Πενέλοπε Κρουζ για Χαβιέ Μπαρδέμ: «Είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια»

Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ γνωρίζονται πάνω από 33 χρόνια και συνεχίζουν να ανακαλύπτουν νέα στοιχεία ο ένας για τον άλλον.

Η Κρουζ θεωρεί ότι η αυτογνωσία και η κατανόηση μιας σχέσης είναι μια διαρκής διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας Jamón Jamón, ενώ η προσωπική τους σχέση ξεκίνησε το 2008 με την ταινία Vicky Cristina Barcelona.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 στις Μπαχάμες και έχει δύο παιδιά.

Ο Μπαρδέμ είχε δηλώσει ότι υπήρχε έντονη χημεία από την πρώτη τους συνεργασία, αλλά τότε δεν προχώρησαν σε σχέση. Snapshot powered by AI

Για τη μακρόχρονη σχέση και τον γάμο της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ μίλησε η Πενέλοπε Κρουζ, εξηγώντας ότι, παρά τα περισσότερα από τριάντα χρόνια που γνωρίζονται, εξακολουθεί να ανακαλύπτει νέα στοιχεία της προσωπικότητάς του μέσα από την κοινή τους πορεία.

Σε συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός ανέφερε πως θεωρεί απόλυτα φυσικό οι άνθρωποι να εξελίσσονται διαρκώς και, κατά συνέπεια, να συνεχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα τόσο τον εαυτό τους όσο και τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζονται τη ζωή τους. Όπως υποστήριξε, η αυτογνωσία είναι μια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ και το ίδιο ισχύει και για τη βαθύτερη κατανόηση μιας σχέσης.

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, η Πενέλοπε Κρουζ τόνισε ότι η γνωριμία τους μετρά πλέον περίπου 33 χρόνια, καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν πολύ πριν κατακτήσουν τη διεθνή αναγνώριση. «Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω στη σχέση μου, και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι σαν να υπάρχει μια μέρα που πραγματικά γνωρίζεις τον εαυτό σου; Όχι. Το ίδιο ισχύει και με τον σύντροφό σου».

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε το 1992, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της Jamón Jamón. Ωστόσο, η προσωπική τους σχέση ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, όταν συνεργάστηκαν ξανά στην ταινία Vicky Cristina Barcelona, το 2008.