Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί ότι καταδικασμένοι για σοβαρά αδικήματα δεν μπορούν να ηγηθούν πολιτικού κόμματος και τονίζει την ανάγκη αυτοπροστασίας της δημοκρατίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την άνοδο της ακροδεξιάς και υποστηρίζει ότι η λύση είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου.

Το ΚΚΕ θεωρεί την αποφυλάκιση Κασιδιάρη πρόκληση προς τα θύματα της Χρυσής Αυγής και επιρρίπτει ευθύνες και στις δύο κυβερνήσεις για καθυστερήσεις στη δίκη.

Η Νέα Αριστερά απορρίπτει την πολιτική αθώωση Κασιδιάρη και κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για υιοθέτηση ακροδεξιάς ατζέντας, καλώντας σε αντιφασιστική αντίδραση. Snapshot powered by AI

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και κυρίως η πρόθεσή του να επιχειρήσει επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τοποθετήθηκαν με διαφορετικές αιχμές.

ΠΑΣΟΚ: «Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται»

Στην πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να επανέλθει στην πολιτική ζωή αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι «αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει ο Άρειος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κριθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία ούτε να είναι τυπική ηγεσία ενός κόμματος».

«Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται. Εδώ δεν τίθεται ζήτημα για το αν υπάρχουν ή ποιες είναι οι πεποιθήσεις. Εδώ έχουμε ιδέες που γίνονται βία», τόνισε, κάνοντας λόγο για «καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα» και για «μία εκπεφρασμένη, στην ουσία, βούληση κατάλυσης του πολιτεύματος με τη βία». Υπενθύμισε παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2014 είχε θέση υπέρ της δημιουργίας μετώπου και της αυτοπροστασίας της δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης προανήγγειλε ως «ευρωπαϊκή απάντηση» στην αποφυλάκιση Κασιδιάρη την παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του θεατρικού μονολόγου «18/9» με τη Δώρα Χρυσικού, στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Θέλουμε αυτή την ημέρα να ενώσουμε τη φωνή μας με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι και να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα μνήμης και εγρήγορσης σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε.

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν αποτελεί διέξοδο ο φασισμός»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σημειώνοντας ότι την ημέρα της αποφυλάκισης του «καταδικασμένου διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη», ο υπουργός Δικαιοσύνης «περηφανεύεται ότι έχει αυξηθεί κατά 50% ο αριθμός εγκληματιών που βρίσκονται στις φυλακές».

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος υποστήριξε ότι «τους “Κασιδιάρηδες” στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης», προσθέτοντας ότι «δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός».

«Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση», ανέφερε.

ΚΚΕ: «Πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής»

Το ΚΚΕ χαρακτήρισε την αποφυλάκιση Κασιδιάρη «πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους», σημειώνοντας ότι έρχεται μετά την αποφυλάκιση σχεδόν ολόκληρης της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη σημερινή όσο και στην προηγούμενη κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα έχουν την ευθύνη για τις τεράστιες καθυστερήσεις στη δίκη».

Το ΚΚΕ τονίζει ακόμη ότι «ο φασισμός είναι “παιδί” αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος» και απορρίπτει την άποψη ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με νόμους, δικαστικές αποφάσεις ή μέσω της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, προτάσσοντας τον ρόλο του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Νέα Αριστερά: «Να υψωθεί τείχος απέναντι στον Κασιδιάρη»

Η Νέα Αριστερά σημείωσε ότι η αποφυλάκιση Κασιδιάρη «δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με πολιτική αθώωσή του», προειδοποιώντας ότι η προσπάθειά του να επιστρέψει στην πολιτική «επιβεβαιώνει ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει με την Ακροδεξιά».

Στην ανακοίνωσή της ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία κατηγορεί ότι «υιοθετεί τη γλώσσα και την ατζέντα της Ακροδεξιάς» και ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει τους ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της για να περιορίσει τις εκλογικές απώλειές της.

«Καμία νομιμοποίηση, κανένα “ξέπλυμα”, καμία κανονικοποίηση των ναζί», αναφέρει η Νέα Αριστερά και καλεί κάθε δημοκρατική δύναμη να συμβάλει ώστε «να υψωθεί τείχος στον Κασιδιάρη και τους φανερούς ή αφανείς νοσταλγούς του Χίτλερ».

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