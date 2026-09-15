Ανταλάσσουν απειλές Πολωνία και Ρωσία

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών προέβλεψε συντριπτική αεροπορική επικράτηση του ΝΑΤΟ και διάλυση των ρωσικών διυλιστηρίων, με το Κρεμλίνο και τη Δούμα να απαντούν με προειδοποιήσεις για ολοκληρωτικό και πυρηνικό χτύπημα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ανταλάσσουν απειλές Πολωνία και Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι προέβλεψε γρήγορη νίκη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, βασιζόμενος στην αεροπορική υπεροχή και την καταστροφή ρωσικών διυλιστηρίων.
  • Ο Σικόρσκι τόνισε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει περίπου 2.500 αεροσκάφη και μπορεί να εξουδετερώσει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Η Μόσχα απάντησε με προειδοποιήσεις για ολοκληρωτικό και πυρηνικό χτύπημα, με τον Νικολάι Πατρούσεφ να δηλώνει ότι η Πολωνία θα μπορούσε να εξαφανιστεί ως κράτος μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.
  • Μέλος της ρωσικής Κρατικής Δούμας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής, πολλές πολωνικές πόλεις θα καταστραφούν.
  • Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών θα είναι πυρηνικός και σύντομος.
Snapshot powered by AI

Σε ευθεία ανταλλαγή πολεμικών απειλών για την έκβαση μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής αναμέτρησης πέρασαν η Βαρσοβία και η Μόσχα, ανοίγοντας έναν νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.

Μιλώντας στη διάσκεψη Yalta European Strategy (YES) στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι η χώρα του και οι δυτικοί σύμμαχοι θα έφταναν σε μια άμεση επικράτηση. «Αν η Ρωσία μας επετίθετο και βγάζαμε τα γάντια, νομίζω ότι θα τη νικούσαμε αρκετά γρήγορα, καθώς έχουμε συντριπτική υπεροχή στον αέρα», δήλωσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΝΑΤΟ διαθέτει περίπου 2.500 αεροσκάφη, ένα επιχειρησιακό πλεονέκτημα που διατηρείται ακέραιο ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σικόρσκι υποστήριξε μάλιστα ότι οι νατοϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τις ενεργειακές υποδομές της Μόσχας σε ελάχιστο χρόνο. «Αν οι Ουκρανοί κατέστρεψαν τη μισή ικανότητα διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας μέσα σε έξι μήνες, εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε έξι εβδομάδες και στη συνέχεια να καταστρέψουμε και το υπόλοιπο μισό», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να διεξάγει «επιθετικές ασκήσεις» στα σύνορα με το Καλίνινγκραντ ώστε η ρωσική πλευρά να μην γνωρίζει τι να περιμένει.

«Αφανισμός του πολωνικού κράτους σε τρεις μέρες» απαντά η Μόσχα

Η αντίδραση της Μόσχας υπήρξε άμεση. Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Νικολάι Πατρούσεφ χαρακτήρισε ερασιτεχνικές τις εκτιμήσεις του Σικόρσκι, σημειώνοντας ότι η πολωνική πλευρά αρνείται να αντιληφθεί πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν χρησιμοποιούν το πλήρες δυναμικό τους στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Αν η Πολωνία εμπλακεί σε στρατιωτική δράση εναντίον της Ρωσίας, η χώρα μας θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιο των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων της, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της πολωνικής κρατικής υπόστασης μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες», προειδοποίησε ο Πατρούσεφ.

Την ίδια ώρα, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το μέλος της επιτροπής Άμυνας της Κρατικής Δούμας, Αντρέι Κολέσνικ, τονίζοντας πως σε ένα τέτοιο σενάριο «πολλές πολωνικές πόλεις δεν θα υπάρχουν πια».

