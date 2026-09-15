Πέθανε στα 68 της η Γαλλίδα τραγουδίστρια Κατρίν Ρινζέρ - Η εμβληματική φωνή των Rita Mitsouko

Snapshot Η Κατρίν Ρινζέρ, εμβληματική φωνή των Rita Mitsouko, πέθανε σε ηλικία 68 ετών από καλπάζοντα καρκίνο στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι Rita Mitsouko, συγκρότημα που ίδρυσε με τον Φρεντ Σισέν το 1979, έγιναν γνωστοί με επιτυχίες όπως το «Marcia Baïla» και το «Andy».

Το τραγούδι «Marcia Baïla» πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα και αποτέλεσε ορόσημο της γαλλικής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1980.

Μετά τη διάλυση των Rita Mitsouko το 2007, η Ρινζέρ συνέχισε σόλο καριέρα και ασχολήθηκε με θεατρικά και ποιητικά projects.

Η οικογένειά της τη χαρακτήρισε σημαντική Γαλλίδα καλλιτέχνιδα που σημάδεψε πολλές γενιές με τη φωνή και τη μοναδικότητά της. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Κατρίν Ρινζέρ, η εμβληματική φωνή των Rita Mitsouko, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά γαλλικά μουσικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980.

Η Γαλλίδα τραγουδίστρια «έφυγε από τη ζωή από καλπάζοντα καρκίνο τη νύχτα της 14ης Σεπτεμβρίου 2026», όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Κατρίν Ρινζέρ έγινε γνωστή μέσα από τους Rita Mitsouko, το συγκρότημα που δημιούργησε μαζί με τον μουσικό και σύντροφό της, Φρεντ Σισέν, και το οποίο άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γαλλική μουσική σκηνή.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν τα τραγούδια «Les histoires d’amour finissent mal (en général)», «Andy» και, κυρίως, το εμβληματικό «Marcia Baïla», ένα τραγούδι αφιερωμένο στη χορεύτρια από την Αργεντινή, Μάρσια Μορέτο.

Η οικογένεια της Κατρίν Ρινζέρ την αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς την «σημαντική Γαλλίδα καλλιτέχνιδα», σημειώνοντας πως, ως το ένα από τα δύο μέλη των Rita Mitsouko, σημάδεψε πολλές γενιές με τη φωνή και τα τραγούδια της, αλλά και με τη μεγάλη ελευθερία και τη μοναδικότητά της.

Η γνωριμία με τον Φρεντ Σισέν και οι Rita Mitsouko

Οι Rita Mitsouko γεννήθηκαν το 1979 στο Μοντρέιγ, όταν η Κατρίν Ρινζέρ και ο Φρεντ Σισέν γνωρίστηκαν σε μια οντισιόν για το μιούζικαλ «Flash rouge».

Οι δυο τους μοιράζονταν την αγάπη για την πρόκληση, το ανατρεπτικό χιούμορ και την αντισυμβατική αισθητική και σύντομα δημιούργησαν ένα μουσικό δίδυμο που ξεχώρισε για την ιδιαίτερη ταυτότητά του.

Το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1984 και, παρότι αρχικά δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, όλα άλλαξαν όταν το «Marcia Baïla» άρχισε να ακούγεται στους γαλλικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το ιδιαίτερο βιντεοκλίπ του Philippe Gautier έκανε ακόμη πιο αναγνωρίσιμο το εκκεντρικό ύφος του συγκροτήματος, ενώ το τραγούδι πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Με την αντισυμβατική μουσική τους, τις τολμηρές εικόνες και τη διάθεση για μουσικούς πειραματισμούς, οι Rita Mitsouko έγιναν ένα από τα σύμβολα της δημιουργικής έκρηξης της γαλλικής μουσικής σκηνής τη δεκαετία του 1980.

Η καριέρα μετά τους Rita Mitsouko

Οι Rita Mitsouko διαλύθηκαν το 2007, μετά τον θάνατο του Φρεντ Σισέν από καλπάζοντα καρκίνο, σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Η Κατρίν Ρινζέρ συνέχισε έκτοτε τη δική της σόλο πορεία, πραγματοποιώντας συνεργασίες και συμμετέχοντας σε διάφορα καλλιτεχνικά και θεατρικά projects.

Το 2019, στη Φιλαρμονική του Παρισιού, είχε γιορτάσει επί σκηνής τα 40 χρόνια από τη γνωριμία της με τον Φρεντ Σισέν.

Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί και στην ποίηση, την οποία παρουσίαζε επί σκηνής. Στα τέλη Ιουνίου είχε ανακοινώσει μέσω Instagram ότι ακύρωνε μια μουσικοποιητική εκδήλωση στη Maison de la Poésie, επικαλούμενη «απώλεια φωνής».