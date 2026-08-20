Χιντ Ρατζάμπ: Το Ισραήλ ξεκινά ποινική έρευνα για τον θάνατο της 6χρονης πριν από δύο χρόνια

Snapshot Το Ισραήλ ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον θάνατο της 6χρονης Χιντ Ρατζάμπ, που σκοτώθηκε πριν από δύο χρόνια στη Γάζα.

Η Ρατζάμπ και η οικογένειά της δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα ακολουθώντας ισραηλινές εντολές.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο να προσεγγίσει το τραυματισμένο παιδί για παροχή βοήθειας.

Ο ισραηλινός στρατός αρχικά αρνήθηκε παρουσία στην περιοχή, αλλά αργότερα επιβεβαίωσε επιδρομές κατά «στόχων τρομοκρατών» την ημέρα του συμβάντος.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από επανεξέταση των ευρημάτων και αναφορές για ελλείψεις στον συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Ερυθράς Ημισελήνου. Snapshot powered by AI

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για τον θάνατο της 6χρονης Χιντ Ρατζάμπ στη Γάζα, πριν από περίπου δύο χρόνια.

Το κορίτσι έγινε σύμβολο των δεινών που βιώνουν τα παιδιά στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς η ηχογραφημένη συνομιλία της με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου, κυκλοφόρησε δημόσια.

Η Ρατζάμπ σκοτώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2024 από πυροβολισμούς, ενώ βρισκόταν παγιδευμένη σε αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά της, προσπαθώντας να φύγουν από το σπίτι τους στη Γάζα. Είχαν προσπαθήσει να υπακούσουν στις ισραηλινές εντολές να αποχωρήσουν, αλλά καθ’ οδόν ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε περισσότερες από 300 σφαίρες κατά του μαύρου Kia που οδηγούσε ο θείος της Ρατζάμπ.

Όλα τα μέλη της οικογένειας που ήταν στο αυτοκίνητο σκοτώθηκαν, ενώ η 15χρονη ξαδέλφη της, η Λάγιαν, που βρισκόταν επίσης στο αυτοκίνητο, μίλησε τηλεφωνικά με υπαλλήλους της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) πριν σκοτωθεί. Το τηλέφωνο πήρε η μικρή 6χρονη και το ηχογραφημένο ηχητικό που δόθηκε αργότερα στη δημοσιότητα, σοκάρει.

Οι υπάλληλοι της PRCS προσπάθησαν να σώσουν τη Ρατζάμπ, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις τους εμπόδισαν να την προσεγγίσουν. Παλαιστίνιοι παραϊατρικοί έστειλαν ασθενοφόρο για να διασώσουν το παιδί, τη μοναδική επιζώσα, και παρέμειναν στη γραμμή μέχρι να χαθεί η επαφή.

Αρχικά, το Ισραήλ αρνήθηκε ότι οι στρατιώτες του βρίσκονταν στην περιοχή όπου σκοτώθηκε η οικογένεια, όμως μετά από δημοσιογραφικές έρευνες, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει επιδρομές εναντίον «στόχων τρομοκρατών» στην πόλη της Γάζας εκείνη την ημέρα. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επανεξετάζουν την υπόθεση.

Ο στρατός ανέφερε σε δήλωση την Τετάρτη ότι η ποινική έρευνα για τη δολοφονία της Ρατζάμπ αποφασίστηκε μετά από επανεξέταση των ευρημάτων «και λόγω φερόμενων ελλείψεων στον συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου». Όπως δήλωσε, ότι οι στρατιώτες «πυροβόλησαν ένα όχημα που τους πλησίαζε».

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