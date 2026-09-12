Σαουδική Αραβία: Το Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων για την επίθεση στον αγωγό

Την ικανοποίησή της για την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίποινα εξέφρασε η ιρακινή ηγεσία, στον απόηχο της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, η Βαγδάτη καταδίκασε κατηγορηματικά τα χτυπήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη σαουδαραβική ασφάλεια. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ιράκ έδωσε εντολή για άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την απογείωση των drones από σημεία της ιρακινής επικράτειας.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να συνεργαστεί στενά με φίλες και σύμμαχες χώρες ώστε να αποτραπεί η επανάληψη ανάλογων περιστατικών στο μέλλον, επιδιώκοντας να περιορίσει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή.

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