Τρόμος στην Κίνα: Άνδρας μαχαίρωνε στο πρόσωπο περαστικές γυναίκες - Σημάδευε τα μάτια τους

Ένας 35χρονος επιτέθηκε αδιακρίτως σε περαστικούς το απόγευμα της Δευτέρας στην πανεπιστημιούπολη της περιφέρειας Πανιού, τραυματίζοντας γυναίκες στο πρόσωπο πριν συλληφθεί από την αστυνομία

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τρόμος στην Κίνα: Άνδρας μαχαίρωνε στο πρόσωπο περαστικές γυναίκες - Σημάδευε τα μάτια τους
NEWSBOMB
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  • Ένας 35χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικές γυναίκες στην πανεπιστημιούπολη της Γκουανγκτζόου, στοχεύοντας κυρίως τα μάτια και το πρόσωπο.
  • Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας έξω από εστιατόριο hotpot στην περιοχή Σιαογκουγουέι και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.
  • Ο δράστης, με το επώνυμο Λι, συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σταθερή κατάσταση.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός τραυματιών ούτε τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.
  • Βίντεο από το περιστατικό άρχισαν να αφαιρούνται από τις κινεζικές διαδικτυακές πλατφόρμες.
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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, στην πόλη Γκουανγκτζόου της νότιας Κίνας, όταν ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε με αγριότητα εναντίον περαστικών, στοχεύοντας τα μάτια και το πρόσωπο ανυποψίαστων γυναικών.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της υποδιεύθυνσης Πανιού, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:20 το απόγευμα έξω από εστιατόριο hotpot στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης της Γκουανγκτζόου, στο νησί Σιαογκουγουέι.

Μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα με μάσκα προσώπου να κινείται ανάμεσα στο πλήθος κοντά στο εμπορικό κέντρο Gogo Xintiandi και να χτυπά αστραπιαία τα θύματά του καθώς περνούσε από δίπλα τους. Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης σημάδευε συγκεκριμένα τα μάτια.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη σοκαριστική αγριότητα της επίθεσης. Ανάμεσα στους τραυματίες διακρίνεται μια ηλικιωμένη γυναίκα καθισμένη στο έδαφος με τα ρούχα της βουτηγμένα στο αίμα και τη λεπίδα του μαχαιριού σφηνωμένη στο πρόσωπό της.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε επίσημα μόνο με το επώνυμο Λι, ηλικίας 35 ετών. Την ίδια ώρα, οι διασώστες οργάνωσαν τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο. Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας, όλα τα θύματα έλαβαν ιατρική περίθαλψη και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό για τον συνολικό αριθμό των τραυματιών ούτε τα κίνητρα που όπλισαν το χέρι του 35χρονου. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αρκετά βίντεο από το σημείο άρχισαν να αποσύρονται σταδιακά από τις κινεζικές διαδικτυακές πλατφόρμες.

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