Προστασία και περιβάλλοντος ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα: Η έκθεση στη Βουλή

Με ευρεία συναίνεση και κοινή προσήλωση στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, εγκρίθηκε η Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η πρόεδρος της ειδικής επιτροπής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία Αυγερινοπούλου.

Η πολυσέλιδη Έκθεση αποτυπώνει το έργο της Επιτροπής κατά την κοινοβουλευτική περίοδο, καταγράφοντας τις θεματικές που εξετάστηκαν, τους προβληματισμούς που αναδείχθηκαν μέσα από τον κοινοβουλευτικό διάλογο, καθώς και τα βασικά συμπεράσματα και τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.

Ειδικότερα, στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος εξετάστηκαν:

-Ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2025, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

- Τα συμπεράσματα της 30ής Διάσκεψης των Κρατών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC COP30).

- Η ελαιοπαραγωγή και η κλιματική κρίση, με εξέταση των επιπτώσεων της μεταβολής των κλιματικών συνθηκών στην ελαιοκαλλιέργεια, της ανάγκης προσαρμογής του πρωτογενούς τομέα και της σημασίας της ελαιοπαραγωγής για την περιφερειακή ανάπτυξη.

- Η υπό διαμόρφωση Διεθνής Συνθήκη του ΟΗΕ για τη μείωση της παραγωγής πρωτογενών πλαστικών (Global Plastics Treaty), καθώς και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου για τη μείωση των πλαστικών και των μικροπλαστικών και η συζήτηση για την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης και ορθής διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

- Η Ετήσια Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), μέσα από την οποία αποτυπώνεται η κατάσταση και η εξέλιξη βασικών περιβαλλοντικών δεικτών της χώρας, καθώς και

- Η πορεία της Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, με έμφαση στην περιβαλλοντική αποτίμηση, την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων για τις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

«Η ταχεία έγκριση της Έκθεσης αποτυπώνει το κοινό ενδιαφέρον και τη διακομματική σύγκλιση των Μελών της Επιτροπής ως προς την ανάγκη να παραμείνει η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης υψηλά στην εθνική πολιτική ατζέντα, με συνεκτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και μακροπρόθεσμες πολιτικές», αναφέρει η κ. Αυγερινοπούλου.

Η Έκθεση, μετά την σημερινή έγκρισή της από την Επιτροπή, θα προωθηθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής και, στη συνέχεια, προς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