Σάλος σε αγώνα Hyrox: Το «εκκεντρικό» ατύχημα αθλήτριας που τους άφησε όλους άφωνους

Σοκαριστικές εικόνες της αθλήτριας να συνεχίζει κανονικά τον αγώνα, χωρίς κανένας από τους διοργανωτές να την απομακρύνει, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία και των υπολοίπων αθλητών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σάλος σε αγώνα Hyrox: Το «εκκεντρικό» ατύχημα αθλήτριας που τους άφησε όλους άφωνους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κατά τη διάρκεια αγώνα Hyrox στην Κίνα, η Αυστραλή αθλήτρια Joanna Wietrzyk υπέστη ατύχημα με απώλεια ελέγχου εντέρου, αλλά συνέχισε κανονικά τον αγώνα χωρίς να διακοπεί.
  • Η διοργάνωση δεν απομάκρυνε άμεσα την αθλήτρια, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των υπόλοιπων συμμετεχόντων.
  • Ο συνιδρυτής της Hyrox, Moritz Fürste, ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε αλλαγές στους κανόνες για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
  • Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν την απομάκρυνση αθλητών από τον αγώνα αν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης λόγω αίματος, εμετού, ούρων ή κοπράνων.
  • Η Hyrox China πραγματοποίησε άμεση απολύμανση και απομόνωση της περιοχής μετά το περιστατικό, ενώ σχεδιάζει αντικατάσταση του δαπέδου για την ασφάλεια των αθλητών.
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Σφοδρή κριτική στη διοργάνωση Hyrox Beijing έχει προκαλέσει η αντιμετώπιση μίας Αυστραλής αθλήτριας, η οποία αντιμετωπίζοντας ένα «ατύχημα» την ώρα του αγώνα, δεν προστατεύθηκε, αλλά ούτε και απομακρύνθηκε, αντίθετα συνέχισε και τερμάτισε κανονικά, αλλά οι υγειονομικοί κανόνες πήγαν περίπατο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των υπολοίπων αθλητών.

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Joanna Wietrzyk, σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσιεύθηκαν φαίνεται να υποφέρει από διάρροια, και να έχει λερωθεί καθώς δεν μπορεί να συγκρατήσει τα περιττώματα που τρέχουν στα πόδια της.

Ο συνιδρυτής της Hyrox, Moritz Fürste, ζήτησε τώρα συγγνώμη που δεν ενήργησε αμέσως όταν συνέβη. «Ο Hyrox έκανε λάθος που δεν αντέδρασε αμέσως κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο τέλος είναι δουλειά μου να προβλέψω αυτά τα πιθανά περιστατικά – και δεν το έκανα», είπε ο Fürste. Πρόσθεσε ότι έχουν γίνει άμεσες αλλαγές στο εγχειρίδιο κανόνων και «υπάρχουν νέοι κανόνες και διαδικασίες για να αποτραπεί η επανάληψη καταστάσεων όπως αυτή».

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, εάν «το αίμα, ο εμετός, τα ούρα ή τα κόπρανα ενός δρομέα ενέχουν κίνδυνο ευημερίας ή μόλυνσης για τον δρομέα ή για άλλους δρομείς, ένας διευθυντής αγώνα μπορεί να αποσύρει τον δρομέα από τον αγώνα για ιατρικούς λόγους».

Προηγουμένως, οι αθλητές τιμωρούνταν για σκουπίδια, φτύσιμο ή καθάρισμα των ρουθουνιών τους στην πίστα του αγώνα.

Τι είναι το Hyrox;

Το Hyrox είναι ένας δημοφιλής διαγωνισμός γυμναστικής που ξεκίνησε στη Γερμανία το 2017. Τώρα διεξάγεται σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και η πρώτη του έκδοση στην Κίνα έγινε στα τέλη του 2024. Οι αγωνιζόμενοι τρέχουν πρώτα για περίπου ένα χιλιόμετρο και στη συνέχεια ολοκληρώνουν ασκήσεις φυσικής κατάστασης σε σταθμούς υψηλής έντασης. Αυτά περιλαμβάνουν μια κωπηλατική μηχανή, έλκηθρο, άλματα burpee, ρίψεις ιατρικής μπάλας και βολάν ενώ κουβαλάτε μια σακούλα με άμμο. Εναλλάσσονται μεταξύ τρεξίματος και ασκήσεων. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα αθλητικά γεγονότα, διεξάγεται σε εσωτερικούς χώρους

Αντιδρώντας στην κριτική, η Hyrox China είπε ότι ο αγωνιστικός χώρος καθαρίστηκε σχολαστικά μετά το τέλος του διαγωνισμού και την αφαίρεση του εξοπλισμού.

«Μετά το περιστατικό, η οργανωτική επιτροπή έκλεισε αμέσως και απομόνωσε την πληγείσα περιοχή και την πίστα και ολοκλήρωσε την ολοκληρωμένη απολύμανση», δήλωσαν οι διοργανωτές της Hyrox China.

Πρόσθεσε ότι το πάτωμα στον χώρο θα αντικατασταθεί για την προστασία των μελλοντικών αθλητών.

Η Hyrox World ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «τα πρωτόκολλα που σχεδιάστηκαν για τον ανταγωνισμό και τη μαζική συμμετοχή έγιναν θολά, δημιουργώντας ασάφεια στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν και κατανοήθηκαν».

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