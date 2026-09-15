Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έκκληση για τη φροντίδα του

Snapshot Ο Ιμπραήμ Αμπού Σεράγια, 16χρονος Παλαιστίνιος με σοβαρή εγκεφαλική παράλυση, υποφέρει από οξύ υποσιτισμό και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο.

Το βάρος του έχει μειωθεί στα 7,5 κιλά και χρειάζεται εξειδικευμένη διατροφή με πολτοποιημένα τρόφιμα.

Η μητέρα του διανύει μεγάλες αποστάσεις για να προμηθευτεί τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Απευθύνει έκκληση στις διεθνείς αρχές να επιτρέψουν τη μεταφορά του γιου της από τη Γάζα για επείγουσα ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Η κατάσταση του Ιμπραήμ καταγράφτηκε στο προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεϊράτ στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Κόβει την ανάσα η εικόνα του Ιμπραήμ Αμπού Σεράγια, ενός 16χρονου Παλαιστίνιου, που πάσχει από σοβαρή εγκεφαλική παράλυση, αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και οξύ υποσιτισμό.

Η νέα εικόνα τραβήχτηκε στο προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεϊράτ του Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ, στη Γάζα της Παλαιστίνης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Το βάρος του Αμπού Σεράγια έχει μειωθεί στα 7,5 κιλά, γεγονός που τον υποχρεώνει να ακολουθεί μια εξειδικευμένη διατροφή που αποτελείται από πολτοποιημένα τρόφιμα. Η μητέρα του περπατά μεγάλες αποστάσεις για να προμηθευτεί τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται και απευθύνει έκκληση στις διεθνείς αρχές να επιτρέψουν την μεταφορά του γιου της από τη Γάζα, ώστε να μπορέσει να λάβει επείγουσα ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό.

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