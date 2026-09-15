Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα για τον ΟΗΕ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Συζητήθηκε η θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις για το μέλλον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Συζητήθηκαν οι υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα , είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο τραπέζι τέθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Οργανισμού, καθώς και οι υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Για την ελληνική διπλωματία η συγκυρία αυτή είναι καθοριστική, καθώς η ιδιότητα του μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας δίνει στην Αθήνα ουσιαστικό ρόλο και λόγο στις διαδικασίες επιλογής της νέας ηγεσίας του ΟΗΕ.

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