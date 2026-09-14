Η «σκληρή αλήθεια» για το τι πραγματικά μετράει το τεστ IQ

Πέρα από το ότι είναι σχεδόν άχρηστο για την πραγματική μέτρηση της νοημοσύνης, ιδού γιατί θα έπρεπε να καταργήσουμε οριστικά τα τεστ IQ.

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Η «σκληρή αλήθεια» για το τι πραγματικά μετράει το τεστ IQ
ΕΥ ΖΗΝ
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Το τεστ IQ δεν αποτελεί άμεση ένδειξη του πόσο «έξυπνος» είναι κάποιος. Πρόκειται για μια τυποποιημένη εκτίμηση της απόδοσης σε επιλεγμένες γνωστικές δοκιμασίες, σε σύγκριση με άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας.

Αυτό καθιστά το IQ χρήσιμο, αλλά πολύ περιορισμένο σε σχέση με την ίδια τη νοημοσύνη.

Τι μετράει πραγματικά ένα τεστ IQ;

Τα σύγχρονα τεστ νοημοσύνης αξιολογούν συνήθως τα εξής:

  • Λεκτική κατανόηση και αποκτηθείσες γνώσεις
  • Αντιληπτική συλλογιστική ικανότητα
  • Μνήμη εργασίας
  • Ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών
  • Οπτικοχωρική επίλυση προβλημάτων

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν σε μια συνολική βαθμολογία IQ. Ο μέσος όρος ορίζεται στο 100 και, στις κλίμακες που χρησιμοποιούνται ευρέως, περίπου τα 2/3 των ανθρώπων συγκεντρώνουν βαθμολογία μεταξύ 85 και 115.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία περιγράφει τις μετρήσεις νοημοσύνης ως τεστ ικανοτήτων, που βασίζονται σε πρότυπα σύγκρισης (νόρμες), όπως η μάθηση, η συλλογιστική, η κατανόηση εννοιών και η απόκτηση γνώσεων. Συνεπώς, το IQ μετρά σημαντικές γνωστικές ικανότητες μεν, αλλά όχι κάθε πτυχή της νοημοσύνης, δε.

Iq Test

Πώς μπορούν διάφορες ικανότητες να αποτυπωθούν σε μία βαθμολογία IQ;

Τα άτομα που αποδίδουν καλά σε μία γνωστική δοκιμασία τείνουν, κατά μέσο όρο, να αποδίδουν καλά και σε άλλες. Αυτό το μοτίβο αποτελεί τη βάση της στατιστικής έννοιας της γενικής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η νοημοσύνη δεν είναι απαραίτητα μια ενιαία εγκεφαλική διεργασία. Μια μελέτη του 2012, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100.000 άτομα μέσω διαδικτύου, εντόπισε διακριτά στοιχεία συλλογιστικής, βραχυπρόθεσμης μνήμης και λεκτικής ικανότητας, τα οποία συνδέονταν με ξεχωριστά εγκεφαλικά δίκτυα. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η νοητική ικανότητα προκύπτει από τη συνεργασία διαφόρων γνωστικών συστημάτων.

Γι' αυτόν τον λόγο, οι ψυχολόγοι εξετάζουν επίσης τις επιμέρους δοκιμασίες: δύο άτομα με παρόμοια συνολική βαθμολογία IQ μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικά γνωστικά δυνατά και αδύνατα σημεία.

Τι δεν μετράει το τεστ IQ

Μια τυπική βαθμολογία IQ δεν αποτυπώνει άμεσα πολλές ικανότητες, που είναι σημαντικές στην καθημερινή ζωή, όπως:

  • Δημιουργικότητα
  • Πρακτική κρίση ή κοινή λογική
  • Κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
  • Συναισθηματική κατανόηση
  • Κίνητρο και επιμονή
  • Σοφία, αξίες ή χαρακτήρα

Το τεστ IQ προβλέπει πράγματι ορισμένα αποτελέσματα. Μια εκτενής μετα-ανάλυση διαπίστωσε μια μέτρια συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης στα τεστ νοημοσύνης και των σχολικών επιδόσεων. Ωστόσο, τα επιτεύγματα και η επιτυχία στη ζωή εξαρτώνται επίσης από την υγεία, τις ευκαιρίες, τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την προσωπικότητα και πολλούς άλλους παράγοντες.

