20 χρόνια W.I.N. Hellas: Μια βραδιά για έναν κόσμο όπου καμία γυναίκα δεν θα φοβάται

Γράφει η Κατερίνα Πατούλια

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από το Queen.gr, έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά στη W.I.N. Hellas και στις δράσεις της, να συναντώ ανθρώπους που δεν μιλούν απλώς για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά επιλέγουν να κάνουν κάτι γι’ αυτήν και κάπως έτσι, το βράδυ της επετείου των 20 χρόνων της W.I.N. Hellas στο Barbarossa Athens, ένιωσα κι εγώ εκείνη την ιδιαίτερη υπερηφάνεια που νιώθεις όταν ξέρεις ότι, έστω και με ένα μικρό λιθαράκι, έχεις γίνει μέρος ενός σκοπού πολύ μεγαλύτερου από εσένα.

Tα Ιδρυτικά Μέλη W.I.N. Hellas : Γιώργος Παπαδάκος Ιωάννα Παπαδημήτριου Ορθούλα Παπαδάκου Αριάννα Αδαμοπούλου Τσερι Αμόρ Αλιμ Μάντα Παπαδάκου ( Πρόεδρος W.I.N. Hellas )

Υπήρχε όμως μια ευχή που ακουγόταν σχεδόν παράδοξη για μια βραδιά γενεθλίων: να έρθει κάποτε η στιγμή που η W.I.N. Hellas δεν θα χρειάζεται να υπάρχει.

Όχι επειδή θα έχει ολοκληρώσει απλώς τον κύκλο της, αλλά επειδή θα έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε. Επειδή καμία γυναίκα δεν θα φοβάται μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Καμία δεν θα χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια για να φύγει από μια κακοποιητική σχέση. Καμία δεν θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτό που της συνέβη ήταν πράγματι βία.

Μέχρι να φτάσουμε εκεί, όμως, υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν.

Άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στη W.I.N. Hellas από τα πρώτα της βήματα, άνθρωποι που προστέθηκαν στην πορεία, εθελοντές, επιστήμονες, συνεργάτες, εταιρείες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και αθλητές, άνθρωποι που πίσταψαν στον σκοπό της Μάντας Παπαδάκου και της ομάδας της και την στήριξαν και 20 χρόνια τώρα δεν έχουν σταματήσει να την στηρίζουν. Στην επετειακή βραδιά για τα 20 χρόνια της W.I.N. Hellas, πολλοί από αυτούς ανέβηκαν στη σκηνή για να τιμηθούν και ίσως η μεγαλύτερη αξία των βραβεύσεων να μην ήταν τα ίδια τα βραβεία, αλλά η υπενθύμιση του τι μπορεί να συμβεί όταν πολλοί άνθρωποι βάζουν το δικό τους μικρό κομμάτι σε έναν μεγάλο, κοινό σκοπό.

Βασίλης Ξυπολυτάς (Δήμαρχος Κηφισιάς) Ελεονώρα Μελέτη , Σαμάνθα Αποστολοπούλου ( Project Manager της W.I.N. Hellas )

