Σχέδιο μαζικής απομάκρυνσης Παλαιστινίων από τη Γάζα προαναγγέλλει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

Το Ισραήλ δηλώνει επιχειρησιακά έτοιμο να απομακρύνει τους κατοίκους από τη Λωρίδα της Γάζας δια θαλάσσης και αεροπορικώς, εφόσον εξασφαλίσει το πράσινο φως της Ουάσιγκτον. Την πρόθεση αυτή αποκάλυψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, ξεκαθαρίζοντας ότι η ισραηλινή ηγεσία δεν βλέπει άλλη βιώσιμη διέξοδο για τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Στο τέλος, δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση», υποστήριξε ο Κατς μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κρατικός μηχανισμός είναι ήδη οργανωμένος για να υλοποιήσει τη μεταφορά του πληθυσμού με κάθε διαθέσιμο μέσο, καθώς η Αίγυπτος αρνείται κατηγορηματικά τη διέλευση μέσω των δικών της συνόρων. Χωρίς να παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία ή πηγές, ο υπουργός ισχυρίστηκε ότι το 80% των κατοίκων επιθυμεί να φύγει, αλλά η Χαμάς τους εμποδίζει.

Το «παγωμένο» σχέδιο Τραμπ και οι πιέσεις της Ουάσιγκτον

Το ζήτημα της μετακίνησης περίπου δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων είχε τεθεί αρχικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει τη μεταφορά τους σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Η πρόταση εκείνη είχε προκαλέσει έντονη διεθνή κατακραυγή, αναγκάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο σε αναδίπλωση.

Κι όμως, ο Ισραέλ Κατς διατείνεται ότι η ιδέα δεν αποσύρθηκε ποτέ οριστικά. Όπως ανακοινώθηκε από το βήμα του συνεδρίου, ο Τραμπ απλώς «πάγωσε» το σχέδιο εξαιτίας των πιέσεων που άσκησαν τα αραβικά κράτη, την ώρα που οι σχετικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Για να προχωρήσει η επιχείρηση απαιτείται η ρητή έγκριση των ΗΠΑ, η οποία, κατά τον Ισραηλινό υπουργό, θα δοθεί μόλις διαπιστωθεί ότι η Χαμάς αθετεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Νομικές αντιδράσεις και ο βαρύς απολογισμός του πολέμου

Η ρητορική περί μετεγκατάστασης δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στους κόλπους της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς είχε προτείνει ήδη από τον Φεβρουάριο ανάλογα μέτρα ακόμη και για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης.

Στο πεδίο, η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχει ήδη εκτοπιστεί εσωτερικά από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν σκοτώθηκαν πάνω από 1.200 άνθρωποι σε ισραηλινό έδαφος. Μέσα σε σχεδόν τρία χρόνια συγκρούσεων, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει τους 73.000 νεκρούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο βεβαίως είναι υπό την εποπτεία της Χαμάς

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