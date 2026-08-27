Παρήγγειλε πίτσες αξίας 10.000€: Ο 23χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για απάτη

Ένας 23χρονος από το Στσέτσιν της Πολωνίας συνελήφθη ως ύποπτος για stalking, απάτη με στοιχεία ταυτότητας και πρόκληση σημαντικών οικονομικών ζημιών σε επιχειρήσεις, παραγγέλνοντας εκατοντάδες πίτσες σε τυχαίες διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Κανένας από τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως παραλήπτες δεν γνώριζε για τις παραγγελίες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο δράστης χρησιμοποιούσε προσωπικές πληροφορίες των θυμάτων που πιθανότατα γνώριζαν μόνο τα ίδια ή στενοί συγγενείς και φίλοι τους.

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