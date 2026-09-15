Κυψέλη: Σηκωμένα πατώματα και μετακινημένα κουφώματα - Κάτοικοι αδειάζουν τα σπίτια τους

Oι κάτοικοι κάνουν λόγο για νέες ρωγμές και μεταβολές που εμφανίζονται σταδιακά στα κτίρια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κυψέλη: Σηκωμένα πατώματα και μετακινημένα κουφώματα - Κάτοικοι αδειάζουν τα σπίτια τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Κυψέλη καταγράφονται σοβαρές ζημιές σε κτίρια, όπως σηκωμένα πατώματα και μετακινημένα κουφώματα.
  • Νέες ρωγμές και μεταβολές στα κτίρια εμφανίζονται σταδιακά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
  • Κάτοικοι ζητούν ολοκλήρωση των ελέγχων και σαφείς απαντήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων.
  • Ορισμένοι κάτοικοι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους από φόβο για την ασφάλεια.
  • Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχουν σταματήσει να τα νοικιάζουν μέχρι να διαπιστωθεί η ασφαλής κατάσταση των κτιρίων.
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Σοβαρές είναι οι ανησυχίες που εξακολουθούν να εκφράζουν κάτοικοι της Κυψέλης για την κατάσταση των κτιρίων τους, καθώς οι ζημιές που έχουν καταγραφεί δεν περιορίζονται μόνο σε ρωγμές στους τοίχους.

Σε διαμερίσματα έχουν καταγραφεί σηκωμένα ή παραμορφωμένα πατώματα, ενώ σε ορισμένα κτίρια έχουν παρατηρηθεί μετακινήσεις κουφωμάτων, με πόρτες και παράθυρα να μην εφαρμόζουν πλέον όπως πριν. Παράλληλα, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για νέες ρωγμές και μεταβολές που εμφανίζονται σταδιακά στα κτίρια.

Η εικόνα αυτή έχει εντείνει τον φόβο των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα κτίρια και να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για τη στατική τους επάρκεια.

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Άδειασαν τα σπίτια τους από τον φόβο

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτοικοι έχουν προχωρήσει ακόμη και σε εκκένωση των διαμερισμάτων τους, απομακρύνοντας προσωπικά αντικείμενα και αφήνοντας τα σπίτια τους άδεια.

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Iδιοκτήτες που νοίκιαζαν τα διαμερίσματά τους, υπό τον φόβο για την ασφάλεια των κτιρίων, δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να βάζουν ανθρώπους να κατοικούν σε αυτά μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα απο τις μετρήσεις.

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