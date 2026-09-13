Eπίθεση των Χούθι με βλήμα στη νότια Σαουδική Αραβία και σφοδρά αντίποινα στην Υεμένη

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, όταν βλήμα που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι έπληξε κατοικημένη ζώνη.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου, η πρόσκρουση του πυραύλου προκάλεσε υλικές καταστροφές σε ένα τζαμί, σε παρακείμενα κτίρια και σε οχήματα πολιτών. Τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη για την παροχή πρώτων βοηθειών και την καταγραφή των ζημιών.

Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, έχοντας τη στήριξη του Ριάντ, εξαπέλυσαν αντεπίθεση στην παράκτια ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας, σε εδάφη που είχαν περάσει υπό τον έλεγχο των Χούθι τις προηγούμενες ημέρες έπειτα από μια επιχείρηση-αστραπή. Σύμφωνα με το πρακτορείο Saba, οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις κατέστρεψαν στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό, εξουδετερώνοντας μέλη της πολιτοφυλακής κοντά στο στρατηγικό λιμάνι της Μούχα. Στο επίκεντρο των μαχών τέθηκε τόσο η ευρύτερη περιφέρεια της πόλης όσο και ο οδικός άξονας που εκτείνεται νοτιότερα προς το Ντουμπάμπ.

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε επτά επαρχίες

Oι στρατιωτικές κινήσεις δεν περιορίστηκαν στο χερσαίο μέτωπο. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή του λιμανιού της Μούχα, γεγονός που επιβεβαίωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Almasirah.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέε, δήλωσε πως η πολεμική αεροπορία του Ριάντ πραγματοποίησε 129 πλήγματα μέσα σε ένα 48ωρο. Οι επιθέσεις αυτές έπληξαν στόχους στις επαρχίες Ταέζ, Χοντέιντα, Μαρίμπ, αλ Τζαούφ, Σάαντα, Αμράν και Χάτζα.

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