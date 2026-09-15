Κυψέλη: «Δεν νιώθουμε ασφαλείς – Το κτίριο μας δίνει συνέχεια σημάδια», λέει κάτοικος στο Newsbomb

Το βασικό αίτημα των κατοίκων είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να δοθούν στη δημοσιότητα οι απαντήσεις των μετρήσεων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κυψέλη: «Δεν νιώθουμε ασφαλείς – Το κτίριο μας δίνει συνέχεια σημάδια», λέει κάτοικος στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι κάτοικοι της Κυψέλης ζητούν ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ασφάλεια των κτιρίων τους.
  • Υπάρχουν συνεχιζόμενες καθιζήσεις, ρωγμές και αλλαγές στα κτίρια, με μετρήσεις που ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας, ενώ οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε στα μισά προβληματικά κτίρια.
  • Οι κάτοικοι εκφράζουν ανασφάλεια και προτεραιότητα για τη στατική επάρκεια των κτιρίων, απορρίπτοντας ως δευτερεύουσες τις αποζημιώσεις.
  • Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις ζημιές διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα.
  • Η Ελληνικό Μετρό δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στη στατική επάρκεια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Snapshot powered by AI

«Ο φόβος μας εντείνεται. Δεν μας έχουν δοθεί μέχρι τώρα οι απαντήσεις των μετρήσεων, ενώ δεν έχουν τελειώσει οι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια. Απαιτούμε δομοστατικούς ελέγχους. Μόνο αυτό θα μας ησυχάσει». Με αυτά τα λόγια περιγράφει στο Newsbomb την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της Κυψέλης η κυρία Τασία Παζίου, την ώρα που οι ανησυχίες για τις καθιζήσεις, τις ρωγμές και την κατάσταση των πολυκατοικιών παραμένουν έντονες.

«Δεν νιώθουμε ασφαλείς. Δεν μας νοιάζουν οι αποζημιώσεις. Το κτίριό μας μάς δίνει συνέχεια σημάδια», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι κάτοικοι παρατηρούν καθημερινά αλλαγές στα σπίτια τους.

«Μπορεί να μην είμαστε ειδικοί, αλλά τα βλέπουμε, γιατί γνωρίζουμε το κτίριο. Βλέπουμε τις καθημερινές αλλαγές, στα πατώματα, στους τοίχους», αναφέρει.

Η ίδια κάνει λόγο και για έντονες μικρές σεισμικές δονήσεις που έχουν γίνει αντιληπτές στην περιοχή, ενώ περιγράφει την κατάσταση του δικού της σπιτιού ως ιδιαίτερα ανησυχητική.

«Δεν έχουν τελειώσει οι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια»

Το βασικό αίτημα των κατοίκων, σύμφωνα με την κυρία Τασία, είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να δοθούν στη δημοσιότητα οι απαντήσεις των μετρήσεων.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση των κτιρίων τους και ζητούν δομοστατικούς ελέγχους, προκειμένου να γνωρίζουν εάν οι ρωγμές και οι μεταβολές που βλέπουν στην καθημερινότητά τους έχουν επηρεάσει τη στατική συμπεριφορά των κτιρίων.

Το αίτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η πρώτη προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων αναφέρει ότι η οπτική καταγραφή των ζημιών δεν επαρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη στατική επάρκεια των κτιρίων.

Καθιζήσεις - Κυψέλη

«Το κτίριο κουνιέται και οι ρωγμές μεγαλώνουν»

Την ίδια ώρα, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης περιγράφει στο Newsbomb μια αντίστοιχη εικόνα.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε αισθανθεί το κτίριο να κουνιέται. Ακριβώς την επόμενη ημέρα είδαμε να μεγαλώνουν οι ρωγμές και να δημιουργούνται νέες. Επίσης έχουν σηκωθεί τα πατώματα», αναφέρει.

Όπως λέει, οι κάτοικοι ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας και ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι πριν υπάρξει οποιοδήποτε οριστικό συμπέρασμα για την ασφάλεια των κτιρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στη δική του πολυκατοικία.

«Στη δική μου περίπτωση έχουν χτυπηθεί οκτώ κολώνες και με ραντάρ έχουν εξετάσει τη μία κολόνα. Αυτός είναι δειγματοληπτικός έλεγχος», υποστηρίζει.

Ο ίδιος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι, οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε στα μισά από τα κτίρια που παρουσιάζουν προβλήματα.

Στην Εισαγγελία το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι εξελίξεις περνούν πλέον και στο εισαγγελικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κατοίκων ότι θα διαβιβάσει στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις ζημιές και τις καθιζήσεις στα κτίρια της Κυψέλης.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ζήτημα των ελέγχων και της ασφάλειας των κτιρίων να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Καθιζήσεις - Κυψέλη

Οι αριθμοί της τεχνικής έκθεσης

Η ανησυχία των κατοίκων έρχεται την ώρα που η πρώτη προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων τους καταγράφει σημαντικές καθιζήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν από τους μηχανικούς, οι μετρήσεις έφτασαν έως και τα 55 χιλιοστά, έναντι ορίου ασφαλείας 15 χιλιοστών.

Παράλληλα, καταγράφονται τιμές στροφής κτιρίων που υπερβαίνουν το όριο συναγερμού.

