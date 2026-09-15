Ρόδος: Επεισοδιακός αγιασμός στο 1ο ΕΠΑΛ με τον δήμαρχο να ψέγει τους μαθητές δια μικροφώνου

Snapshot Ο αγιασμός στο 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου διακόπηκε επεισοδιακά όταν ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης επέπληξε τους μαθητές μέσω μικροφώνου για την ανάρμοστη συμπεριφορά τους.

Οι μαθητές αγνόησαν τον δήμαρχο κατά τον χαιρετισμό του, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του.

Ο διευθυντής του σχολείου, Ιωάννης Καραμήτσας, τόνισε τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές που παραμένουν ανεπίλυτα και επανέρχονται κάθε Σεπτέμβριο.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τα αιτήματα του σχολείου για βελτιώσεις «κακό χούι», κάτι που ο διευθυντής απέρριψε ως απαράδεκτο και επιβεβαίωσε την ανάγκη για διαρκή συντήρηση και ασφάλεια.

Η σχολική κοινότητα επισημαίνει ότι τα προβλήματα δεν είναι εποχιακά, αλλά επιδεινώνονται λόγω καθυστερήσεων και ημιτελών παρεμβάσεων. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακός ήταν ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου, με τον δήμαρχο, Αλέξανδρο Κολιάδη να την... λέει στους μαθητές δια μικροφώνου, επειδή δεν ήταν ήσυχοι κατά τη διάρκεια του αγιασμού.

Μιλώντας για το συμβάν, ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου, κ. Ιωάννης Καραμήτσας, αναφέρθηκε στο συμβάν, ενώ έφερε στο προσκήνιο και τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια του αγιασμού, οι μαθητές επέλεξαν να αγνοήσουν τον δήμαρχο Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη, στον χαιρετισμό του, κάτι που έκανε έξαλλο τον Δήμαρχο.

«Παιδιά είναι» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμήτσας μιλώντας στον Real Voice 995 και πρόσθεσε; «επέλεξαν τη στάση αυτή, έπρεπε να μας προσβάλει όλους έτσι στο μικρόφωνο ο Δήμαρχος;».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Ο κ. Καραμήτσας, μιλώντας στον «αέρα» του σταθμού, μετέφερε το παρασκήνιο μιας ιδιωτικής συζήτησης που είχε με τον δήμαρχο Ρόδου αμέσως μόλις ο τελευταίος έφτασε στον χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, ο δήμαρχος σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο τα αιτήματα και τις επισημάνσεις του σχολείου, αποδίδοντάς τα σε ένα... «κακό χούι» να στέλνονται τα προβλήματα τον Σεπτέμβριο. Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του διευθυντή, ο οποίος χαρακτήρισε τη στάση αυτή απαράδεκτη, τονίζοντας πως τα ζητήματα ασφάλειας και συντήρησης δεν αποτελούν «κακό χούι», αλλά μια διαρκή και επιτακτική ανάγκη που αγνοείται διαχρονικά.

«Τα προβλήματα δεν εμφανίζονται μόνο τον Σεπτέμβριο απλώς τότε κορυφώνεται η αγωνία μας επειδή βλέπουμε ότι οι παρεμβάσεις είτε καθυστερούν είτε είναι ημιτελείς», υπογραμμίζεται από την πλευρά της σχολικής κοινότητας.