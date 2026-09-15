Βρετανία: Το χωριό των 400 κατοίκων που θέλει «απόσχιση» γιατί φέρνουν 1200 μετανάστες

Οι 400 κάτοικοι του Πίντινγκτον στο Όξφορντσιρ ψηφίζουν την Τρίτη σε μια συμβολική διαδικασία «ανεξαρτητοποίησης», αντιδρώντας στα σχέδια της κυβέρνησης να στεγάσει 1.256 άνδρες σε γειτονικό στρατόπεδο.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βρετανία: Το χωριό των 400 κατοίκων που θέλει «απόσχιση» γιατί φέρνουν 1200 μετανάστες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι 400 κάτοικοι του Πίντινγκτον ψηφίζουν σε συμβολικό δημοψήφισμα για ανεξαρτησία, αντιδρώντας στη μετατροπή στρατοπέδου σε κέντρο στέγασης 1.256 αιτούντων άσυλο.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει παλιά στρατόπεδα για στέγαση μεταναστών, εξοικονομώντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες από μισθώσεις ξενοδοχείων.
  • Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής τους, με επιστολή 133 γυναικών προς βουλεύτριες να αναφέρει φόβο και απώλεια ασφάλειας.
  • Το δημοψήφισμα έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπάρχει νομικός μηχανισμός για μονομερή ανεξαρτητοποίηση του χωριού.
  • Η υποβολή κατεπείγουσας αίτησης κρατικής ανάπτυξης επιτρέπει δημόσια διαβούλευση για το θέμα, που λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου.
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Σε μια ασυνήθιστη κίνηση απόγνωσης και διαμαρτυρίας προχωρούν οι κάτοικοι του μικρού χωριού Πίντινγκτον στο Όξφορντσιρ, προσφεύγοντας την Τρίτη στις κάλπες για να ψηφίσουν αν επιθυμούν να παραμείνουν τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή του άτυπου δημοψηφίσματος ελήφθη από το τοπικό συμβούλιο μετά τις επίσημες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη μετατροπή της παρακείμενης στρατιωτικής βάσης του υπουργείου Άμυνας, γνωστής ως «Site A», σε κέντρο στέγασης για έως και 1.256 άρρενες αιτούντες άσυλο. Για έναν οικισμό που μετά βίας φτάνει τους 400 μόνιμους κατοίκους, το μέγεθος της δομής σημαίνει ότι οι νέοι ένοικοι θα ξεπερνούν τους ντόπιους κατά τρεις φορές. Ένα σχεδόν πανομοιότυπο σχέδιο είχε επιχειρηθεί να εφαρμοστεί στον ίδιο χώρο το 2005, όμως η τότε κυβέρνηση των Εργατικών αναγκάστηκε τελικά να υποχωρήσει μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, η επιλογή παλιών στρατοπέδων εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική τερματισμού της δαπανηρής μίσθωσης ξενοδοχείων, κίνηση που σύμφωνα με την κυβέρνηση έχει εξοικονομήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες στους Βρετανούς φορολογούμενους από τις τελευταίες εκλογές.

Κραυγή αγωνίας από τις γυναίκες του χωριού

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία δηλώνει ανάστατη. Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Τιμ ΜακΝάλι έθεσε ευθέως ζήτημα ασφάλειας, την ώρα που μια ομάδα 133 γυναικών του Πίντινγκτον απέστειλε ανοιχτή επιστολή προς όλες τις γυναίκες βουλευτές του βρετανικού κοινοβουλίου. «Η ζωή όπως την ξέραμε θα καταστραφεί. Δεν θα νιώθουμε ασφαλείς να περπατήσουμε στους δρόμους μας, ζούμε ήδη μέσα στον φόβο», τονίζουν στην επιστολή τους.

Στην περιοχή βρέθηκαν τη Δευτέρα ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών Κρις Φιλπ, η σκιώδης υπουργός Ισότητας Τζόι Μόρισεϊ, καθώς και οι βουλευτές του κόμματος Reform UK Σάρα Πότσιν και Σουέλα Μπράβερμαν για να συνομιλήσουν με τις κατοίκους. «Πώς θα μπορέσω να διατηρήσω την ψυχική μου ισορροπία; Θα νιώθω φυλακισμένη στο ίδιο μου το χωριό», ανέφερε χαρακτηριστικά η 69χρονη Γκλόρια Μπράουν, μόνιμη κάτοικος του οικισμού τα τελευταία 23 χρόνια.

Συμβολικό το αποτέλεσμα της κάλπης

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς στη βρετανική έννομη τάξη δεν υφίσταται κανένας μηχανισμός που να επιτρέπει σε ένα χωριό να κηρύξει μονομερώς την ανεξαρτησία του. Σύμφωνα με τον βουλευτή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Κάλουμ Μίλερ, η πρόσφατη υποβολή της κατεπείγουσας αίτησης κρατικής ανάπτυξης (Urgent Crown Development) άνοιξε έστω και καθυστερημένα μια περίοδο δημόσιας διαβούλευσης, η οποία λήγει τα μεσάνυχτα της 17ης Σεπτεμβρίου. Για τους πολίτες του Πίντινγκτον, η κάλπη της Τρίτης παραμένει η μοναδική διέξοδος για να εξαναγκάσουν το Λονδίνο να ακούσει την αντίθεσή τους.

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