Γιατί τα 20 χρόνια της W.I.N. Hellas δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι 20 χρόνια στα οποία πίσω από δράσεις, καμπάνιες, αριθμούς και συνεργασίες υπάρχουν πραγματικές γυναίκες. Γυναίκες που χρειάστηκαν μια φωνή, μια συμβουλή, ένα χέρι για να πιαστούν και, κάποιες φορές, απλώς κάποιον να τους πει ότι υπάρχει δρόμος προς τα έξω. Γι' αυτό και οι άνθρωποι της W.I.N. Hellas θέλουν τα επόμενα χρόνια να επεκτείνουν την βοήθειά τους και γιατί όχι να συστήσουν και δομές τέτοιες που να μπορούν να φιλοξενήσουν και να στηρίξουν από την πρώτη στιγμή τις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς, «Michelle Ballard Legacy Award», απονεμήθηκε στην Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Ελεονώρα Μελέτη, σε αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής και της διαχρονικής στήριξής της στο έργο της W.I.N. Hellas και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών. Το βραβείο έδωσε η κόρη της αείμνηστης Michelle Ballard η οποία υπήρξε ιδρυτικό μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εθελόντρια της W.I.N. Hellas. Η Ballard βοήθησε ενεργά από την ίδρυση της W.I.N. Hellas το 2006 την οργάνωση, έδωσε αγώνες κατά της κακοποίησης και υποστήριξε θύματα έμφυλης βίας στην Ελλάδα,συμμετείχε ως εκπαιδευμένη εισηγήτρια σε προγραμματα ενδυνάμωσης των γυναικών και έφυγε από τη ζωή το 2017 μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Κατά τη βράβευσή της, η Ελεονώρα Μελέτη δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Γυναικεία ενδυνάμωση δεν είναι να μάθουμε στις γυναίκες να αντέχουν τη βία. Είναι να τους δώσουμε τη δύναμη, τα μέσα και την ελευθερία να μην εγκλωβίζονται σε αυτήν».

Κώστας Τοβίλ ( TBI Bank ) Άλεξ Βουγιούκας ( Commercial Development Manager Navarino ) Βαλεντίνη Κυριακίδου ( Oriflame ) Όλγα Κατσιμπέρη ( NAK Strategic Insurance Consultancy ) Νεκταρία Μπέσσα ( Howden Hellas ) Πάνος Δούμας ( Howden Hellas ) Γιάννης Μώραλης ( Δήμαρχος Πειραιά ) Μάντα Τσαγκιά Παπαδάκου ( Πρόεδρος W.I.N. Hellas )

20 χρόνια δράσης, με έναν στόχο που παραμένει ίδιος

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στο Barbarossa Athens η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεχούς δράσης και προσφοράς της W.I.N. Hellas.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους, τους οργανισμούς και τους συνεργάτες που στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό της, συμβάλλοντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, στην προώθηση της ισότητας και, κυρίως, στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Μάντα Τσαγκιά Παπαδάκου ( Πρόεδρος W.I.N. Hellas ) Λυδία Παπανδρέου ( MOTOR OIL ) Ιωάννα Κόκκορη ( Kokkoris Optics ) Μηνάς Κόκκορης ( Kokkoris Optics ) Γιώργος Παπαδόγαμβρος ( G.Papadogamvros ) Θανάσης Αθανασίου ( Athens Beverly Hills Medical Group ) Αλεξάνδρα Καπελετζή (Χαλυβουργία Ελλάδος )

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Στέλλα Στυλιανού, η οποία κάλεσε στο βήμα την ιδρύτρια και πρόεδρο της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου.

Ελεονώρα Μελέτη με την Στέλλα Στυλιανού

Η ίδια έκανε μια αναδρομή στα 20 χρόνια της Οργάνωσης, στις δυσκολίες, στις συνεργασίες και στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν αυτή την πορεία, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για όσα μένουν ακόμη να γίνουν:

«Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυση της W.I.N. Hellas, δεν γιορτάζουμε απλώς μια επέτειο. Γιορτάζουμε τις ζωές που άλλαξαν και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε μέχρι καμία γυναίκα να μη μένει μόνη απέναντι στη βία. Όσο υπάρχει έστω και μία γυναίκα που χρειάζεται στήριξη, η W.I.N. Hellas θα είναι εδώ – με φωνή, πράξεις και ελπίδα».

Χριστίνα Λουκά ( Αντιπρόεδρος W.I.N. Hellas ) Δρ Ντόλλυ Φατσέα ( Πρώην Αντιπρόεδρος W.I.N. Hellas) Μάντα Παπαδάκου ( Πρόεδρος W.I.N. Hellas )

Και ίσως μέσα σε αυτές τις λέξεις να βρίσκεται τελικά ολόκληρο το νόημα της βραδιάς: να γιορτάζεις όσα κατάφερες, χωρίς ούτε στιγμή να ξεχνάς γιατί χρειάστηκε να ξεκινήσεις.

