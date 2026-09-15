Τέιλορ Σουίφτ - Τομ Κρουζ: Το τετ-α-τετ που έγινε viral στις κερκίδες του αγώνα του Κέλσι

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Τράβις Κέλσι, και οι κάμερες την κατέγραψαν να συνομιλεί με τον 64χρονο σταρ του «Top Gun»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τέιλορ Σουίφτ - Τομ Κρουζ: Το τετ-α-τετ που έγινε viral στις κερκίδες του αγώνα του Κέλσι
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  • Η Τέιλορ Σουίφτ συνομιλούσε με τον Τομ Κρουζ στις κερκίδες του αγώνα μεταξύ Κάνσας Σίτι Τσιφς και Ντένβερ Μπρόνκος, στιγμιότυπο που έγινε viral.
  • Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Τράβις Κέλσι, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως παντρεμένος στην κανονική περίοδο.
  • Ο Τομ Κρουζ ήταν καλεσμένος στον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου.
  • Ο Τράβις Κέλσι χαρακτήρισε τον γάμο στο Madison Square Garden ως την εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου και ήταν η πρώτη φορά που αποκάλεσε δημόσια την Τέιλορ Σουίφτ «σύζυγο».
  • Ο γάμος του ζευγαριού έγινε με ιδιαίτερη μυστικότητα, ενώ πολλοί συμπαίκτες του Κέλσι παρευρέθηκαν στην τελετή.
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Viral έγινε η συνάντηση της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τομ Κρουζ στις κερκίδες του Arrowhead Stadium, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Κάνσας Σίτι Τσιφς με τους Ντένβερ Μπρόνκος.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό του συζύγου της, Τράβις Κέλσι, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην κανονική περίοδο ως παντρεμένος, και αυτή τη φορά είχε δίπλα της έναν ιδιαίτερα διάσημο συνοδό.

Οι κάμερες του ESPN κατέγραψαν την 36χρονη τραγουδίστρια να συνομιλεί με τον Τομ Κρουζ, με το στιγμιότυπο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media. Το τετ-α-τετ των δύο σταρ στo γήπεδο κέντρισε το ενδιαφέρον των θεατών, με τα σχετικά βίντεο να γίνονται viral.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλτσε παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, σε μια λαμπερή τελετή που είχε τελέσει ο Άνταμ Σάντλερ. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο Τομ Κρουζ, ο οποίος φαίνεται πως διατηρεί φιλικές σχέσεις με το ζευγάρι.

Μάλιστα, αρκετοί από τους συμπαίκτες του Τράβις Κέλσι στους Τσιφς έδωσαν το «παρών» στον γάμο, ενώ μέχρι σήμερα ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για τη διάσημη τελετή.

«Ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Μιλώντας τον Αύγουστο σε δημοσιογράφους στο προπονητικό καμπ των Kansas City Chiefs στο Μιζούρι, ο Κέλσι αναφέρθηκε στον γάμο του και αποκάλυψε πως η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο.

«Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο να πραγματοποιώ το παιδικό μου όνειρο να βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, τη Μέκκα όλων των αθλητικών χώρων, και να μπορώ να παντρευτώ εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον Κέλσι, το γεγονός ότι παντρεύτηκε την αγαπημένη του στο Madison Square Garden, έναν χώρο με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, έκανε τη συγκεκριμένη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή.

Αυτές οι δηλώσεις αποτελούν την πρώτη φορά που ο Τράβις Κέλσι αποκαλεί δημόσια «σύζυγο» την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς μέχρι τώρα το ζευγάρι είχε κρατήσει ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους σχετικά με τον γάμο του.

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