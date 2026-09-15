«Σπα» 1.700 ετών για Ρωμαίο αυτοκράτορα: Τρεις πισίνες, ατμόλουτρο και θέρμανση κάτω από το δάπεδο

Ένα εντυπωσιακό ιδιωτικό συγκρότημα λουτρών, σχεδιασμένο για την αποκλειστική χρήση υψηλόβαθμων ενοίκων, αποκάλυψαν αρχαιολόγοι σε ρωμαϊκό ανάκτορο στη σημερινή Σερβία. Το εύρημα δείχνει ότι η πολυτέλεια στην αυτοκρατορική κατοικία δεν περιοριζόταν στους χώρους διαμονής, αλλά έφτανε μέχρι και τις εγκαταστάσεις προσωπικής φροντίδας και χαλάρωσης.

Το λουτρό εντοπίστηκε στον χαμηλότερο όροφο ενός κυκλικού πύργου στη νοτιοδυτική γωνία του ανακτορικού συγκροτήματος του Βρέλο-Σάρκαμεν (Vrelo-Šarkamen), το οποίο συνδέεται με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Μαξιμίνο Β΄ (γνωστός στην ιστορία ως Μαξιμίνος Ντάζα ή Ντάια), που κυβέρνησε από το 310 έως το 313 μ.Χ..

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