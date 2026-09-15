Πρέσπες: Φωτιά στο όρος Ντεβάς - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση
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- Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο όρος Ντεβάς του δήμου Πρεσπών στη Φλώρινα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.
- Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 3 οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα από αέρος.
- Υδροφόρες ΟΤΑ παρείχαν συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 15/9 σε δασική έκταση στο όρος Ντεβάς του δήμου Πρεσπών στη Φλώρινα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:30 και άμεσα έσπευσαν στο σημείο 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.
Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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