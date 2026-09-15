Ανταλάσσουν απειλές Πολωνία και Ρωσία

Snapshot Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι προέβλεψε γρήγορη νίκη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, βασιζόμενος στην αεροπορική υπεροχή και την καταστροφή ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Σικόρσκι τόνισε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει περίπου 2.500 αεροσκάφη και μπορεί να εξουδετερώσει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Μόσχα απάντησε με προειδοποιήσεις για ολοκληρωτικό και πυρηνικό χτύπημα, με τον Νικολάι Πατρούσεφ να δηλώνει ότι η Πολωνία θα μπορούσε να εξαφανιστεί ως κράτος μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.

Μέλος της ρωσικής Κρατικής Δούμας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής, πολλές πολωνικές πόλεις θα καταστραφούν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών θα είναι πυρηνικός και σύντομος. Snapshot powered by AI

Σε ευθεία ανταλλαγή πολεμικών απειλών για την έκβαση μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής αναμέτρησης πέρασαν η Βαρσοβία και η Μόσχα, ανοίγοντας έναν νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.

Μιλώντας στη διάσκεψη Yalta European Strategy (YES) στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι η χώρα του και οι δυτικοί σύμμαχοι θα έφταναν σε μια άμεση επικράτηση. «Αν η Ρωσία μας επετίθετο και βγάζαμε τα γάντια, νομίζω ότι θα τη νικούσαμε αρκετά γρήγορα, καθώς έχουμε συντριπτική υπεροχή στον αέρα», δήλωσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΝΑΤΟ διαθέτει περίπου 2.500 αεροσκάφη, ένα επιχειρησιακό πλεονέκτημα που διατηρείται ακέραιο ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σικόρσκι υποστήριξε μάλιστα ότι οι νατοϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τις ενεργειακές υποδομές της Μόσχας σε ελάχιστο χρόνο. «Αν οι Ουκρανοί κατέστρεψαν τη μισή ικανότητα διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας μέσα σε έξι μήνες, εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε έξι εβδομάδες και στη συνέχεια να καταστρέψουμε και το υπόλοιπο μισό», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να διεξάγει «επιθετικές ασκήσεις» στα σύνορα με το Καλίνινγκραντ ώστε η ρωσική πλευρά να μην γνωρίζει τι να περιμένει.

«Αφανισμός του πολωνικού κράτους σε τρεις μέρες» απαντά η Μόσχα

Η αντίδραση της Μόσχας υπήρξε άμεση. Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Νικολάι Πατρούσεφ χαρακτήρισε ερασιτεχνικές τις εκτιμήσεις του Σικόρσκι, σημειώνοντας ότι η πολωνική πλευρά αρνείται να αντιληφθεί πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν χρησιμοποιούν το πλήρες δυναμικό τους στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Αν η Πολωνία εμπλακεί σε στρατιωτική δράση εναντίον της Ρωσίας, η χώρα μας θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιο των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων της, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της πολωνικής κρατικής υπόστασης μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες», προειδοποίησε ο Πατρούσεφ.

Την ίδια ώρα, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το μέλος της επιτροπής Άμυνας της Κρατικής Δούμας, Αντρέι Κολέσνικ, τονίζοντας πως σε ένα τέτοιο σενάριο «πολλές πολωνικές πόλεις δεν θα υπάρχουν πια».

Η συζήτησή ήλθε μετά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και τις ευρωπαϊκές χώρες, η σύγκρουση αυτή θα είναι πυρηνική και εξαιρετικά σύντομη.

Διαβάστε επίσης