Σαουδική Αραβία: Χτυπήματα με drones έκλεισαν τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης

Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης προχώρησε η Σαουδική Αραβία, έπειτα από διαδοχικά χτυπήματα που δέχτηκαν εγκαταστάσεις του στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας, όπως ανακοίνωσε το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του βασιλείου επικαλούμενα αρμόδιες πηγές, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ορισμένοι άνθρωποι, στους οποίους παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη. Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, καθώς τα πλήγματα στόχευσαν νευραλγικά σημεία του δικτύου. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι βλήματα χτύπησαν αντλιοστάσια που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού την Πέμπτη. Μια πρώτη ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι καταστροφές εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις άντλησης και όχι απαραίτητα στον ίδιο τον κορμό του αγωγού.

Δορυφορικές αποκαλύψεις για πυρκαγιές και ζημιές στα αντλιοστάσια

Δορυφορικά ντοκουμέντα που καταγράφηκαν την Παρασκευή αποτυπώνουν εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιά σε αντλιοστάσιο κοντά στην τοποθεσία Αλ Μεσμπάα. Την ίδια ώρα, εικόνα από διαφορετικό συγκρότημα στην περιοχή Αλ Ντέκρα,, κατέγραψε εστία φωτιάς από την οποία υψώνονταν πυκνοί μαύροι καπνοί. Συνολικά, οι δορυφόροι κατέγραψαν εννέα μεγάλες εστίες φωτιάς κοντά στην υποδομή, αν και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τουλάχιστον έξι από αυτές αφορούσαν ελεγχόμενους πυρσούς καύσης, όπου οδηγούνται πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε έκτακτες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το μέγεθος των φθορών στο εσωτερικό των σωληνώσεων ούτε ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την πλήρη επισκευή τους, μολονότι ειδικοί εκτιμούν πως η αποκατάσταση ενός αντλιοστασίου είναι συνήθως λιγότερο απαιτητική τεχνικά.

Στο βάθος το Ιράκ και οι προειδοποιήσεις για τους συμμάχους της Τεχεράνης

Αν και η επίσημη ευθύνη δεν έχει αναληφθεί, ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε ότι η επιδρομή εκτελέστηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία απογειώθηκαν από το έδαφος του Ιράκ. Ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού, ανώτερος διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Foundation for Defense of Democracies, υπενθύμισε πως φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα επιθετικά drones εναντίον σαουδαραβικών εδαφών. Κατά τον ίδιο, τέτοιες ενέργειες εντάσσονται στη στρατηγική της Τεχεράνης να επιστρατεύει περιφερειακές δυνάμεις για να ασκήσει ασφυκτική πίεση στα αραβικά κράτη, με σκοπό την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Το ενδεχόμενο αυτό είχε τεθεί εγκαίρως στο υψηλότερο επίπεδο. Στα τέλη Ιουλίου, ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας Χαλίντ μπιν Σαλμάν βρέθηκε στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Σύμφωνα με πηγές του CNN, ο πρίγκιπας είχε προειδοποιήσει ότι το Ιράν θα κλιμάκωνε την ένταση μέσω των συμμάχων του –κυρίως των Ιρακινών πολιτοφυλακών και των Χούθι στην Υεμένη– προκειμένου να αποκτήσει διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα. Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγαν να σχολιάσουν άμεσα το περιστατικό, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η κυβέρνηση στο Ριάντ και ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Aramco τήρησαν επίσης σιγή.

Ενεργειακός στραγγαλισμός και ιστορικό χαμηλό στην παραγωγή

Η επίθεση φέρνει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση τη σαουδαραβική εξαγωγική ικανότητα. Ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης είχε αναλάβει ρόλο κρίσιμης διεξόδου, διοχετεύοντας καθημερινά περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ που παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από το Ιράν. Κι όμως, ακόμη και αυτή η διαδρομή απειλείται με αποκλεισμό, καθώς οι Χούθι κατέλαβαν πρόσφατα στρατηγικό λιμάνι στην Υεμένη και διαμήνυσαν ότι θα χτυπούν κάθε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Η πίεση στην παγκόσμια αγορά είναι ήδη ορατή, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ταυτόχρονα, τα περιθώρια του Ριάντ στενεύουν επικίνδυνα: όπως ανακοίνωσε το βασίλειο στον OPEC, η παραγωγή αργού κατέρρευσε τον προηγούμενο μήνα στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 1990, καθιστώντας οποιοδήποτε νέο πλήγμα στις υποδομές έναν σοβαρότατο οικονομικό και ενεργειακό κλυδωνισμό.