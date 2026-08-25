Ρόδος: Επιχείρηση «κατέλαβε» με ξαπλώστρες και ομπρέλες τη διάσημη παραλία «Άντονι Κουίν»

Snapshot Επιχείρηση εστίασης στη Ρόδο τοποθέτησε ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία «Άντονι Κουίν» χωρίς νόμιμη παραχώρηση από το Δημόσιο.

Το τμήμα της παραλίας που χρησιμοποιήθηκε αυθαίρετα καλύπτει 116 τ.μ., για τα οποία είχε προκηρυχθεί ηλεκτρονική δημοπρασία.

Η αρχική τιμή παραχώρησης ήταν 4.384,80 ευρώ, αλλά η τελική προσφορά έφτασε τα 200.272,80 ευρώ, την οποία κατέθεσε η συγκεκριμένη εταιρεία.

Η εταιρεία αποκλείστηκε από τη σύμβαση λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών, όμως συνέχισε παράνομα τη χρήση της ακτής, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 37.000 ευρώ.

Η παραλία «Άντονι Κουίν» είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου, γνωστή για το φυσικό της κάλλος και τη σύνδεσή της με τον ηθοποιό Άντονι Κουίν. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο υπόθεσης παράνομης εμπορικής εκμετάλλευσης βρέθηκε η δημοφιλής παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο, καθώς επιχείρηση εστίασης φέρεται να τοποθέτησε ομπρέλες και ξαπλώστρες σε τμήμα της ακτής, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη παραχώρηση από το Δημόσιο.

Η υπόθεση αφορά τμήμα της παραλίας έκτασης 116 τετραγωνικών μέτρων, για το οποίο είχε προκηρυχθεί ηλεκτρονική δημοπρασία, ενώ στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ για την αυθαίρετη χρήση του χώρου.

Από τα 4.384 στα 200.272 ευρώ η δημοπρασία

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η διαδικασία παραχώρησης ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου, όταν το Δημόσιο προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση τμήματος 116 τ.μ. της ακτής, αποκλειστικά για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων. Η συνολική επιφάνεια της παραλίας ανέρχεται περίπου στα 440 τ.μ.

Για την τριετή παραχώρηση είχε καθοριστεί αρχική τιμή 4.384,80 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, ωστόσο, το τίμημα αυξήθηκε κατακόρυφα, καθώς η τελική προσφορά έφτασε τα 200.272,80 ευρώ.

Την υψηλότερη προσφορά κατέθεσε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, η οποία αναδείχθηκε προσωρινή πλειοδότρια.

Η διαδικασία, όμως, δεν ολοκληρώθηκε. Η εταιρεία δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και, ως εκ τούτου, αποκλείστηκε από την υπογραφή της σύμβασης. Δεν απέκτησε, συνεπώς, το δικαίωμα νόμιμης εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου τμήματος της παραλίας.

Ομπρέλες και ξαπλώστρες χωρίς νόμιμη παραχώρηση

Παρά τον αποκλεισμό από τη διαδικασία, η επιχείρηση φέρεται, σύμφωνα με το δίκτυο «Ομπρέλα», να προχώρησε στην τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών στην παραλία και να συνέχισε την εμπορική δραστηριότητα στον χώρο.

Η χρήση της ακτής έγινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χωρίς να υπάρχει σε ισχύ σύμβαση παραχώρησης και χωρίς να καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα προς το Δημόσιο.

Για την αυθαίρετη αυτή δραστηριότητα επιβλήθηκε στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο 37.000 ευρώ.

Μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου

Η παραλία «Άντονι Κουίν» (πρώην Βαγιές) βρίσκεται στην ανατολική Ρόδο, 15 χιλιόμετρα από την πόλη και κοντά στο Φαληράκι.

Πρόκειται για έναν μαγευτικό, βραχώδη κόλπο με πλούσια πεύκα, καταγάλανα σμαραγδένια νερά και πλούσιο βυθό, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον διάσημο ηθοποιό που λάτρεψε την περιοχή κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» το 1960.

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