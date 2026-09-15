Εστιατόριο στην Ινδία επέβαλλε «φόρο γκαζιού» 10% σε λογαριασμό και προκάλεσε οργή

Έκπληκτος έμεινε πελάτης εστιατορίου στην περιοχή Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν, αφού ολοκλήρωσε το γεύμα με την οικογένειά του, παρέλαβε τον λογαριασμό και διαπίστωσε ότι το κατάστημα είχε προσθέσει δίπλα στους θεσμοθετημένους κυβερνητικούς φόρους έναν ξεχωριστό «φόρο γκαζιού» ύψους 10%, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η οικογένεια παρήγγειλε συνολικά δέκα πιάτα. Η συνολική αξία του φαγητού ανέρχονταν στις 1.250 ρουπίες (περίπου 13,5 ευρώ). Στο ποσό αυτό προστέθηκαν κανονικά οι προβλεπόμενοι φόροι (2,5% SGST και 2,5% CGST), ανεβάζοντας το σύνολο στις 1.310 ρουπίες.

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