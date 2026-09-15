Ελέφαντες ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου λαθροθήρα που «σκόπευε» να σκοτώσει ένα λευκό ρινόκερο

Snapshot Ένας λαθροθήρας σκοτώθηκε από ελέφαντες στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει λευκό ρινόκερο.

Οι ελέφαντες επιτέθηκαν στους λαθροθήρες πιθανώς για να προστατεύσουν τους ρινόκερους και ποδοπάτησαν τον πιο αργό από αυτούς μέχρι θανάτου.

Ο συνεργός του νεκρού λαθροθήρα διέφυγε αρχικά αλλά συνελήφθη αργότερα από τις αρχές.

Το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ φιλοξενεί περίπου 1.850 λευκούς ρινόκερους και αποτελεί συχνό στόχο λαθροθηρίας λόγω της υψηλής αξίας των κεράτων τους στην αγορά της Άπω Ανατολής.

Παρόμοια περιστατικά θανάτου λαθροθήρων από άγρια ζώα έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές της Νότιας Αφρικής, αλλά ο ακριβής αριθμός δεν είναι γνωστός λόγω μη αναφορών. Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας λαθροθήρας στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής, όταν μαζί με έναν συνεργό του, θέλησαν να σκοτώσουν λευκούς ρινόκερους, καθώς μία ουγγιά από το πολύτιμο κέρατό τους, ξεπερνάει τον χρυσό ή τα ναρκωτικά στη μαύρη αγορά.

Οι δύο άνδρες οπλισμένοι με τσεκούρι και τουφέκι, εισήλθαν παράνομα στο πάρκο, αναζητώντας μία αμοιβή άνω των 11,500 ευρώ με μία βολή.

Για κακή τους τύχη, λίγο μακρύτερα στις σκιές των δέντρων βρισκόταν μία αγέλη ελεφάντων και όταν οι δύο λαθροθήρες πλησίασαν τα τεράστια ζώα, βγήκαν από την κρυψώνα τους και τους επιτέθηκαν.

Πηγή από το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ δήλωσε: «Οι δύο έτρεξαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά αυτός που ετοίμαζε τη βολή ήταν ο πιο αργός να σηκωθεί και οι ελέφαντες επιτέθηκαν πρώτα σ' αυτόν. Τον ποδοπάτησαν μέχρι να τον θάψουν στο έδαφος και το μόνο που βρήκαμε ήταν ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη κηλίδα αίματος γύρω από τα ρούχα που φορούσε.

Ο άλλος λαθροθήρας κατάφερε να διαφύγει, αλλά έκτοτε έχει συλληφθεί.

Suspected poacher found dead after alleged illegal entry into Kruger National Parkhttps://t.co/qmoaNhGmok pic.twitter.com/fApgzS9gLD — Jacaranda FM Newswatch (@JacaNewswatch) September 14, 2026

Οι ελέφαντες είναι εξαιρετικά έξυπνοι και, όπως λένε, δεν ξεχνούν ποτέ· είναι πολύ πιθανό να είχαν δει λαθροθήρες να πλησιάζουν κρυφά τους ρινόκερους και να έσπευσαν να τους προστατεύσουν.

Για εμάς είναι μεγάλη ενθάρρυνση όταν τα ζώα κερδίζουν και οι λαθροθήρες χάνουν. Το Κρούγκερ είναι τεράστιο και δεν μπορούμε να είμαστε παντού, οπότε είναι ωραίο όταν οι ρινόκεροι μας δίνουν λίγη βοήθεια!»

Υπάρχουν περίπου 1.850 λευκοί ρινόκεροι στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, το οποίο έχει το ίδιο μέγεθος με την Ουαλία και φιλοξενεί τα «Big Five»: ελέφαντες, ρινόκερους, βουβάλια, λιοντάρια και λεοπαρδάλεις.

Πέρυσι, 175 ρινόκεροι σκοτώθηκαν από λαθροθήρες για τα κέρατά τους, τα οποία μπορούν να τους αποφέρουν περιουσίες, ενώ όταν εξάγονται στην Άπω Ανατολή η αξία τους μπορεί να είναι 20 φορές μεγαλύτερη.

Τα κέρατα – αν και αποτελούνται αποκλειστικά από κερατίνη, την ίδια ουσία με τα ανθρώπινα νύχια – είναι ιδιαίτερα περιζήτητα στην ανατολική ιατρική, όπου πωλούνται σε αφέψημα ως «μαγικές θεραπείες».

.Το 2018, τρεις λαθροθήρες εισέβαλαν στο Καταφύγιο Άγριων Ζώων Sibuya στο Ανατολικό Ακρωτήριο κυνηγώντας το πολύτιμο κοπάδι λευκών ρινόκερων, αλλά βρέθηκαν οι ίδιοι να κυνηγούνται.

Η τοπική αγέλη λιονταριών όρμησε και έσχισε σε κομμάτια και τους τρεις άνδρες, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με ισχυρά τουφέκια και τσεκούρια για να κόψουν τα κέρατα των ρινόκερων, και έφαγε τους λαθροθήρες ζωντανούς.

Το μόνο που βρέθηκε ήταν τρία ζευγάρια άδεια παπούτσια, τα όπλα τους και το τσεκούρι, μαζί με μερικά μασουλημένα, αιματοβαμμένα οστά, ενώ τα κεφάλια τους δεν βρέθηκαν ποτέ.

Την ίδια χρονιά, στο Ιδιωτικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ingwelala στο Hoedspruit, στην επαρχία Λιμποπό, οι φύλακες βρήκαν μόνο το κεφάλι και το τουφέκι ενός λαθροθήρα που είχε φαγωθεί.

Το 2019, στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, τρεις λαθροθήρες εντοπίστηκαν από φύλακες και, καθώς μια μονάδα K9 πλησίαζε, πέταξαν τα όπλα τους και ένα τσεκούρι και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Ωστόσο, στη βιασύνη τους, αιφνιδίασαν ένα κοπάδι ελεφάντων κοντά στους ρινόκερους, οι οποίοι πάτησαν και συνέθλιψαν έναν λαθροθήρα μέχρι θανάτου, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, αλλά όταν οι φύλακες επέστρεψαν στο θύμα, αυτό είχε κατασπαραχθεί από λιοντάρια και είχαν απομείνει μόνο το κρανίο και τα ρούχα του.

Δεν είναι γνωστό πόσοι λαθροθήρες κατασπαράσσονται από άγρια ζώα στην Αφρική κάθε χρόνο, διότι αν κάποιος από τη συμμορία επιζήσει από επιθέσεις λιονταριών ή ελεφάντων, σπάνια το αναφέρει στην αστυνομία.