Οι μηχανικοί επισημαίνουν επίσης ότι οι ζημιές και η εμφάνιση ρωγμών συνεχίζονται, ενώ εκφράζουν επιφυλάξεις για την πληρότητα των στοιχείων που τους παραδόθηκαν.

Στην έκθεση γίνεται ακόμη αναφορά σε βλάβες σε φέροντα στοιχεία και σε ρωγμές σε υποστυλώματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Καθιζήσεις - Κυψέλη

«Δεν μας ενδιαφέρουν οι αποζημιώσεις»

Για τους κατοίκους, ωστόσο, το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι η οικονομική αποκατάσταση.

«Δεν μας νοιάζουν οι αποζημιώσεις», λέει η κυρία Τασία. «Θέλουμε να ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς».

Την ίδια περίοδο, η Ελληνικό Μετρό είχε αναφέρει ότι, βάσει των μέχρι τότε στοιχείων, δεν είχε διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού και ότι οι έλεγχοι συνεχίζονταν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

αιρίδης για επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα: «Καμία μυστικότητα, οι επαφές ΕΥΠ και ΜΙΤ γίνονται ανά εξάμηνο»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές 2,5 ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Έρευνες για τις δολοφονίες επτά γυναικών στο Γιοχάνεσμπουργκ - Φόβοι για serial killer

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Καθιζήσεις στην Κυψέλη: «Δεν νιώθουμε ασφαλείς – Το κτίριο μας δίνει συνέχεια σημάδια», λέει κάτοικος στο Newsbomb

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Το σημείο όπου κάνετε φαλάκρα έχει σημασία: Τι δείχνει η γραμμή των μαλλιών για την υγεία

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Μέχρι την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα καταβολής αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βύθισαν δύο ιρανικά σκάφη που επιχείρησαν να αρπάξουν θαλάσσιο drone

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Διαβιβάζει στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα για τα κτήρια της Κυψέλης

16:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - NOAA: «Σούπερ» Ελ Νίνιο: Ο πλανήτης σε τροχιά ακραίων φαινομένων - Τι σημαίνει για Ευρώπη

16:55ANNOUNCEMENTS

Τέσσερις θρύλοι, αμέτρητες ιστορίες: Πρέλεβιτς, Αρλάουκας, Μπατίστ και Ρίβερς γυρίζουν πίσω τον χρόνο και αποκαλύπτονται

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανταλάσσουν απειλές Πολωνία και Ρωσία: «Σας νικάμε γρήγορα» λέει ο Σικόρσκι - «Αφανισμός σε τρεις μέρες» απαντά η Μόσχα

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έχει φτάσει μόλις 7,5 κιλά - Έκκληση για τη φροντίδα του

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσπες: Φωτιά στο όρος Ντεβάς - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα "δορυφόρος" του κ. Τσίπρα

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα για τον ΟΗΕ

16:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Αλλαγές στους κανονισμούς για φάουλ, αντιαθλητικά και τεχνικές ποινές - Τα νέα δεδομένα

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη ισχύος από τη Μόσχα: Ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά σηκώθηκαν στην Νορβηγική θάλασσα - Απογειώθηκαν δυτικά μαχητικά

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις χωρίς να μειώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προστασία και περιβάλλοντος ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα: Η έκθεση στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κοπελιά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης είμαι. Δε σε ξέρω»: Άγνωστη ιστορία από το 2002 για το συγκινητικό του ενδιαφέρον για όλους

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έχει φτάσει μόλις 7,5 κιλά - Έκκληση για τη φροντίδα του

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» της Χονολουλού με την τηλεκπαίδευση και τις πληρωμές σε bitcoin - «Δεν βγάζουμε γιατρούς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη»

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι - Μέγκαν: Απέσυραν εκτάκτως τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω φόβων ασφαλείας

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η ανάρτηση γυναίκας που υποβλήθηκε σε 18 πλασμαφαιρέσεις – «Τον σκότωσαν εγκληματίες»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές 2,5 ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκότωσε τον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο - Η εκδίκηση μιας μητέρας που συγκλόνισε τη Γερμανία

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χαμός στον αγιασμό του 1ου ΕΠΑΛ - Ο δήμαρχος «έκραξε» δια μικροφώνου τους μαθητές - «Είναι απαράδεκτος», είπε ο διευθυντής του σχολείου

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης: Δεκάδες υποστηρικτές του τον περιμένουν έξω από τη φυλακή - «Είναι ο ηγέτης μας, ήρθαμε να τον πάρουμε»

16:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - NOAA: «Σούπερ» Ελ Νίνιο: Ο πλανήτης σε τροχιά ακραίων φαινομένων - Τι σημαίνει για Ευρώπη

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην ανακρίτρια το ζεύγος των γιατρών - Αντιμέτωποι μέχρι και με ισόβια κάθειρξη

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το τρυφερό ποίημα του Ορφέα Περίδη - «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σηκωμένα πατώματα και μετακινημένα κουφώματα - Κάτοικοι αδειάζουν τα σπίτια τους

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα 400 ευρώ σε 2.197.000 δικαιούχους - Ποια η διαδικασία

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Σκαρφάλωσαν σε μνήματα στο Γ' Νεκροταφείο για να βλέπουν και τα έσπασαν

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