IQ test

Είναι το IQ σταθερό από τη γέννηση;

Όχι. Η κληρονομικότητα συμβάλλει στη γνωστική ικανότητα, αλλά και το περιβάλλον παίζει ρόλο. Μια μετα-ανάλυση που κάλυψε 42 σύνολα δεδομένων και περισσότερους από 600.000 συμμετέχοντες διαπίστωσε, ότι η επιπλέον σχολική εκπαίδευση οδήγησε σε μετρήσιμες βελτιώσεις στην απόδοση σε τεστ νοημοσύνης.

Οι βαθμολογίες στα τεστ IQ μπορούν επίσης να επηρεαστούν από:

  • τη γλώσσα
  • την πολιτισμική εξοικείωση
  • τυχόν ασθένεια
  • την κόπωση
  • το άγχος και
  • τις συνθήκες διεξαγωγής του τεστ

Επομένως, στο πλαίσιο της κλινικής ή εκπαιδευτικής αξιολόγησης, οι ψυχολόγοι ερμηνεύουν τη βαθμολογία του τεστ IQ, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και το πρότυπο απόδοσης του ατόμου.

Μήπως το IQ μετρά και το κίνητρο εκείνη τη στιγμή;

Το κίνητρο μπορεί εύλογα να επηρεάσει την απόδοση σε οποιοδήποτε απαιτητικό τεστ, ωστόσο ο σχετικός ισχυρισμός χρήζει διόρθωσης.

Μια μελέτη του 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κίνητρα και η διάθεση για προσπάθεια κατά τη διάρκεια του τεστ επηρέαζαν σημαντικά τις βαθμολογίες IQ. Η μελέτη αποσύρθηκε το 2025, αφού οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η αφαίρεση δεδομένων, που προέρχονταν από μια άλλη, ήδη αποσυρθείσα μελέτη, άλλαζε ουσιαστικά τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης. Συνεπώς, οι βασικές εκτιμήσεις για την επίδραση των παραγόντων αυτών δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται αξιόπιστα στοιχεία.

Το περιστατικό αυτό ενισχύει μια ευρύτερη διαπίστωση: το IQ αποτελεί μια βαθμολογία που προκύπτει υπό συγκεκριμένες συνθήκες εξέτασης και όχι μια καθαρή μέτρηση κάποιου αμετάβλητου μεγέθους εντός του εγκεφάλου.

ιδεα

Ποια είναι η χρησιμότητα των τεστ IQ;

Τα τεστ που διενεργούνται από επαγγελματίες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό γνωστικών δυνατοτήτων και δυσκολιών, να συμβάλουν στην αξιολόγηση μαθησιακών προβλημάτων ή νοητικής αναπηρίας και να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό ή κλινικό σχεδιασμό.

Προβλήματα προκύπτουν όταν το IQ χρησιμοποιείται αυθαίρετα ως μέτρο κατάταξης της δημιουργικότητας, των ανθρώπινων δυνατοτήτων ή της προσωπικής αξίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα τεστ IQ να διαγνώσει από μόνο του τυχόν νοητική αναπηρία;

Όχι, σε καμία περίπτωση! Η διάγνωση απαιτεί επίσης αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο το άτομο διαχειρίζεται τις εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, καθώς και συνεκτίμηση του αναπτυξιακού ιστορικού.

Γιατί δύο έγκυρα τεστ IQ μπορεί να δώσουν διαφορετικές βαθμολογίες;

Τα διάφορα τεστ δίνουν έμφαση σε κάπως διαφορετικές ικανότητες και ενέχουν αβεβαιότητα μέτρησης. Επομένως, οι ψυχολόγοι ερμηνεύουν τις βαθμολογίες ως εκτιμήσεις και όχι ως απόλυτα ακριβείς αριθμούς.

Συμπέρασμα

Τα τεστ IQ μετρούν μια σημαντική αλλά περιορισμένη ομάδα γνωστικών ικανοτήτων σε σχέση με έναν πληθυσμό αναφοράς. Μπορούν να αποβούν χρήσιμα όταν ερμηνεύονται σωστά, αλλά δεν αποτυπώνουν το σύνολο της νοημοσύνης ούτε περιορίζουν την ανθρώπινη ικανότητα σε έναν και μόνο οριστικό αριθμό.

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