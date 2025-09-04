Φεστιβάλ Βενετίας: «Η φωνή της Hind Rajab» είναι η φωνή όλης της Γάζας

Το μεγαλύτερο standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας επεφύλαξε το κοινό στην πρεμιέρα της ταινίας «The voice of Hind Rajab» της Kaouther Ben Hania από την Τυνησία. Μετά τους τίτλους τέλους οι συγκινημένοι θεατές χειροκρότησαν για είκοσι τρία λεπτά τους συντελεστές της ταινίας οι οποίοι ξεδίπλωσαν την παλαιστινιακή σημαία μέσα στο Lido υπό τις ιαχές του κοινού που φώναζαν «Free Palestine». Ανάμεσά τους οι συμπαραγωγοί της ταινίας, Γιοακίν Φίνιξ και Ρούνεϊ Μάρα.

"The Voice of Hind Rajab" stuns #VeniceFilmFestival with its longest standing ovation of 22 minutes amid tears and "free Palestine" chants. https://t.co/6OTe151ZGs pic.twitter.com/V8Y4CBanJw — Variety (@Variety) September 3, 2025

Η ταινία αφορά σε πραγματικό γεγονός που δεν είναι άλλο από τη διάσωση της 6χρονης Hind Rajab που βρισκόταν τον Ιανουάριο του 2024 εγκλωβισμένη σε ένα αυτοκίνητο στη νότια Γάζα που είχε χτυπηθεί σε επίθεση του Ισραηλινού στρατού. Γύρω της βρίσκονταν τα πτώματα των μελών της οικογένειάς της. Η σκηνοθέτρια είχε στην κατοχή της τα τηλεφωνήματα που έκανε η μικρή ενώ παρέμενε εγκλωβισμένη, καθώς την ίδια στιγμή η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έσπευδε να τη σώσει. «Φοβάμαι, ελάτε να με πάρετε», έλεγε με τη σπασμένη φωνή της.

Η Kaouther Ben Hania δεν έδωσε στους ηθοποιούς της πρόσβαση στα ηχητικά αρχεία μέχρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. «Είναι ένα πράγμα να διαβάσεις το σενάριο και να δεις τι ακριβώς έλεγε η μικρή στις εκκλήσεις της για βοήθεια και άλλο να ακούς τη φωνή της», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου η ηθοποιός Σάγια Κιλάνι.

Από την πλευρά της, η Hania τόνισε ότι «όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της Hind Rajab, άκουσα κάτι περισσότερο από τη φωνή της. Ήταν η φωνή της Γάζας που ζητούσε βοήθεια και κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Αυτό όπως και η έντονη επιθυμία, ο θυμός και η αίσθηση του αβοήθητου, γέννησαν την ταινία». Ο παραγωγός Ναντίμ Σεϊκρουά είπε ότι «αρχικά θέλαμε να γυρίσουμε μια άλλη ταινία αλλά όταν ακούσαμε την ιστορία της Rajab σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα ενώ συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να κάνουμε αυτή την ταινία και πρέπει να την κάνουμε γρήγορα».

Το Χόλιγουντ

Στο πλάι τους ήρθαν σταδιακά γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν να γίνει η ταινία πραγματικότητα. Ο Μπραντ Πιτ, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο Γιοακίν Φίνιξ, η Ρούνι Μάρα και ο Αλφόνσο Κουαρόν έγιναν συμπαραγωγοί της ταινίας με αποτέλεσμα αυτή να φτάσει να συγκλονίσει το κοινό της Βενετίας. «Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ονειρευτεί κάτι τέτοιο. Τους ευγνωμονώ για τη στήριξή τους», υπογράμμισε η Hania.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου, η ηθοποιός της ταινίας, Σάγια Κιλάνι ανέγνωσε ένα κείμενο εκπροσωπώντας όλους τους συντελεστές της. «Η ταινία δεν χρειάζεται τη στήριξή μας. Δεν πρόκειται για άποψη ή προϊόν μυθοπλασίας. Η ταινία είναι βασισμένη στην αλήθεια. Η ιστορία της Hind κουβαλά το βάρος ενός ολόκληρου λαού. Η φωνή της είναι μία από τις φωνές των δεκάδων χιλιάδων παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα μόνο τα δύο τελευταία χρόνια. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ιστορία που δεν θα ειπωθεί ποτέ. Η ιστορία της Hind είναι η ιστορία ενός παιδιού που φωνάζει “σώστε με”. Και το ερώτημα είναι: πώς αφήσαμε ένα παιδί να παρακαλεί για τη ζωή του; Κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος όταν έστω και ένα παιδί ωθείται να παρακαλεί για την επιβίωσή του. Αφήστε τη φωνή της να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Αφήστε τη να σας θυμίσει τη σιωπή που έχει υψωθεί γύρω από τη Γάζα. Αφήστε τη να ονοματίσει την γενοκτονία που αυτή η σιωπή προστατεύει και αφήστε τη να διαδώσει αυτή τη λέξη, όχι αύριο, όχι κάποια άλλη μέρα, αλλά τώρα. Για τη δικαιοσύνη, την ανθρωπότητα, για το μέλλον κάθε παιδιού. Ως εδώ», αναφέρεται στο κείμενο.

Ο ηθοποιός Μοτάζ Μάλχεες, μου υποδύεται τον πρώτο εθελοντή της Ερυθράς Ημισελήνου που μίλησε στο μικρό κορίτσι, τόνισε ότι «ένιωσα μια ξεχωριστή σύνδεση με αυτή την ιστορία γιατί στα παιδικά μου χρόνια έζησα στη Δυτική Όχθη. Δεν ήταν εύκολο. Ένιωσα ότι πέθανα χίλιες φορές ακούγοντας τη φωνή της. Από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό, γύρισα στα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήταν κάτι καινούριο για εμένα. Είναι η ζωή που έζησα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Υπήρξαν δύο φορές που δεν μπορούσα να συνεχίσω το γύρισμα. Είχα κρίσεις πανικού αλλά και την υποστήριξη όλων στο σετ. Είναι δύσκολο αλλά νιώθω ότι είχα υποχρέωση να το κάνω».

«Το Φεστιβάλ άφησε το καλύτερο για το τέλος», υποστηρίζει ο ξένος Τύπος. Το «The voice of Hind Rajab» έχει επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Τυνησία για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.