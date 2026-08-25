Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε τι κάνει όταν την κοροϊδεύουν - «Είναι ωραίο να τους κοροϊδεύω κι εγώ»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε τι κάνει όταν την κοροϊδεύουν - «Είναι ωραίο να τους κοροϊδεύω κι εγώ»
LIFESTYLE
3'
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  • Η Τέιλορ Σουίφτ αντιμετωπίζει την αρνητική κριτική με χιούμορ και απαντά κοροϊδεύοντας τους επικριτές της.
  • Η αρνητική κριτική μερικές φορές λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας για εκείνη.
  • Χρησιμοποιεί επίτηδες σύνθετες λέξεις για να προκαλέσει τους επικριτές να εμβαθύνουν στα λόγια της.
  • Διαχειρίζεται το βάρος της δημοσιότητας υπενθυμίζοντας στον εαυτό της ότι επέλεξε αυτή τη ζωή επειδή αγαπά τη μουσική.
  • Δημιουργεί μουσική για τους θαυμαστές της που την εκτιμούν και όχι για να ικανοποιήσει όλους.
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Τον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται όσους την κοροϊδεύουν και την επικρίνουν, αποκάλυψε η Τέιλορ Σουίφτ παραδεχόμενη πως κάποιες φορές όχι μόνο δεν την ενοχλεί η αρνητική κριτική, αλλά την απολαμβάνει τόσο ώστε να απαντά με τον δικό της τρόπο.

Η 36χρονη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την κριτική, την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τη δημιουργικότητά της, σε μια εκτενή συζήτηση με τον Harvey Mason Jr., διευθύνοντα σύμβουλο της Recording Academy, στο πλαίσιο των Icon Sessions του Grammy Museum στο Λος Άντζελες.

Και όπως φαίνεται, η Τέιλορ Σουίφτ έχει βρει έναν αρκετά ιδιαίτερο τρόπο για να απαντά στους επικριτές της. «Είναι πολύ διασκεδαστικό να τους κοροϊδεύω κι εγώ»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Τέιλορ Σουίφτ ρωτήθηκε πώς καταφέρνει να μην αφήνει την άποψη του κοινού να επηρεάζει τη δημιουργική της διαδικασία.

Η ίδια παραδέχτηκε πως, ορισμένες φορές, η αρνητική κριτική λειτουργεί τελικά ως καύσιμο για τη δημιουργικότητά της. «Μερικές φορές με τροφοδοτεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Μερικές φορές, όταν οι άνθρωποι με κοροϊδεύουν, είναι πολύ διασκεδαστικό να τους κοροϊδεύω κι εγώ», ανέφερε γελώντας.

Συνέχισε εξηγώντας πως κάποιες φορές επιλέγει επίτηδες λέξεις που ξέρει ότι οι επικριτές της θα χρειαστεί να ψάξουν για να καταλάβουν. «Μερικές φορές μου αρέσει απλώς να χρησιμοποιώ λέξεις που πρέπει να ψάξουν για να μπορέσουν να μιλήσουν για μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μάλιστα μιμήθηκε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν ορισμένοι επικριτές της, προκαλώντας γέλιο στο κοινό. Στη συζήτηση παραδέχτηκε ότι έχει αναπτύξει με τα χρόνια διάφορους τρόπους και μηχανισμούς διαχείρισης για να αντιμετωπίζει το βάρος της δημοσιότητας.

Ένας από αυτούς είναι να υπενθυμίζει στον εαυτό της ότι η ζωή που ζει σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανε η ίδια. «Εσύ το επέλεξες. Το επέλεγες κάθε μέρα. Θα μπορούσες να είχες αποχωρήσει οποιαδήποτε μέρα πριν γίνει ανεξέλεγκτα μεγάλο», είναι ουσιαστικά η σκέψη που επαναλαμβάνει στον εαυτό της.

Και η απάντησή της είναι πως παραμένει επειδή αγαπά αυτό που κάνει. «Και αποφάσισα να μην το κάνω, επειδή το αγαπώ τόσο πολύ», εξήγησε.

Για την ίδια, εκεί βρίσκεται και η ουσία: «Όλα όσα συνοδεύουν αυτό τελικά αξίζουν, αρκεί να μπορώ να συνεχίζω να κάνω μουσική».

Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε ακόμη για το γεγονός ότι η μουσική της δεν δημιουργείται με στόχο να ικανοποιήσει τους πάντες. Όπως εξήγησε, συνειδητοποίησε στην πορεία ότι δημιουργεί πρωτίστως για τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική της και όχι για να εξασφαλίσει την καθολική αποδοχή.

«Συνειδητοποίησα ότι κάνω μουσική επειδή απευθύνομαι στους θαυμαστές μου. Την κυκλοφορώ για ανθρώπους που νοιάζονται γι' αυτήν και που κοιτούν τη μουσική ως έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους, όπως έκανα κι εγώ», ανέφερε.

Και αυτή ακριβώς η σκέψη, όπως είπε, τη βοηθά να παραμένει πιστή στον εαυτό της.

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