Δωροθέα Μερκούρη Μάντα Τσαγκιά Παπαδάκου ( Πρόεδρος W.I.N. Hellas ) Γιάννης Μπουρούσης Έλενα Μπουρούση Ιωάννα Μπουρούση Ιζαμπέλα Μπουρούση

Το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς, το "Michelle Ballard Legacy Award", απονεμήθηκε στην Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Ελεονώρα Μελέτη, σε αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής και της διαχρονικής στήριξής της στο έργο της W.I.N. Hellas και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Κατά τη βράβευσή της δήλωσε: «Γυναικεία ενδυνάμωση δεν είναι να μάθουμε στις γυναίκες να αντέχουν τη βία. Είναι να τους δώσουμε τη δύναμη, τα μέσα και την ελευθερία να μην εγκλωβίζονται σε αυτήν».

20 Χρόνια W.I.N. Hellas: Μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την πορεία της Οργάνωσης

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευγνωμοσύνης, η W.I.N. Hellas γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεχούς προσφοράς, δράσης και αλληλεγγύης, σε μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και φιλοξενήθηκε στο BARBAROSSA ATHENS.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους, τους οργανισμούς και τους συνεργάτες που στάθηκαν διαχρονικά στο πλευρό της W.I.N. Hellas, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της ισότητας, της πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και της ενδυνάμωσης των γυναικών.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Στέλλα Στυλιανού που κάλεσε στο βήμα την Ιδρύτρια και Πρόεδρο της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου, η οποία, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία, αναφέρθηκε στην πορεία των δύο δεκαετιών της Οργάνωσης, στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, στις σημαντικές συνεργασίες που αναπτύχθηκαν και στο όραμα για το μέλλον.

«Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυση της W.I.N. Hellas, δεν γιορτάζουμε απλώς μια επέτειο. Γιορτάζουμε τις ζωές που άλλαξαν και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε μέχρι καμία γυναίκα να μη μένει μόνη απέναντι στη βία. Όσο υπάρχει έστω και μία γυναίκα που χρειάζεται στήριξη, η W.I.N. Hellas θα είναι εδώ – με φωνή, πράξεις και ελπίδα».

Το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς, το "Michelle Ballard Legacy Award", απονεμήθηκε στην Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Ελεονώρα Μελέτη, σε αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής και της διαχρονικής στήριξής της στο έργο της W.I.N. Hellas και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Κατά τη βράβευσή της δήλωσε: «Γυναικεία ενδυνάμωση δεν είναι να μάθουμε στις γυναίκες να αντέχουν τη βία. Είναι να τους δώσουμε τη δύναμη, τα μέσα και την ελευθερία να μην εγκλωβίζονται σε αυτήν».

Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα επετειακό video animation, που δημιούργησε ο Harold Herbert της εταιρείας Whiskers Post Production, το οποίο παρουσίασε τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της W.I.N. Hellas, από την ίδρυσή της το 2006 έως σήμερα. Μέσα από εικόνες, αριθμούς και σημαντικές στιγμές, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Οργάνωσης, τις κοινωνικές παρεμβάσεις, τα προγράμματα υποστήριξης, τις διεθνείς συνεργασίες και τον διαρκώς αυξανόμενο κοινωνικό της αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο των 20 χρόνων της W.I.N. Hellas, τιμήθηκαν πρόσωπα, φορείς και συνεργάτες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία και το έργο του οργανισμού.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των τιμώμενων και των αντίστοιχων διακρίσεων, ανεξάρτητα από το αν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν στην επετειακή εκδήλωση.

