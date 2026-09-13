Γάζα: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στη Χαν Γιουνίς

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων στρατιωτικών επιθέσεων των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

Το θανατηφόρο χτύπημα σημειώθηκε όταν ισραηλινά μαχητικά έπληξαν οχήματα στον αστικό ιστό της Χαν Γιουνίς. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές από το νοσοκομείο Νάσερ, ένας Παλαιστίνιος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα βαρύτατα τραύματά του.

H ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω στην ευρύτερη περιοχή. Όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, προηγήθηκε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση από την οποία τραυματίστηκαν εννέα άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και ανήλικα παιδιά. Τα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα για ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο εκστρατείας που λειτουργεί στην αλ-Μαουάσι υπό την ευθύνη της Παλαιστινιακής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου.

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