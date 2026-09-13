Eπίθεση των Χούθι με βλήμα στη νότια Σαουδική Αραβία και σφοδρά αντίποινα στην Υεμένη

Δύο τραυματίες στην περιοχή της Τζαζάν από πυρά των ανταρτών, ενώ ακολούθησαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Eπίθεση των Χούθι με βλήμα στη νότια Σαουδική Αραβία και σφοδρά αντίποινα στην Υεμένη
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, όταν βλήμα που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι έπληξε κατοικημένη ζώνη.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου, η πρόσκρουση του πυραύλου προκάλεσε υλικές καταστροφές σε ένα τζαμί, σε παρακείμενα κτίρια και σε οχήματα πολιτών. Τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη για την παροχή πρώτων βοηθειών και την καταγραφή των ζημιών.

Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, έχοντας τη στήριξη του Ριάντ, εξαπέλυσαν αντεπίθεση στην παράκτια ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας, σε εδάφη που είχαν περάσει υπό τον έλεγχο των Χούθι τις προηγούμενες ημέρες έπειτα από μια επιχείρηση-αστραπή. Σύμφωνα με το πρακτορείο Saba, οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις κατέστρεψαν στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό, εξουδετερώνοντας μέλη της πολιτοφυλακής κοντά στο στρατηγικό λιμάνι της Μούχα. Στο επίκεντρο των μαχών τέθηκε τόσο η ευρύτερη περιφέρεια της πόλης όσο και ο οδικός άξονας που εκτείνεται νοτιότερα προς το Ντουμπάμπ.

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε επτά επαρχίες

Oι στρατιωτικές κινήσεις δεν περιορίστηκαν στο χερσαίο μέτωπο. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή του λιμανιού της Μούχα, γεγονός που επιβεβαίωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Almasirah.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέε, δήλωσε πως η πολεμική αεροπορία του Ριάντ πραγματοποίησε 129 πλήγματα μέσα σε ένα 48ωρο. Οι επιθέσεις αυτές έπληξαν στόχους στις επαρχίες Ταέζ, Χοντέιντα, Μαρίμπ, αλ Τζαούφ, Σάαντα, Αμράν και Χάτζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Εκδόθηκε στις ΗΠΑ ο απόστρατος που εξόπλιζε τα μεξικανικά καρτέλ - Το συμβόλαιο των 53,7 εκατομμυρίων και οι πύραυλοι

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση των Χούθι με βλήμα στη νότια Σαουδική Αραβία και σφοδρά αντίποινα στην Υεμένη

01:11NEWSBOMB

Βρετανία: Xάος στους δρόμους του Πόρτσμουθ - Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης κυνήγησαν αντιρατσιστές

00:38LIFESTYLE

Λαχτάρα στη συναυλία του Ρέμου: «Τούμπα» στη σκηνή για την Καίτη Γαρμπή μπροστά σε χιλιάδες θεατές - «Μας εφαγαν»

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όλα έχουν ένα όριο»: Ξέσπασμα Άδωνι Γεωργιάδη και απειλή με μηνύσεις για τη «συνωνυμία» του διοικητή της 6ης ΥΠΕ με τον γιατρό στο Κολωνάκι

23:58ΥΓΕΙΑ

Κοιμάστε με το φως ανοιχτό; Νέα μελέτη προειδοποιεί για κινδύνους

23:44LIFESTYLE

Βέρτης για Μαζωνάκη: Ήταν ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης, θα αφήσει τεράστιο κενό - Βίντεο

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Χιλή - 16 ηλικιωμένοι κάηκαν ζωντανοί

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Αύγουστος ρεκόρ: Ελλάδα και Κύπρος στην κορυφή των προτιμήσεων Ισραηλινών τουριστών - Πρωτιά Αθήνας

23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ταινία «Woman Unknown» κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Ισοπαλία μετά από χορταστικό ματς (vids)

23:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για σεισμό στην Κεφαλονιά: Είναι διεγερμένο το τόξο

23:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική μάχη μητέρας με μία σαγιονάρα εναντίον άγριου κογιότ για να σώσει την 4χρονη κόρη της

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος - Εγκλωβίστηκαν δρομείς

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Εκθαμβωτική η Σελίν Ντιόν: Επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από έξι χρόνια απουσίας - Βίντεο

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει γιατί η Μελάνια δεν τον ακολούθησε στην Ιρλανδία: «Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική»

22:21LIFESTYLE

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Βίντεο

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη: Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις

22:08WHAT THE FACT

Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:38LIFESTYLE

Λαχτάρα στη συναυλία του Ρέμου: «Τούμπα» στη σκηνή για την Καίτη Γαρμπή μπροστά σε χιλιάδες θεατές - «Μας εφαγαν»

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

22:21LIFESTYLE

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Βίντεο

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος - Εγκλωβίστηκαν δρομείς

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όλα έχουν ένα όριο»: Ξέσπασμα Άδωνι Γεωργιάδη και απειλή με μηνύσεις για τη «συνωνυμία» του διοικητή της 6ης ΥΠΕ με τον γιατρό στο Κολωνάκι

01:11NEWSBOMB

Βρετανία: Xάος στους δρόμους του Πόρτσμουθ - Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης κυνήγησαν αντιρατσιστές

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία από αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας - Η ανακοίνωση της οικογένειας

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί στην απολογία τους - Ο ένας γευμάτιζε η άλλη πανικοβλήθηκε - Φωτογραφία ντοκουμέντο από την ώρα της πλασμαφαίρεσης

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξόδεψε σχεδόν 470.000 δολάρια για τα μαλλιά και το μακιγιάζ του πρωθυπουργού από το 2019

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

23:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για σεισμό στην Κεφαλονιά: Είναι διεγερμένο το τόξο

23:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση των Χούθι με βλήμα στη νότια Σαουδική Αραβία και σφοδρά αντίποινα στην Υεμένη

19:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατριχιάζει βίντεο που ψέλνει - Η εξομολόγηση για την πίστη του στον Θεό

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