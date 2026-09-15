«Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»: Το αιφνιδιαστικό email απολύσεων της Oracle στις 6 π.μ.

Snapshot Η Oracle απέλυσε απρόσμενα υπαλλήλους μέσω email που στάλθηκε στις 6 π.μ., ανακοινώνοντας την κατάργηση των θέσεών τους λόγω οργανωτικής αλλαγής.

Οι απολύσεις συνδέονται με την αύξηση των επενδύσεων της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και την υποδομή cloud.

Το εργατικό δυναμικό της Oracle μειώθηκε κατά 13% το οικονομικό έτος 2026, με συνολικά 21.000 λιγότερους εργαζόμενους και δαπάνες 1,84 δισ. δολαρίων σε αποζημιώσεις αποχώρησης.

Οι απολύσεις στην Oracle αποτελούν μέρος ευρύτερου κύματος περικοπών στον τεχνολογικό κλάδο, με πάνω από 128.000 απολύσεις παγκοσμίως το 2026 μέχρι στιγμής.

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το 6%-7% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, ειδικά σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η εξυπηρέτηση πελατών και οι διοικητικές εργασίες. Snapshot powered by AI

Η ημέρα για τη δουλειά για έναν άγνωστο - μέχρι στιγμής - αριθμό εργαζομένων της Oracle ξεκίνησε με ένα καταστροφικό email που έφτασε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους στις 6 το πρωί και τους ενημέρωνε για την απόλυσή τους.

«Σας ανακοινώνουμε κάποια δυσάρεστα νέα σχετικά με τη θέση σας... Σήμερα είναι η τελευταία σας εργάσιμη μέρα» ανέφερε το email.

Οι τελευταίες απολύσεις, σύμφωνα με το Business Insider, έρχονται εν μέσω της μαζικής αύξησης των δαπανών της Oracle για την τεχνητή νοημοσύνη και την υποδομή cloud.

Η Oracle δεν έχει αποκαλύψει πόσοι υπάλληλοι έχουν επηρεαστεί από τον τελευταίο γύρο απολύσεων. Το email απόλυσης ενημέρωνε τους υπαλλήλους ότι οι θέσεις τους καταργούνταν στο πλαίσιο μιας «ευρύτερης οργανωτικής αλλαγής». Δεν παρείχε ατομική εξήγηση για τοn λόγο απόλυσης του εκάστοτε υπαλλήλου.

Επίσης, ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι ότι η πρόσβασή τους στους υπολογιστές, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον τηλεφωνητή και τα αρχεία της Oracle θα απενεργοποιηθεί σύντομα. Τους ζητήθηκε να παράσχουν μια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση αποχώρησης και άλλα σχετικά έγγραφα.

Ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας της ανακοίνωσης έκανε τον τελευταίο γύρο ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Για τους υπαλλήλους, ο χρόνος που μεσολάβησε από τη λήψη του μηνύματος έως την απώλεια πρόσβασης στα συστήματα της εταιρείας ήταν ελάχιστος.

Το εργατικό δυναμικό της Oracle μειώθηκε κατά περίπου 21.000 υπαλλήλους, ή 13%, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2026. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της παγκοσμίως ανερχόταν σε περίπου 141.000 στα τέλη Μαΐου, σε σύγκριση με περίπου 162.000 έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εταιρεία δαπάνησε επίσης περίπου 1,84 δισεκατομμύρια δολάρια για αποζημιώσεις αποχώρησης και άλλα έξοδα που συνδέονται με την αναδιάρθρωση κατά τη διάρκεια του έτους. Η Oracle έχει δηλώσει ότι η υιοθέτηση και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ήταν μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν στη μείωση του προσωπικού.

Αυτό που συμβαίνει στην Oracle αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης μεταβολής σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας. Πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας καταργήθηκαν τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου, με εταιρείες όπως η Uber, η PayPal, η Apple, η Zomato και η Oracle να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που προχώρησαν σε περικοπές προσωπικού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Layoffs.fyi, έως τις 10 Σεπτεμβρίου είχαν απολυθεί παγκοσμίως 128.536 εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας από 299 εταιρείες. Ο αριθμός αυτός είναι ήδη υψηλότερος από τις 122.606 απολύσεις που καταγράφηκαν σε 278 εταιρείες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2025.

Η Goldman Sachs έχει εκτιμήσει ότι το 6% έως 7% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να κινδυνεύει εάν η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) γίνει ευρέως διαδεδομένη.

Θέσεις εργασίας όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η εξυπηρέτηση πελατών και οι διοικητικές εργασίες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο.