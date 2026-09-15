Πενέλοπε Κρουζ: Η τολμηρή εμφάνιση στο Τορόντο με μαύρο φόρεμα που μαγνήτισε τα βλέμματα

Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ εμφανίστηκε με ένα μαύρο δερμάτινο και δαντελένιο σύνολο στην πρεμιέρα της ταινίας «Bunker» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Η ταινία «Bunker» πρωταγωνιστούν μαζί η Πενέλοπε Κρουζ και ο σύζυγός της, Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρεμιέρα με πιο casual αλλά κομψή εμφάνιση.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο Roy Thomson Hall, όπου το ζευγάρι πόζαρε μαζί με τον σκηνοθέτη Φλοριάν Ζελέρ, προωθώντας το ψυχολογικό θρίλερ.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ χαρακτήρισε «δώρο» το να μοιράζεται επαγγελματικές στιγμές και πάθος για την υποκριτική με τη σύζυγό του. Snapshot powered by AI

Με μια ιδιαίτερα τολμηρή εμφάνιση εμφανίστηκε η Πενέλοπε Κρουζ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω της. Η 52χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Bunker», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της, Χαβιέ Μπαρδέμ.

Η Πενέλοπε Κρουζ επέλεξε για την περίσταση ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο, συνδυάζοντας ένα δερμάτινο κορσέ με μαύρο σακάκι και δαντελένια φούστα με μεγάλο σκίσιμο στο πόδι.

Η εμφάνισή της είχε έντονο χαρακτήρα, ενώ τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια και τα μαύρα ψηλοτάκουνα ολοκλήρωσαν το look της στο κόκκινο χαλί.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος επέλεξε ένα πιο χαλαρό αλλά κομψό σύνολο, φορώντας τζιν με λευκό πουκάμισο, μαύρο σακάκι και ασπρόμαυρα sneakers.

https://www.instagram.com/reel/DdTdtYyITqA/

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Φλοριάν Ζελέρ, στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Roy Thomson Hall, συνεχίζοντας την κοινή τους παρουσία στην προώθηση του ψυχολογικού θρίλερ.

Μιλώντας στο PEOPLE από την πρεμιέρα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ χαρακτήρισε «δώρο» το γεγονός ότι μπορεί να μοιράζεται τέτοιες στιγμές με τη σύζυγό του.

«Είναι δώρο να μπορείς να βγάζεις τα προς το ζην από το πάθος σου και ταυτόχρονα να δουλεύεις με σκηνοθέτες πάνω σε ιστορίες που έχουν νόημα για εμάς, είτε κοινωνικό είτε, στην προκειμένη περίπτωση, ανθρώπινο. Είναι πολύ δυνατό και το να το μοιράζεσαι μαζί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό», ανέφερε ο ηθοποιός.

Όπως πρόσθεσε, «δεν είναι κάτι που θεωρείς δεδομένο», αναφερόμενος στην ευκαιρία που έχουν να μοιράζονται την ίδια επαγγελματική διαδρομή και σημαντικές στιγμές όπως η πρεμιέρα μιας ταινίας.

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