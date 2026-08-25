«Να τους τουλουμιάσουμε»: Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος διακίνησης ροζ κοκαΐνης στη Μύκονο

Στις επικοινωνίες μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν κωδικούς όπως «πακέτο», «χρωματιστό» και «λαχματζούν»

Κατερίνα Ρίστα

«Να τους τουλουμιάσουμε»: Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος διακίνησης ροζ κοκαΐνης στη Μύκονο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο είχε αρχηγό έναν Τούρκο και συνεργάτη έναν οδηγό τουριστικού βαν.
  • Οι μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικούς όπως «πακέτο», «χρωματιστό» και «λαχματζούν» για να κρύψουν τις ουσίες.
  • Υπήρχαν συζητήσεις για την τιμή, την ποιότητα και τη συντήρηση της κοκαΐνης, με πελάτες να εκφράζουν παράπονα για την αξία της.
  • Ο αρχηγός ενημέρωνε για ελέγχους σε λιμάνια και αεροδρόμια και προέτρεπε σε βίαιες ενέργειες κατά ανταγωνιστών, σχεδιάζοντας επιθέσεις με βαν και κουκούλες.
  • Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν οργανωμένη δράση με χρήση κωδικών και βίαιες απειλές για τη διατήρηση του ελέγχου στην αγορά ναρκωτικών.
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Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο αποτυπώνουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που εξέτασε η Δίωξη Ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την υπόθεση, αρχηγικό ρόλο είχε ένας Τούρκος, ενώ μεταξύ των συνεργών φέρεται να ήταν και οδηγός τουριστικού βαν.

Στις επικοινωνίες μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν κωδικούς όπως «πακέτο», «χρωματιστό» και «λαχματζούν».

Σε μία από αυτές ο αρχηγός δίνει οδηγίες στον οδηγό για την τιμή: «Αυτό είναι ένα πενήντα ακατέβατα να ξέρεις». «Πες της ένα ογδόντα, ένα πενήντα». Ο οδηγός απαντά:«Ντάξει». Η συζήτηση τελειώνει με τον αρχηγό να του ζητά να τον ενημερώσει εάν χρειαστεί να περάσει από το σημείο.

Σε άλλη συνομιλία, οι δύο άνδρες μιλούν για ένα αυτοκίνητο και για δύο «λαχματζούν» που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Ο αρχηγός ρωτά: «Πού είσαι;» Ο οδηγός απαντά ότι βρίσκεται στον «φούρνο ».Λίγο αργότερα ο αρχηγός λέει: «Θέλω το λαχματζούν, που έχεις στο αμάξι, τα δύο». Ο οδηγός τον ρωτά αν χρειάζεται το αυτοκίνητο. «Όχι, αφού έχω πελάτες ρε μ.. Πρέπει να τους πάω μετά... τέτοιο», απαντά ο αρχηγός. Και στη συνέχεια του δίνει εντολή :«Θέλω το λαχματζούν όλο, που έχεις μες στο αμάξι». Οι δύο άνδρες συμφωνούν να συναντηθούν στο λύκειο.

Σε μία ακόμη συνομιλία, ο οδηγός μεταφέρει στον αρχηγό ένα αίτημα:«Ρε φίλε, εδώ οι φίλες μας θέλουν τη μυστική συνταγή». «Του λαχματζούν;» ρωτά ο αρχηγός. «Ναι». «Πες τους call Chris».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία στην οποία ένας οδηγός μεταφέρει παράπονο πελάτη για την ποιότητα της κοκαΐνης. «Μου φάνηκε ίσως την τελευταία φορά είναι λίγο διαφορετικό», λέει. Ο αρχηγός απαντά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αλλάξει, με τον οδηγό να επιμένει: «Πέρυσι ήταν πιο καλά λέω, πέρυσι ήταν δυναμίτης». Σε άλλη συνομιλία, πελάτης χαρακτηρίζει το προϊόν «shit».

Η επικοινωνία τους τελειώνει με το πως πρέπει να...συντηρούν τις ουσίες.

Η προειδοποίηση για ελέγχους

Σε άλλη χαρακτηριστική συνομιλία, ο αρχηγός προειδοποιεί μέλος για ελέγχους. «Οι άλλοι είναι με στολή ντυμένοι έξω. Όταν αφήνεις λιμάνια, αεροδρόμια είναι πολύ επικίνδυνα γιατί αυτές τις δύο μέρες θα βγούνε ΣΔΟΕ».Και προσθέτει: «Έχε τον νου σου». Ο συνομιλητής του απαντά: «Καλύτερα να τους πατήσεις δηλαδή παρά να σου κάνουν νόημα να σταματήσεις».

Η πιο σκληρή συνομιλία είναι εκείνη στην οποία ο αρχηγός περιγράφει μια πιθανή επίθεση. «Να σκάσουμε εκεί Remezzo... δύο βαν, γεμάτα κόσμο». Στη συνέχεια λέει: «Να κατεβούμε... να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο. Στο ξύλο μ... , φουλ, φουλ!» Ο συνομιλητής του μιλά για «Μεξικό», κουκούλες και άτομα που θα έφταναν στο σημείο για να χτυπήσουν τους στόχους. «Να μην προλάβουν να αντιδράσουνε», ακούγεται στο τέλος.

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