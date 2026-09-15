Πρέσπες: Φωτιά στο όρος Ντεβάς - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο όρος Ντεβάς του δήμου Πρεσπών στη Φλώρινα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 3 οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα από αέρος.

Υδροφόρες ΟΤΑ παρείχαν συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 15/9 σε δασική έκταση στο όρος Ντεβάς του δήμου Πρεσπών στη Φλώρινα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:30 και άμεσα έσπευσαν στο σημείο 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

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