ΠΣΑΤ για συνέντευξη Λιόλιου: «Πρωτοφανής αποκλεισμός που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας»

H EOK ανακοίνωσε απολογιστική συνέντευξη του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου, στην οποία αποκλείει την πλειοψηφία των δημοσιογράφων, επιλέγοντας μόλις 6 της αρεσκείας της για να δώσουν το παρών.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου με ανακοίνωσή του επιτίθεται στον Λιόλιο για τις πρακτικές του και την επιλεκτική πρόσκληση, τονίζοντας πως δεν συνηγόρησε ποτέ σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρός της κ. Βαγγέλης Λιόλιος, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 (https://www.basket.gr/main-slider/apologistiki-programmatiki-synent/188726/) σε έξι (6) δημοσιογράφους, αποκλείοντας ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες αθλητικούς συντάκτες, μέλη του Συνδέσμου μας.

Ο ΠΣΑΤ κατανοεί τα δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων, οι οποίοι αποκλείστηκαν από μια συνέντευξη, που προαναγγέλεται ως απολογιστική και προγραμματική με τρόπο που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας.

Η διοίκηση του Συνδέσμου μας είναι υποχρεωμένη να διευκρινίσει ότι δεν ρωτήθηκε και κατά συνέπεια δεν συνηγόρησε στην πρωτοφανή αυτή πρακτική αποκλεισμού της μεγάλης μερίδας των συναδέλφων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε να παραβρεθούν ούτε να καταθέσουν ελεύθερα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Οι αθλητικοί συντάκτες – και εν προκειμένω όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρισης – δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ενημέρωση αφορά όλους και η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη, τόσο σημαντική, πρέπει να είναι ελεύθερη».