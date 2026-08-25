Νέο περιστατικό απάτης στο Ηράκλειο: Της υποσχέθηκαν κέρδη από μετοχές και της «άρπαξαν» 60.000 ευρώ

Snapshot Μία 48χρονη στο Ηράκλειο έχασε 60.000 ευρώ μετά από απάτη με υποτιθέμενη επένδυση σε μετοχές.

Οι δράστες παρουσιαζόταν ως επενδυτικοί σύμβουλοι και έπεισαν τη γυναίκα να κάνει δύο καταθέσεις των 30.000 ευρώ τον Ιούλιο.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που σχετίζονταν με τράπεζα στη Μάλτα, σύμφωνα με την καταγγελία.

Η γυναίκα αρνήθηκε να καταβάλει επιπλέον ποσό που ζητήθηκε ως φόρος για να εισπράξει τα κέρδη, καταλαβαίνοντας την απάτη.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές που προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και τη διαδρομή των χρημάτων. Snapshot powered by AI

Την τύχη της στις επενδύσεις έπειτα από παροτρύνσεις φίλων της αποφάσισε να δοκιμάσει μία 48χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, ωστόσο έπεσε θύμα απάτης από επιτήδειους και κατέληξε να χάσει συνολικά 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές, η 48χρονη αναζητούσε τρόπο να επενδύσει χρήματα σε μετοχές και ήρθε σε επαφή με πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως επενδυτικοί σύμβουλοι.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν ότι είχε μπροστά της μια ευκαιρία για σημαντικά κέρδη και, ακολουθώντας τις οδηγίες τους, προχώρησε μέσα στον Ιούλιο σε δύο καταθέσεις των 30.000 ευρώ, χάνοντας συνολικά 60.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που της είχαν υποδείξει οι φερόμενοι ως επενδυτές και οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνδέονταν με τράπεζα στη Μάλτα.

Η 48χρονη μετά τις δύο μεγάλες καταθέσεις που έκανε, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα που είχε αναλάβει την καθοδήγησή της προκειμένου να εισπράξει μέρος των χρημάτων που της παρουσίαζαν ως κέρδη από την επένδυση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της, της ζητήθηκε να καταβάλει επιπλέον νέο χρηματικό ποσό με την αιτιολογία ότι προτού επισπράξει θα πρέπει να πληρωθεί φόρος για να «απελευθερωθεί» η απόδοση της επένδυσης.

Η 48χρονη απάντησε ότι δεν διέθετε άλλα χρήματα και αρνήθηκε να προχωρήσει σε τρίτη κατάθεση.

Από τη στιγμή εκείνη και έπειτα άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πιθανότατα είχε πέσει θύμα απάτης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που κατέβαλε ούτε από τα υποτιθέμενα κέρδη.

Η γυναίκα αποφάσισε τελικά να απευθυνθεί στις Αρχές και στις 20 Αυγούστου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν πλέον την υπόθεση, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την απάτη και να ακολουθήσουν τη διαδρομή των 60.000 ευρώ που μεταφέρθηκαν στους επίμαχους λογαριασμούς.

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