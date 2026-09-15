Macklemore: Γιατί τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδείας του «καλού του φίλου» Ed Sheeran

Ο γνωστός ράπερ τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδείας του Ed Sheeran, λόγω σχολίων υπέρ της Παλαιστίνης που έκανε κατά την διάρκεια μιας συναυλίας

Ειρήνη Κοστιούκ

Macklemore: Γιατί τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδείας του «καλού του φίλου» Ed Sheeran
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Macklemore αποσύρθηκε από την αμερικανική περιοδεία του Ed Sheeran μετά από δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε συναυλία στο MetLife Stadium.
  • Η απόφαση ήρθε μετά από πιέσεις από χώρους συναυλιών που απαγόρευσαν την εμφάνισή του λόγω των πολιτικών του τοποθετήσεων.
  • Ο Ed Sheeran και η ομάδα του επικαλέστηκαν δυσκολίες και θεμελιώδη διαφωνία, χωρίς να πάρουν δημόσια θέση επί του θέματος.
  • Ο Macklemore αρνήθηκε ότι οι δηλώσεις του ήταν αντισημιτικές και τόνισε ότι η κριτική στο Ισραήλ δεν συνιστά μίσος κατά των Εβραίων.
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Ο Macklemore τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδείας του «καλού του φίλου» Ed Sheeran, μετά τις δηλώσεις που έκανε υπέρ της Παλαιστίνης νωρίτερα αυτό το μήνα στη σκηνή του MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε ο βραβευμένος με Grammy ράπερ με ανάρτησή του στο Instagram.

Αφορμή για αυτήν την απόφαση στάθηκε μια συναυλία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στο στάδιο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ο Macklemore δήλωσε στο κοινό πως ήθελε εδώ και καιρό να βρεθεί σε ένα τέτοιο στάδιο για να πει τη φράση «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Παράλληλα, ερμήνευσε το τραγούδι του «Hind’s Hall», το οποίο καταδικάζει τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, το οποίο έγραψε το 2024, προς τιμήν της Hind Rajab, ενός 5χρονου κοριτσιού που σκοτώθηκε όταν στρατιώτες του IDF πυροβόλησαν το αυτοκίνητο της οικογένειάς της στην πόλη της Γάζας.

Δείτε στιγμιότυπα από την συναυλία:

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος συμμετείχε ως support act στην περιοδεία «Loop» του Ed Sheeran, δήλωσε ότι αρκετοί χώροι συναυλιών στις ΗΠΑ του απαγόρευσαν να εμφανιστεί σε άλλες συναυλίες του Άγγλου τραγουδιστή, λόγω των πολιτικών του τοποθετήσεων στην συγκεκριμένη συναυλία.

«Ως αποτέλεσμα», έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του, «ο Ed Sheeran και η ομάδα του αποφάσισαν να με αποσύρουν από την περιοδεία». Στη συνέχεια, ο 43χρονος ράπερ, ο οποίος είναι γνωστός για το hit τραγούδι του «Thrift Shop», αναρωτήθηκε γιατί τέθηκε εκτός της περιοδείας τώρα, αφού εδώ και περισσότερα από 3 χρόνια μιλά δημόσια για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

«Γιατί λοιπόν αποτελεί πρόβλημα τώρα; Επειδή μοιράζομαι τη σκηνή με έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο, σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια της Αμερικής, γι' αυτό», έγραψε ο Macklemore. «Και όταν φτάνεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δημοσιότητας, το να φωνάζεις “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” γίνεται υπερβολικά επικίνδυνο».

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Macklemore εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από μία εβδομάδα «δύσκολων συζητήσεων» με τον Ed Sheeran, που είναι καλοί φίλοι εδώ και 13 χρόνια και τον θεωρεί αδελφό του, οι οποίες κατέληξαν σε μια «θεμελιώδη διαφωνία», με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός της περιοδείας.

Ed Sheeran

Ο Ed Sheeran

Invision

Ο ράπερ εξήγησε ότι καταλαβαίνει ότι ο Ed Sheeran βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση, αλλά τον επέκρινε επειδή δεν επιλέγει μια πλευρά.

«Η απολιτίκ στάση του δοκιμάστηκε για πρώτη φορά με έναν τρόπο που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Μου είπε ότι οι λέξεις "Λευτεριά στην Παλαιστίνη" πλήγωσαν πολλούς ανθρώπους με τους οποίους είχε συνομιλήσει. Εγώ του είπα ότι εάν αυτές οι λέξεις είναι πιο πληγωτικές από το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά σκοτώνονται στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ, τότε υπάρχει μια θεμελιώδη αποσύνδεση από τον τόπο που στέκονται εκείνοι, από αυτόν που στέκομαι εγώ. Αλλά δεν μπορούσε να το ξεπεράσει και να πάρει μια θέση. Και καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Το να παίρνεις θέση μπορεί να σου κοστίσει: Χρήματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες, φεστιβάλ, ιδιωτικές εμφανίσεις, σχέσεις και προσβάσεις. Έχω χάσει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει ουδέτερη στάση ανάμεσα στον θύτη και το θύμα», έγραψε.

Ο Ed Sheeran και η ομάδα του δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το θέμα.

Δείτε την ανάρτηση του Macklemore:

https://www.instagram.com/p/DdRdsy0m2HK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο διοργανωτής της περιοδείας «Loop», η εταιρεία Messina Touring Group, επιβεβαίωσε σε δήλωσή του προς το περιοδικό Rolling Stone ότι έλαβε μηνύματα από τα στάδια όπου θα διεξαχθούν οι συναυλίες, με τα οποία προειδοποιούσαν ότι «δεν θα επιτρέψουν στον Macklemore να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδείας και θα επηρέαζε εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές».

Μεταξύ των σταδίων που έστειλαν τα μηνύματα συγκαταλέγεται και το Gillette Stadium, το οποίο ανήκει στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Robert Kraft. Ο ίδιος δήλωσε ότι η απόφαση να ακυρωθεί η εμφάνιση του Macklemore ήταν αποτέλεσμα των πρόσφατων σχολίων του ράπερ «καθώς και ενός ευρύτερου ιστορικού αντισημιτικής ρητορικής και εικόνων που πιστεύουμε ότι ήταν βαθιά προσβλητικές και επιζήμιες για την εβραϊκή κοινότητα».

«Αυτή η απόφαση δεν έχει ως στόχο να υποβαθμίσει τα δεινά των αθώων Παλαιστινίων ή να αρνηθεί σε κανέναν το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τους. Ο πόνος και η απώλειά τους είναι πραγματικοί», δήλωσε ο Kraft σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα.

Robert Kraft

Ο Robert Kraft

AP

Ωστόσο, στην ανάρτησή του στο Instagram, ο ράπερ διέψευσε αυτά που είπε ο Robert Kraft. «Όταν η κριτική στο Ισραήλ, η εναντίωση στον Σιωνισμό ή η φράση “Free Palestine” ταυτίζονται με το μίσος απέναντι στους Εβραίους, αυτό δεν προστατεύει τους Εβραίους. Προστατεύει το Ισραήλ από την απόδοση ευθυνών», είχε πει.

Τέλος, υπογράμμισε ότι παρόλο που έκανε μόνο δύο εμφανίσεις στην περιοδεία, αν τα λόγια του πέτυχαν να «στρέψουν ξανά τη συζήτηση στην Παλαιστίνη, τότε ήταν η πιο επιτυχημένη περιοδεία στην οποία συμμετείχε ποτέ».

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