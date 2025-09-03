Ο Λευκός Οίκος απειλείται με πυρηνική επίθεση στο «A House of Dynamite» - Δείτε το τρέιλερ

Η ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου έκλεψε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Ο Λευκός Οίκος απειλείται με πυρηνική επίθεση στο «A House of Dynamite» - Δείτε το τρέιλερ

Η Κάθριν Μπίγκελοου (κέντρο) με τον Ιντρις Ελμπα και την Ρεμπέκα Φέργκιουσον

EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Η νέα ταινία της βραβευμένης με Όσκαρ Κάθριν Μπίγκελοου (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty, Detroit), «A House of Dynamite» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Το πολιτικό θρίλερ της Μπίγκελοου θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου και στις 24 του ίδιου μήνα θα είναι διαθέσιμο στο Netflix. Μάλιστα λέγεται ότι θα είναι το δυνατό χαρτί της πλατφόρμας στην κούρσα των Όσκαρ.

Δείτε το τρέιλερ:

Το «A House of Dynamite», μας μεταφέρει στα μυστικά δωμάτια του Λευκού Οίκου όταν η έδρα Αμερικανού προέδρου απειλείται από επίθεση με πυρηνικά όπλα. Στο ρόλο του προέδρου θα δούμε τον Ιντρις Ελμπα, ενώ δίπλα του εμφανίζονται οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Αντονι Ράμος, Γκρέτα Λι, Τζέισον Κλαρκ κ.α.

Η Κάθριν Μπίγκελου, η πρώτη γυναίκα που έχει βραβευθεί με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «The Hurt Locker», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου στη Βενετία ότι «μεσολάβησαν οκτώ χρόνια από την προηγούμενη ταινία μου γιατί για να κάνω κάτι πρέπει να είμαι παθιασμένη με αυτό. Δεν ξέρω αν είμαι πράγματι σκηνοθέτης αλλά όταν δουλεύω είμαι παθιασμένη και αφοσιωμένη στο αντικείμενό μου. Μόνο τότε μπορώ να νιώσω ότι έχω τη δυνατότητα να κάνω οτιδήποτε. Πρέπει να πιστεύω στο υλικό που έχω στα χέρια μου.

Οι κριτικές για το «A House of Dynamite» κάνουν λόγο για μια ταινία ξυράφι με μοντάζ και αφήγηση που καθηλώνουν και σε γεμίζουν αδρεναλίνη. «Είναι η πιο θαρραλέα ταινία της που φανερώνει μια δημιουργό πολύ σίγουρη για τις δυνατότητές της», γράφει το Screen International.

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

