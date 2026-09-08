Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ χέρι-χέρι στη Βενετία - Η κίνηση του τζέντλεμαν Μπαρδέμ έγινε viral

Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ εμφανίστηκαν χέρι-χέρι στη Βενετία σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους μαζί.

Ο Μπαρδέμ βοήθησε τρυφερά την Κρουζ να ανέβει σε σημείο της πόλης, δείχνοντας μια ευγενική συμπεριφορά.

Το ζευγάρι ήταν στη Βενετία για την προώθηση της νέας τους ταινίας «Bunker», όπου υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Παρά τις επαγγελματικές τους συνεργασίες, προτιμούν να κρατούν ξεχωριστή την προσωπική από την επαγγελματική τους ζωή. Snapshot powered by AI

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ έδωσαν το «παρών» στη Βενετία, τραβώντας τα βλέμματα με την ιδιαίτερα κομψή και τρυφερή κοινή εμφάνισή τους.

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2010, περπάτησε στους δρόμους της ιταλικής πόλης χέρι-χέρι, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους μαζί.

Η Πενέλοπε Κρουζ επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο midi φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και μαύρη τσάντα Chanel. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα σκουλαρίκια και γυαλιά ηλίου, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα κομψό καρέ μέχρι τους ώμους.

Δίπλα της, ο Χαβιέ Μπαρδέμ προτίμησε ένα πιο χαλαρό σύνολο, φορώντας μπλε παντελόνι, γαλάζιο πουκάμισο και λευκά sneakers.

Ο Μπαρδέμ σε ρόλο...τζέντλεμαν

Από την εμφάνισή τους δεν έλειψε και μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ κράτησε το χέρι της Πενέλοπε Κρουζ και τη βοήθησε να περάσει και να ανέβει σε μία μικρή βάρκα όπου κατευθύνονταν, με τον ίδιο να αποδεικνύεται για λίγο ο απόλυτος τζέντλεμαν.

Μια μικρή κίνηση, που όμως δεν πέρασε απαρατήρητη και προσέφερε ένα όμορφο στιγμιότυπο από την κοινή τους εμφάνιση στη Βενετία.

Στη Βενετία για τη νέα τους ταινία

Οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται στη Βενετία με αφορμή τη νέα τους ταινία «Bunker», στην οποία συμπρωταγωνιστούν υποδυόμενοι ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Η κοινή τους παρουσία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τόσο η Πενέλοπε Κρουζ όσο και ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχουν μιλήσει στο παρελθόν για την επιλογή τους να μην συνεργάζονται συχνά, προκειμένου να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón Jamón» και ήρθαν ξανά κοντά χρόνια αργότερα, όταν συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Vicky Cristina Barcelona» το 2008. Παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Λεονάρντο και τη Λούνα.

https://www.instagram.com/reel/DbTTCNpIXgt/

Η Πενέλοπε έχει αναφερθεί στη συνεργασία με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως, παρότι υπάρχουν πλεονεκτήματα όταν δουλεύουν μαζί, προτιμούν αυτό να συμβαίνει περιστασιακά και όχι συχνά.

Από την πλευρά του, ο Μπαρδέμ έχει δηλώσει ότι οι δυο τους προσπαθούν να κρατούν ξεχωριστή την επαγγελματική από την προσωπική τους ζωή, αφήνοντας τη δουλειά εκτός σπιτιού.

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