ύποπτα κρούσματα και 19.835 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα.

Η επιδημία προκλήθηκε από περικοπές στους εμβολιασμούς λόγω πολιτικής κρίσης και ακυρώσεις εκστρατειών εμβολιασμού το 2024 και 2025.

Το σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται υπό πίεση, με πάνω από 1.000 νέα κρούσματα ημερησίως και αύξηση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε έκτακτη εκστρατεία εμβολιασ Snapshot powered by AI

999 θανάτους από ιλαρά έχει καταγράψει το Μπαγκλαντές από τον Μάρτιο, σε αυτό που τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη επιδημία της νόσου στον κόσμο, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press.

Η χώρα της Νότιας Ασίας κατέγραψε πάνω από 166.000 ύποπτα κρούσματα κατά την ίδια περίοδο, εκ των οποίων τα 19.835 επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μπαγκλαντές.

Η ανθρώπινη διάσταση της επιδημίας αντανακλάται σε περιπτώσεις όπως αυτή της Rojatun Jannat Ramisa, ενός μωρού οκτώ μηνών που αγωνίζεται να αναπνεύσει σε ένα νοσοκομείο της Ντάκα, της πρωτεύουσας, ενώ οι γονείς της την παρακολουθούν αδύναμοι να βοηθήσουν.

Η ιστορία της, όπως την κατέγραψε το AP, αντιπροσωπεύει εκείνη χιλιάδων οικογενειών που έχουν πληγεί από μια επιδημία που δεν υποχωρεί: ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται καθημερινά και περισσότεροι από 146.000 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία από τότε που η επιδημία άρχισε να κλιμακώνεται τον Μάρτιο, όταν περισσότερα από 100 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε λιγότερο από ένα μήνα.

Οι περικοπές στους εμβολιασμούς κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης άφησαν εκατομμύρια παιδιά χωρίς προστασία. Η προέλευση της τραγωδίας ανάγεται στο 2024, όταν το Μπαγκλαντές βίωσε μια ταραχώδη λαϊκή εξέγερση που ανέτρεψε την τότε πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα.

Η αστάθεια που ακολούθησε επηρέασε άμεσα το σύστημα υγείας: μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς που είχε προγραμματιστεί για εκείνη τη χρονιά αναβλήθηκε, ενώ μια άλλη που είχε προγραμματιστεί για το 2025 ακυρώθηκε. Απεργίες εργαζομένων και πολιτική αβεβαιότητα παρέλυαν επίσης τη διανομή εμβολίων κατά έξι ακόμη ασθενειών.

Εμπειρογνώμονες επισήμαναν ότι η ανεπάρκεια στην παρακολούθηση και την εποπτεία του προγράμματος άφησε χωρίς κάλυψη ένα τεράστιο τμήμα του παιδικού πληθυσμού, ιδίως τα παιδιά ηλικίας κάτω των εννέα μηνών, τα οποία είναι πολύ μικρά για να λάβουν τα εμβόλια του κανονικού προγράμματος. Μεταξύ 2021 και 2025, η χώρα κατέγραφε μόλις 100 έως 300 κρούσματα ετησίως· η αντίθεση με την τρέχουσα κατάσταση είναι εντυπωσιακή.

Το σύστημα υγείας καταρρέει, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται καθημερινά πάνω από 1.000 νέα κρούσματα. Τα ιατρικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Η επιδημία ιλαράς συμπίπτει με αύξηση των κρουσμάτων δάγκειου πυρετού, γεγονός που ασκεί επιπλέον πίεση σε ένα ήδη υπερφορτωμένο δίκτυο υγείας. Μόνο στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων της Ντάκα υπάρχουν 101 παιδιά που έχουν εισαχθεί με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη διάγνωση, τα περισσότερα από τα οποία είναι ηλικίας μεταξύ έξι μηνών και πέντε ετών, μια ομάδα που αντιπροσώπευε περίπου το 80% των κρουσμάτων στα αρχικά στάδια της επιδημίας.

Σε απάντηση στην κρίση, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή από τον Μάρτιο μια εκστρατεία εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης κατά της ιλαράς και της ερυθράς, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και τη Συμμαχία για τα Εμβόλια Gavi.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 18 περιφέρειες υψηλότερου κινδύνου, με κύριους αποδέκτες παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως πέντε ετών, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σταδιακά στο υπόλοιπο της χώρας. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 19,7 εκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί, αριθμός που υπερβαίνει τον αρχικό στόχο των 18 εκατομμυρίων που είχε τεθεί στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό δεν αρκεί: η ενίσχυση του συστηματικού εμβολιασμού και η επέκταση των εκστρατειών αναπλήρωσης παραμένουν απαραίτητα μέτρα για να καλυφθεί το κενό που άφησαν τα δύο χρόνια χωρίς κάλυψη.