Τουρκία: Μίνι μπας παρέσυρε 11χρονο και τον εγκατέλειψε - Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

Snapshot Ένα 11χρονο αγόρι παρασύρθηκε από μίνι μπας και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτο στην περιοχή Γιουρεγίρ στα Άδανα της Τουρκίας.

Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σοβαρά τραύματα.

Ο οδηγός του οχήματος ακινητοποίησε προσωρινά το μίνι μπας, κοίταξε το σημείο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αλλά αργότερα παραδόθηκε στην αστυνομία.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δρόμος έχει συχνά υψηλές ταχύτητες και δεν υπάρχουν σαμάρια για την ασφάλεια των πεζών. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 11χρονος αλλοδαπός, ο οποίος παρασύρθηκε από επιβατικό μίνι μπας και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, στην περιοχή Γιουρεγίρ στα Άδανα της Τουρκίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:40 το πρωί στην οδό Λεβέντ. Το παιδί, με τα αρχικά M.M.Ş., έβγαινε εκείνη την ώρα από μάρκετ, όταν το όχημα που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα το χτύπησε και το έσυρε για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα. Ο οδηγός ακινητοποίησε προσωρινά το όχημα, κατέβηκε, κοίταξε για λίγο το σημείο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε ξανά και εξαφανίστηκε.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν ασθενοφόρο και περιπολικά. Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε στο σημείο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο οδηγός μετέβη αργότερα μόνος του σε αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, ενώ το συμβάν καταγράφηκε ολόκληρο από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης.

Σταμάτησε η καρδιά του στο ασθενοφόρο

Οι περιγραφές των κατοίκων αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του χτυπήματος. Ο Ομέρ Κιουκρέκ, αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε ότι ο 11χρονος κατάπιε τη γλώσσα του μόλις παρασύρθηκε, ενώ η καρδιά του σταμάτησε κατά τη μεταφορά του με το ασθενοφόρο. «Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στο σώμα του που να μην έχει χτυπηθεί. Γιατί δεν υπάρχουν σαμάρια εδώ; Δεν υπάρχει ούτε ένα σε ολόκληρη τη γειτονιά», κατήγγειλε.

Από την πλευρά του, ο Μεχμέτ Σαριντάγ δήλωσε ότι ο οδηγός πάτησε φρένο αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι τα μίνι μπας κινούνται συστηματικά με υπερβολική ταχύτητα στον συγκεκριμένο δρόμο.

Διαβάστε επίσης