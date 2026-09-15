Λαβρόφ: Το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις χωρίς να μειώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία

Snapshot Το Κρεμλίνο δηλώνει έτοιμο για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς να μειώνει τις επιθετικές ενέργειες.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ να τερματιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και ζήτησε την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας.

Η Ρωσία δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τους στόχους της και είναι έτοιμη να αναζητήσει λογικούς συμβιβασμούς για την ασφάλειά της και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων.

Οι επιθετικές δράσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων.

Ο Λαβρόφ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Snapshot powered by AI

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα έτοιμο για νέες διαπραγματεύσεις και προτάσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να μειώνει τις επιθετικές ενέργειες.

«Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις διαπραγματεύσεις. Και όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν διακόπηκαν, όχι με δική μας πρωτοβουλία. Επομένως, αν οι συνάδελφοί μας είναι έτοιμοι, πιστεύω ότι μπορούν σίγουρα να ξαναρχίσουν. Έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ χαιρέτισε επίσης την απόφαση των ΗΠΑ να τερματιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, προσθέτοντας ότι πρέπει να αρθούν οι «παράνομες» κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εχτές ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. «Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!» έγραψε σε ανάρτησή του.

Η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς

Επιπλέον, επέμεινε ότι η Μόσχα, όπως ισχυρίζεται, «ποτέ, ούτε μία φορά, δεν άλλαξε τη θέση της» από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία και ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι «έτοιμη να αναζητήσει συμβιβασμούς».

«Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε έτοιμοι να αναζητήσουμε λογικούς συμβιβασμούς, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε αλλάξει τους στόχους μας: να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να αποτρέψουμε την παρουσία του ΝΑΤΟ στα σύνορά μας, να διασφαλίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων λαών που ζουν σε αυτά τα εδάφη εδώ και αιώνες, και να τους απαλλάξουμε από τις απειλές της ναζιστικοποίησης, της στρατιωτικοποίησης και ούτω καθεξής», είπε ο Ρώσος υπουργός.

Δεν σταματούν οι επιθέσεις στην Ουκρανία

Ωστόσο, ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα σταματήσει την επιθετική της δράση κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια τυχόν συνομιλιών.

Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως τη χαρακτηρίζει η Ρωσία, στην Ουκρανία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους, σημείωσε ο Λαβροφ.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το σημείο έναρξης για συνομιλίες θα πρέπει να είναι μια κατάπαυση του πυρός.

Στο μεταξύ επικαλούμενο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε σήμερα ότι ο Λαβρόφ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης