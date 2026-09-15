Κυψέλη: «Δεν νιώθουμε ασφαλείς – Το κτίριο μας δίνει συνέχεια σημάδια», λέει κάτοικος στο Newsbomb

Snapshot Οι κάτοικοι της Κυψέλης ζητούν ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ασφάλεια των κτιρίων τους.

Υπάρχουν συνεχιζόμενες καθιζήσεις, ρωγμές και αλλαγές στα κτίρια, με μετρήσεις που ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας, ενώ οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε στα μισά προβληματικά κτίρια.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανασφάλεια και προτεραιότητα για τη στατική επάρκεια των κτιρίων, απορρίπτοντας ως δευτερεύουσες τις αποζημιώσεις.

Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις ζημιές διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα.

Η Ελληνικό Μετρό δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στη στατική επάρκεια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

«Ο φόβος μας εντείνεται. Δεν μας έχουν δοθεί μέχρι τώρα οι απαντήσεις των μετρήσεων, ενώ δεν έχουν τελειώσει οι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια. Απαιτούμε δομοστατικούς ελέγχους. Μόνο αυτό θα μας ησυχάσει». Με αυτά τα λόγια περιγράφει στο Newsbomb την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της Κυψέλης η κυρία Τασία Παζίου, την ώρα που οι ανησυχίες για τις καθιζήσεις, τις ρωγμές και την κατάσταση των πολυκατοικιών παραμένουν έντονες.

«Δεν νιώθουμε ασφαλείς. Δεν μας νοιάζουν οι αποζημιώσεις. Το κτίριό μας μάς δίνει συνέχεια σημάδια», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι κάτοικοι παρατηρούν καθημερινά αλλαγές στα σπίτια τους.

«Μπορεί να μην είμαστε ειδικοί, αλλά τα βλέπουμε, γιατί γνωρίζουμε το κτίριο. Βλέπουμε τις καθημερινές αλλαγές, στα πατώματα, στους τοίχους», αναφέρει.

Η ίδια κάνει λόγο και για έντονες μικρές σεισμικές δονήσεις που έχουν γίνει αντιληπτές στην περιοχή, ενώ περιγράφει την κατάσταση του δικού της σπιτιού ως ιδιαίτερα ανησυχητική.

«Δεν έχουν τελειώσει οι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια»

Το βασικό αίτημα των κατοίκων, σύμφωνα με την κυρία Τασία, είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να δοθούν στη δημοσιότητα οι απαντήσεις των μετρήσεων.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση των κτιρίων τους και ζητούν δομοστατικούς ελέγχους, προκειμένου να γνωρίζουν εάν οι ρωγμές και οι μεταβολές που βλέπουν στην καθημερινότητά τους έχουν επηρεάσει τη στατική συμπεριφορά των κτιρίων.

Το αίτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η πρώτη προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων αναφέρει ότι η οπτική καταγραφή των ζημιών δεν επαρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη στατική επάρκεια των κτιρίων.

«Το κτίριο κουνιέται και οι ρωγμές μεγαλώνουν»

Την ίδια ώρα, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης περιγράφει στο Newsbomb μια αντίστοιχη εικόνα.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε αισθανθεί το κτίριο να κουνιέται. Ακριβώς την επόμενη ημέρα είδαμε να μεγαλώνουν οι ρωγμές και να δημιουργούνται νέες. Επίσης έχουν σηκωθεί τα πατώματα», αναφέρει.

Όπως λέει, οι κάτοικοι ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας και ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι πριν υπάρξει οποιοδήποτε οριστικό συμπέρασμα για την ασφάλεια των κτιρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στη δική του πολυκατοικία.

«Στη δική μου περίπτωση έχουν χτυπηθεί οκτώ κολώνες και με ραντάρ έχουν εξετάσει τη μία κολόνα. Αυτός είναι δειγματοληπτικός έλεγχος», υποστηρίζει.

Ο ίδιος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι, οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε στα μισά από τα κτίρια που παρουσιάζουν προβλήματα.

Στην Εισαγγελία το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι εξελίξεις περνούν πλέον και στο εισαγγελικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κατοίκων ότι θα διαβιβάσει στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις ζημιές και τις καθιζήσεις στα κτίρια της Κυψέλης.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ζήτημα των ελέγχων και της ασφάλειας των κτιρίων να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι αριθμοί της τεχνικής έκθεσης

Η ανησυχία των κατοίκων έρχεται την ώρα που η πρώτη προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων τους καταγράφει σημαντικές καθιζήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν από τους μηχανικούς, οι μετρήσεις έφτασαν έως και τα 55 χιλιοστά, έναντι ορίου ασφαλείας 15 χιλιοστών.

Παράλληλα, καταγράφονται τιμές στροφής κτιρίων που υπερβαίνουν το όριο συναγερμού.

Οι μηχανικοί επισημαίνουν επίσης ότι οι ζημιές και η εμφάνιση ρωγμών συνεχίζονται, ενώ εκφράζουν επιφυλάξεις για την πληρότητα των στοιχείων που τους παραδόθηκαν.

Στην έκθεση γίνεται ακόμη αναφορά σε βλάβες σε φέροντα στοιχεία και σε ρωγμές σε υποστυλώματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

«Δεν μας ενδιαφέρουν οι αποζημιώσεις»

Για τους κατοίκους, ωστόσο, το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι η οικονομική αποκατάσταση.

«Δεν μας νοιάζουν οι αποζημιώσεις», λέει η κυρία Τασία. «Θέλουμε να ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς».

Την ίδια περίοδο, η Ελληνικό Μετρό είχε αναφέρει ότι, βάσει των μέχρι τότε στοιχείων, δεν είχε διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού και ότι οι έλεγχοι συνεχίζονταν.

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