Η Σαουδική Αραβία διακόπτει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής–Δύσης

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής–Δύσης μετά τις επιθέσεις της Πέμπτης στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας

Δημήτρης Μάνωλης

Η Σαουδική Αραβία διακόπτει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής–Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Σαουδική Αραβία διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία της στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης, έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας, ανακοίνωσε το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ορισμένοι άνθρωποι, στους οποίους παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του σαουδαραβικού υπουργείου Ενέργειας.

Η λειτουργία του αγωγού ανεστάλη για προληπτικούς λόγους μετά τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο, από την επίθεση υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στους πληγέντες παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμτη βλήματα έπληξαν ένα κομβικής σημασίας σύστημα πετρελαιαγωγών στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Από την αρχική ανάλυση προέκυψε ότι επλήγησαν αντλιοστάσια τα οποία βρίσκονται δίπλα στον αγωγό, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Δορυφορική εικόνα που ελήφθη την Παρασκευή φαίνεται να αποτυπώνει εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά σε ένα αντλιοστάσιο. Εικόνα από διαφορετικό αντλιοστάσιο, η οποία ελήφθη την Πέμπτη, έδειχνε μικρή πυρκαγιά από την οποία υψώνονταν πυκνοί μαύροι καπνοί.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για τα πλήγματα ούτε εάν υπέστησαν ζημιές τμήματα του ίδιου του αγωγού. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία προήλθαν από το Ιράκ.

Παραμένει επίσης άγνωστο πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τις πηγές.

Το πλήγμα καταδεικνύει ότι οι πετρελαϊκές υποδομές του βασιλείου, καθώς και η δυνατότητά του να εξάγει τους ενεργειακούς του πόρους, αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι επιθέσεις στον αγωγό σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά την κατάληψη στρατηγικής σημασίας πόλης-λιμανιού στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Υεμένη, από πολιτοφυλακή που πρόσκειται στο Ιράν. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να απειλήσει περαιτέρω τις ενεργειακές μεταφορές στην περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν αυτή την εβδομάδα τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω έντονων διακυμάνσεων που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εκτεταμένες ζημιές σε αντλιοστάσιο

Δορυφορικές εικόνες φαίνεται να αποτυπώνουν εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά σε αντλιοστάσιο κοντά στην περιοχή Αλ Μεσμπάα της Σαουδικής Αραβίας.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Aramco δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για σχολιασμό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος επίσης δεν απάντησαν άμεσα, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

Οι αμερικανικές Αρχές εργάζονται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίθεση, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Δορυφορική εικόνα της 10ης Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφει μικρή πυρκαγιά σε αντλιοστάσιο κοντά στην περιοχή Αλ Ντέκρα της Σαουδικής Αραβίας.

Το ενδεχόμενο εμπλοκής φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών

Παρότι η προέλευση της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστη, πολιτοφυλακές στο Ιράκ που πρόσκεινται στο Ιράν έχουν χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθούν στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τον Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού, ανώτερο διευθυντή του προγράμματος για το Ιράν στο Foundation for Defense of Democracies.

Κατά τον ίδιο, δεν αποκλείεται να έδρασαν ξανά στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Τεχεράνης, η οποία χρησιμοποιεί τις οργανώσεις που λειτουργούν ως πληρεξούσιοί της προκειμένου να πιέσει τις αραβικές χώρες να απορρίψουν την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Στα τέλη Ιουλίου, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ μπιν Σαλμάν, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να τους μεταφέρει την εκτίμηση του βασιλείου για τον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν: ότι η Τεχεράνη θα επιχειρούσε να αποκτήσει διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα μέσω της κλιμάκωσης και θα αξιοποιούσε όσες περιφερειακές δυνάμεις επιρροής της απέμεναν —τις πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τους Χούθι— για να πετύχει τον στόχο της, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Εννέα μεγάλες εστίες φωτιάς

Δορυφόροι εντόπισαν την Πέμπτη εννέα μεγάλες εστίες φωτιάς κοντά στον πετρελαιαγωγό Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, οι θέσεις τουλάχιστον έξι από αυτές φαίνεται να αντιστοιχούν σε πυρσούς καύσης, όπου πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορούν να καίγονται ελεγχόμενα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο αγωγός έχει αποκτήσει κρίσιμη σημασία για τη Σαουδική Αραβία μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το βασίλειο έχει ανακατευθύνει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα κατευθύνονταν προς δεξαμενόπλοια που περίμεναν στον Περσικό Κόλπο, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Αντί γι’ αυτό, το πετρέλαιο μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης προς το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Καθώς οι Χούθι έχουν δηλώσει ότι θα πλήττουν κάθε σαουδαραβικό πλοίο που επιχειρεί να εξέλθει από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο και αυτή η διέξοδος για τις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και ειδικούς, η επισκευή των αντλιοστασίων ενδέχεται να αποδειχθεί λιγότερο δύσκολη από την αποκατάσταση σοβαρών ζημιών στον ίδιο τον αγωγό.

Το πλήγμα στο σύστημα των πετρελαιαγωγών σημειώνεται, επίσης, ενώ η Σαουδική Αραβία ανέφερε στον OPEC ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της κατέρρευσε τον προηγούμενο μήνα, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1990.

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