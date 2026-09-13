Τουρκία: Σοκαριστική τροπή στο θρίλερ του «εξαφανισμένου» 11μηνου μωρού - Το πούλησαν οι γονείς

Snapshot Συνελήφθησαν οιονείς και τέσσερα ακόμη άτομα για την πώληση του 11μηνου βρέφους που αγνοούνταν στην Τουρκία.

Η μητέρα ομολόγησε ότι το μωρό δόθηκε από τον πατέρα σε τρίτους έναντι χρημάτων και ότι η εξαφάνιση ήταν ψευδής.

Η εξαφάνιση του βρέφους προκάλεσε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή ειδικών ομάδων, drones και σκύλων ανίχνευσης.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Σεπτεμβρίου στο χωριό Γκόντουρεν της επαρχίας Ντιβρίγκι.

Οι 6 συλληφθέντες θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστική εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης ενός μωρού μόλις 11 μηνών το οποίο αγνοείται εδώ και 3 ημέρες, έχοντας πυροδοτήσει μία τεράστια επιχείρηση αναζήτησής του, με την κοινή γνώμη στην Τουρκία να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.

Η σύλληψη των γονιών και άλλων 4 ατόμων έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς φέρεται το μωρό να πουλήθηκε!

Στην περιοχή Ντιβρίγκι της Σίβας, η μητέρα της 11 μηνών Μπούσρα Μπαλίκτσι, η οποία αγνοείται εδώ και 3 ημέρες, η Ελίφ Μπαλίκτσι (27), ο πατέρας της Y.B. και 4 ακόμη άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Η μητέρα ομολόγησε στην κατάθεσή της ότι το μωρό της δόθηκε από τον σύζυγό της σε τρίτους έναντι χρημάτων και ότι ο ισχυρισμός για την «εξαφάνιση» ήταν εντελώς ψευδής.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Σεπτεμβρίου στο χωριό Γκόντουρεν της επαρχίας Ντιβρίγκι.

Η Ελίφ Μπαλίκτσι, η οποία είχε έρθει από το Ντιγιάρμπακίρ ως εποχιακή εργάτρια στο χωριό και ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, κάλεσε το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112 και ανέφερε ότι δεν μπορούσε να βρει το μωρό της, τη Μπουσρά, στη σκηνή όπου ζούσαν. Κατόπιν αυτού, ομάδες της AFAD και της χωροφυλακής αποστάληκαν στην περιοχή. Ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης για τον εντοπισμό του μωρού.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν οργανώσεις της AFAD, ομάδες κομάντος και χωροφυλακής, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones με τεχνητή νοημοσύνη και σκύλοι ανίχνευσης.

Η ομολογία της μητέρας

Η Ελίφ Μπαλίκτσι, στην κατάθεσή της, ανέφερε ότι το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου, ενώ η κόρη της Μπουσρά κοιμόταν στη σκηνή, έφτασε στην περιοχή ένα λευκό αυτοκίνητο. Ομολόγησε ότι ένας από τους δύο ανθρώπους που βγήκαν από το αυτοκίνητο μπήκε στη σκηνή, πήρε το παιδί και έφυγε. Η Ελίφ Μπαλίκτσι διευκρίνισε ότι η κόρη της Μπουσρά είχε στην πραγματικότητα παραδοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους από τον πατέρα της, τον Y.B., έναντι χρημάτων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι 4 άτομα που διέμεναν στην περιοχή των σκηνών, ήταν μάρτυρες του γεγονότος και ότι ο ισχυρισμός για την «εξαφάνιση» αποτελεί καθαρά μια επινόηση.

Οι 6 θα εμφανιστούν τη Δευτέρα στο δικαστήριο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του μωρού.