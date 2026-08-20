Μύκονος: Βίντεο από αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν πάνω από 65.000 ευρώ

Δύο αλλοδαποί ηλικίας 37 και 44 ετών συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στη Μύκονο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως διακριβώθηκε, έπειτα από επισταμένη διερεύνηση στοιχείων και διακριτική αστυνομικής επιτήρηση πεδίου, οι δράστες προέβαιναν από κοινού σε διακίνηση ναρκωτικών, μεγάλη ποσότητα των οποίων απέκρυπταν μέσα σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα».

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκαν διαδοχικά οι δράστες και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία, δίκυκλη μοτοσικλέτα και σε δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν.

Tι εντοπίστηκε

Συνολικά βρέθηκαν μεταξύ άλλων 365,8 γραμμάρια MDMA, μοιρασμένα σε 6 συσκευασίες, 76,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, μοιρασμένα σε 19 συσκευασίες, 36,5 γραμμάρια κοκαΐνης, μοιρασμένα σε 41 συσκευασίες, 36 ναρκωτικά – φαρμακευτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή, 65.900 ευρώ και 125 δολάρια Η.Π.Α., ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.