Η συζήτησή ήλθε μετά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και τις ευρωπαϊκές χώρες, η σύγκρουση αυτή θα είναι πυρηνική και εξαιρετικά σύντομη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

αιρίδης για επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα: «Καμία μυστικότητα, οι επαφές ΕΥΠ και ΜΙΤ γίνονται ανά εξάμηνο»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές 2,5 ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Έρευνες για τις δολοφονίες επτά γυναικών στο Γιοχάνεσμπουργκ - Φόβοι για serial killer

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Καθιζήσεις στην Κυψέλη: «Δεν νιώθουμε ασφαλείς – Το κτίριο μας δίνει συνέχεια σημάδια», λέει κάτοικος στο Newsbomb

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Το σημείο όπου κάνετε φαλάκρα έχει σημασία: Τι δείχνει η γραμμή των μαλλιών για την υγεία

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Μέχρι την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα καταβολής αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βύθισαν δύο ιρανικά σκάφη που επιχείρησαν να αρπάξουν θαλάσσιο drone

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Διαβιβάζει στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα για τα κτήρια της Κυψέλης

16:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - NOAA: «Σούπερ» Ελ Νίνιο: Ο πλανήτης σε τροχιά ακραίων φαινομένων - Τι σημαίνει για Ευρώπη

16:55ANNOUNCEMENTS

Τέσσερις θρύλοι, αμέτρητες ιστορίες: Πρέλεβιτς, Αρλάουκας, Μπατίστ και Ρίβερς γυρίζουν πίσω τον χρόνο και αποκαλύπτονται

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανταλάσσουν απειλές Πολωνία και Ρωσία: «Σας νικάμε γρήγορα» λέει ο Σικόρσκι - «Αφανισμός σε τρεις μέρες» απαντά η Μόσχα

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έχει φτάσει μόλις 7,5 κιλά - Έκκληση για τη φροντίδα του

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσπες: Φωτιά στο όρος Ντεβάς - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα "δορυφόρος" του κ. Τσίπρα

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα για τον ΟΗΕ

16:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Αλλαγές στους κανονισμούς για φάουλ, αντιαθλητικά και τεχνικές ποινές - Τα νέα δεδομένα

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη ισχύος από τη Μόσχα: Ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά σηκώθηκαν στην Νορβηγική θάλασσα - Απογειώθηκαν δυτικά μαχητικά

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις χωρίς να μειώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προστασία και περιβάλλοντος ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα: Η έκθεση στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κοπελιά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης είμαι. Δε σε ξέρω»: Άγνωστη ιστορία από το 2002 για το συγκινητικό του ενδιαφέρον για όλους

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έχει φτάσει μόλις 7,5 κιλά - Έκκληση για τη φροντίδα του

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» της Χονολουλού με την τηλεκπαίδευση και τις πληρωμές σε bitcoin - «Δεν βγάζουμε γιατρούς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη»

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι - Μέγκαν: Απέσυραν εκτάκτως τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω φόβων ασφαλείας

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η ανάρτηση γυναίκας που υποβλήθηκε σε 18 πλασμαφαιρέσεις – «Τον σκότωσαν εγκληματίες»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκότωσε τον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο - Η εκδίκηση μιας μητέρας που συγκλόνισε τη Γερμανία

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χαμός στον αγιασμό του 1ου ΕΠΑΛ - Ο δήμαρχος «έκραξε» δια μικροφώνου τους μαθητές - «Είναι απαράδεκτος», είπε ο διευθυντής του σχολείου

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης: Δεκάδες υποστηρικτές του τον περιμένουν έξω από τη φυλακή - «Είναι ο ηγέτης μας, ήρθαμε να τον πάρουμε»

16:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - NOAA: «Σούπερ» Ελ Νίνιο: Ο πλανήτης σε τροχιά ακραίων φαινομένων - Τι σημαίνει για Ευρώπη

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην ανακρίτρια το ζεύγος των γιατρών - Αντιμέτωποι μέχρι και με ισόβια κάθειρξη

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το τρυφερό ποίημα του Ορφέα Περίδη - «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σηκωμένα πατώματα και μετακινημένα κουφώματα - Κάτοικοι αδειάζουν τα σπίτια τους

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα 400 ευρώ σε 2.197.000 δικαιούχους - Ποια η διαδικασία

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη ισχύος από τη Μόσχα: Ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά σηκώθηκαν στην Νορβηγική θάλασσα - Απογειώθηκαν δυτικά μαχητικά

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Σκαρφάλωσαν σε μνήματα στο Γ' Νεκροταφείο για να βλέπουν και τα έσπασαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