FOUNDATION

● Founder’s Legacy Award: Αριάννα Αδαμοπούλου, Αμόρ Αλίμ Τσέρι, Γιώργος Παπαδάκος, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου, Ορθούλα Παπαδάκου & Ιωάννα Παπαδημητρίου

● Vice-President Service Award: Dr. Ντόλλυ Φατσέα, Yvette Jarvis & Χριστίνα Λουκά

● Governance Award: Αλεξία Χαραμή, Ιλεάνα Κλοκώνη & Δώρα Κονόμη

PROFESSIONAL ALLIES

● Healthcare Ally Award: Athens Medical Group

● Education & Prevention Award: Doukas School & International School of Athens

● Legal Advocacy Award: Εβελίνα Δαφνή & Μαρία Λαθούρη

● Legal Volunteer Impact Award: Πέννυ Κονιτσιώτη-Ρίζου

PARTNERS IN IMPACT

● Global Sisterhood Award: Daughters of Penelope

● Loyal Supporter Award: Athens Beverly Hills Medical Group, G.Papadogamvros, Hellenic Halyvourgia, Kokkoris Optics, Motor Oil Hellas, Mykonos Invest, Pere Ubu, Ravago, Seajets & Zaatar

● Corporate Partnership Award: Howden Hellas, NAK Strategic Insurance Consultancy, Navarino, ORIFLAME Greece & TBI Bank

● Trusted Financial Partner Award: N.Kordatos Accounting

● Entertainment Impact Award: Panik Entertainment Group

● Partners in Impact Award: ESA Security Solutions, Galakteros Productions, Kyvos Print, Manitaria Kechagia, Papadakis Press, Papaspirou, PT Sports, Spalding Greece, Tore Event Furnishing & Whiteball

● Creative Contribution Award: Maria Athanasiou, Bliss Projects, Celia Papadakou & Caroline Rovithi

MEDIA & PUBLIC AWARENESS

● Corporate Social Impact Award: L’Oréal Paris & YSL Beauty

● Broadcast Media Impact Award: MAD TV & MAD Radio, MEGA TV

● Digital Media Impact Award: DPG Digital Media

● Digital Ally Award: Queen.gr

● Media Advocacy Award: Γωγώ Αυγερινοπούλου, Έλενα Μακρή Λυμπέρη & Ευαγγελία Τσιορλίδα

PUBLIC FIGURES & SUPPORTERS

● Valued Supporter Award: Μαριέττα Χρουσαλά, Αντώνης Δημητριάδης, Στέλλα Δημητρίου, Ζέτα Δούκα, Κατερίνα Ευαγγελινού, Κώστας Φραγκολιάς, Στέλλα Γιαμπουρά, Ηλίας Γκότσης, Κώστας Γκρέκας, Γιάννης Καγιούλης, Γιώργος Κοψιδάς, Γιώργος Μανίκας, Αννίτα Ναθαναήλ, Δούκισσα Νομικού, Σόφη Πασχάλη, Θέλξη & Σοφία Τσιώμου

● Impact Ambassador Award: Γιάννης Μπουρούσης & Δωροθέα Μερκούρη

● Champion for Change Award: Παναγιώτης Γιαννάκης & Δέσποινα Καμπούρη

● Voice of Support Award: Λευτέρης Πανταζής, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Βουρλιώτης & Ματίνα Ζάρα

● Icon of Influence Award: Κωνσταντίνος Αργυρός & Άννα Βίσση

● Community Sports Award: Μάρκος Λαγός

● Community Partner Award: KIFISIA WFC

● Legacy Ally Award: Φραγκίσκος Αλβέρτης, Mike Batiste, Djibril Cissé, Δημήτρης Διαμαντίδης, Šarūnas Jasikevičius, Sebastian Leto, Σωτήρης Νίνης, Željko Obradović, Δημήτρης Παπανικολάου, Θοδωρής Παπαλουκάς, Βασίλης Σπανούλης & Κώστας Τσαρτσαρής

● Sport for Impact Award: Φανή Χαλκιά, Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κοκκινάκης, Μιρέλα Μανιάνι, Αντώνης Νικοπολίδης, Κλέλια Πανταζή, Σοφία Παπαδοπούλου, Γιώργος Πρίντεζης, Σάκης Ψάρρας, Νίκος Στελλάτος & Άλεξ Βουγιούκας

● Beauty with Purpose Award: Ιωάννης Αγγελόπουλος & Παντελής Μίτσου

COMMUNITY & HOSPITALITY

● Community Leadership Award: Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς

● Hospitality Excellence Award: Barbarossa Athens & Γιάννης Μωράκης

THE HEART OF W.I.N.

