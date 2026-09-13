Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία: Λεωφορείο πέφτει στα διόδια και τυλίγεται στις φλόγες - 2 νεκροί
Από τη φωτιά έγινε γνωστό ότι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν
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- Υπεραστικό λεωφορείο στην Τουρκία έπεσε στα διόδια και τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη.
- Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από το περιστατικό.
- Πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αλλά η φωτιά δυσκόλεψε τις προσπάθειες διάσωσης.
- Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από Ντιγιαρμπακίρ προς Κωνσταντινούπολη.
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα υπεραστικό λεωφορείο στην Τουρκία, όταν ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη, έπεσε στα διόδια με αποτέλεσμα αμέσως μετά να ξεσπάσει φωτιά στο όχημα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες, όμως η φωτιά δυνάμωνε, καθιστώντας δύσκολες τις προσπάθειες διάσωσης.
Από τη φωτιά έγινε γνωστό ότι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν.
Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Ντιγιαρμπακίρ - Κωνσταντινούπολη
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