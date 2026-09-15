Τσίπρας από τη ΔΥΠΑ: «Σχέδιο Μητσοτάκη» η συζήτηση για περικοπές στο επίδομα ανεργίας

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζει η ΕΛΑΣ το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας από τη ΔΥΠΑ: «Σχέδιο Μητσοτάκη» η συζήτηση για περικοπές στο επίδομα ανεργίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό ότι ευθύνονται για τη συζήτηση περί περικοπών στο επίδομα ανεργίας, αποκαλώντας τη «σχέδιο Μητσοτάκη».
  • Ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή και όχι κρατική γενναιοδωρία, απορρίπτοντας την άποψη ότι λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία.
  • Ο ίδιος τονίζει ότι ο εξορθολογισμός πρέπει να αφορά τη διαφθορά, τις απευθείας αναθέσεις και τη σπατάλη, όχι τις παροχές προς τους εργαζόμενους.
  • Ειδική αναφορά γίνεται στους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό, επισιτισμό, αγροτικές εργασίες και οικοδομή, που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι σε αλλαγές στο επίδομα ανεργίας.
  • Ο Τσίπρας δηλώνει τη στήριξή του στην αντίδραση των εργαζομένων και χαρακτηρίζει το σχέδιο περικοπών «αντεργατικό» και «απάνθρωπο».
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Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας ανεβάζει ψηλά στην ατζέντα της η ΕΛΑΣ, με τον Αλέξη Τσίπρα να επισκέπτεται το πρωί της Τρίτης το κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ και να συναντάται με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Η παρουσία του ίδιου του προέδρου της ΕΛΑΣ στη συνάντηση δείχνει και το βάρος που δίνει το κόμμα στη συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε μάλιστα να μεταφέρει ευθέως την ευθύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Πρώτα απ’ όλα, να πω ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συνέδεσε άμεσα τη στάση αυτή με τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι «το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι την ίδια κατεύθυνση επιβεβαίωσαν και άλλα στελέχη της ΝΔ, κατονομάζοντας τον γραμματέα του κόμματος και τον Μάκη Βορίδη, οι οποίοι, όπως είπε, «έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος».

Ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε παράλληλα τη λογική ότι το επίδομα ανεργίας λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εργασία. «Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι», είπε, για να προσθέσει ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία. Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή».

Απαντώντας και στις αναφορές Βορίδη περί ανάγκης «εξορθολογισμού», υποστήριξε ότι αυτός δεν μπορεί να αφορά τις παροχές προς τους εργαζόμενους. «Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά. Εκεί χρειάζεται επειγόντως εξορθολογισμός», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες και στην οικοδομή, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα βρεθούν στο επίκεντρο οποιασδήποτε παρέμβασης στο επίδομα ανεργίας.

«Εγώ, λοιπόν, σήμερα βρέθηκα εδώ, δίπλα σας, για να στηρίξω το αίτημα που έρχεται απ’ άκρη σ’ άκρη, από όλους τους κλάδους της εργασίας: αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μη γίνουν πράξη», είπε, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «αντεργατικό» και «απάνθρωπο».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ Διονύσης Τεμπονέρας και η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη. Μετά τη συνάντηση με την Ομοσπονδία, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τον ραδιοφωνικό σταθμό των εργαζομένων και απευθύνθηκε στους εργαζόμενους της υπηρεσίας σε όλη τη χώρα, ενώ ακολούθησε συνάντηση με εργαζόμενους της κεντρικής υπηρεσίας.

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