● Volunteer Impact Award: Ράνια Ελευθεριάδου, Δήμητρα Φακάλου, Γιάννης Κανάκης & Εύα Μόρσικα

● Heart of W.I.N. Award: Λίλια Γιακούμπ

● Healing Impact Award: Αρετή Χατζηαναστασίου & Βίκυ Παπαδογιαννάκη

● Courage Award: Ρενάτα Καρρά

● Founding Psychology Award: Βασιλική Λιάφου

● Lifetime Ally Award: Σαμάνθα Αποστολοπούλου

● Pillar of Excellence Award: Νίκη Μάντσιου

FINALE – HIGHEST HONOUR

● Michelle Ballard Legacy Award: Ελεονώρα Μελέτη

Το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς, το "Michelle Ballard Legacy Award", απονεμήθηκε στην Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Ελεονώρα Μελέτη, σε αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής και της διαχρονικής στήριξής της στο έργο της W.I.N. Hellas και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Κατά τη βράβευσή της δήλωσε: «Γυναικεία ενδυνάμωση δεν είναι να μάθουμε στις γυναίκες να αντέχουν τη βία. Είναι να τους δώσουμε τη δύναμη, τα μέσα και την ελευθερία να μην εγκλωβίζονται σε αυτήν».

Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και πλήθος φίλων και υποστηρικτών της Οργάνωσης που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της. Μεταξύ αυτών, το «παρών» έδωσαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. ΓιώργοςΣταμάτης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με τη σύζυγό του Βάλια Κυριαζή, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής Έρρικα Πρεζεράκου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Νίκος Χιωτάκης,o Διπλωμάτης στην Πρεσβεία της Αιγύπτου Bassel Awadalla, η πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας Δρ. Ζέφη Δημαδάμα, η Ειδική συνεργάτης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βασιλική Τασσοπούλου , η Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου **Δέσποινα Κασάμπα **καθώς και οι Χρήστος Πρίτσας, Κορίνα Συνοδινού, Μιράντα Πατέρα, Ανδρέας Μαρτίνος, Emily Grant, Jerian Grant, Juancho Hernangomez, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Τέλης Θανόπουλος, Φώτης Μπέσικος, Γιώτα Παπαδόγαμβρου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Παπούλης , Ιωάννα Σεβοπούλου, Βάσω Στασινού - Νικοπολίδη, Σάντυ Ψηλιάκου κ.α..

Η W.I.N. Hellas ευχαρίστησε θερμά όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της επετειακής εκδήλωσης, οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της, καθώς και τη L΄ Oreal Paris που προσέφερε τα αναμνηστικά δώρα στους προσκεκλημένους. Επίσης, η Nardon σχεδίασε κερί με το λογότυπο της Οργάνωσης και το μήνυμα «Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο της W.I.N. Hellas δεν αποτελεί μόνο μια πορεία είκοσι ετών, αλλά μια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα: έναν κόσμο όπου κάθε γυναίκα θα ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες, απαλλαγμένη από κάθε μορφή βίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους, όσοι συνέβαλαν αφιλοκερδώς στην υλοποίηση της εκδήλωσης.

Χορηγοί/ Υποστηρικτές

Barbarossa Athens, Coca Cola 3E, FSD Event Logistics, Galakteros Audio Visual Events Productions, Kayak, Kontogiannis Flowers, Kontozhshs Wine, L΄Oreal Paris, Mega Print, Nardon, Papaspirou, Seafood, Tore, Winelot.

Μαρία Μακρή (τραγούδι), Διονυσία Γεωργιάδου (σαξόφωνο)

Χορηγοί επικοινωνίας

DPG Digital Media, Mega, Queen

Σχετικά με τη W.I.N. Hellas

Η W.I.N. Hellas είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική καθοδήγηση, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ λειτουργεί και πανελλαδική γραμμή βοήθειας για θύματα βίας (210-8996636).

Μέσω συνεργασιών με ειδικούς και δημόσιους φορείς, η W.I.N. Hellas συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία, την ανάπτυξη και την αυτοδιάθεση τους.

Φωτογραφικό υλικό papadakispress.gr

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